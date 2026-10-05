В Минздраве сообщили о выделении рекордной суммы на медицинскую реабилитацию

Минздрав: На медицинскую реабилитацию выделят рекордные 100 млрд рублей

Tекст: Елизавета Шишкова

Около 2 млн граждан смогут пройти бесплатную реабилитацию в рамках программ обязательного медицинского страхования (ОМС), передает РИА «Новости».

«Мы ожидаем, что в этом году на медицинскую реабилитацию будет направлена рекордная сумма из фонда обязательного медицинского страхования. Я думаю, что эта сумма составит около 100 млрд рублей», – заявил Камкин на сессии III Международного форума «Биопром».

Международный форум «Биопром» проходит в Геленджике с 5 по 6 октября. Ключевой темой мероприятия заявлена «Экосистема высокого качества жизни».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минздрав сообщил о росте финансирования лечения онкологии по ОМС.

На прошлой неделе индивидуальные вакцины и клеточная терапия вошли в систему ОМС.

В прошлом году россиянам гарантировали защиту прав при передаче функций страховщиков фонду ОМС.