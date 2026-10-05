В Минздраве сообщили о выделении рекордной суммы на медицинскую реабилитацию

Около 2 млн граждан смогут пройти бесплатную реабилитацию в рамках программ обязательного медицинского страхования (ОМС), передает РИА «Новости».
«Мы ожидаем, что в этом году на медицинскую реабилитацию будет направлена рекордная сумма из фонда обязательного медицинского страхования. Я думаю, что эта сумма составит около 100 млрд рублей», – заявил Камкин на сессии III Международного форума «Биопром».
Международный форум «Биопром» проходит в Геленджике с 5 по 6 октября. Ключевой темой мероприятия заявлена «Экосистема высокого качества жизни».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минздрав сообщил о росте финансирования лечения онкологии по ОМС.
На прошлой неделе индивидуальные вакцины и клеточная терапия вошли в систему ОМС.
В прошлом году россиянам гарантировали защиту прав при передаче функций страховщиков фонду ОМС.