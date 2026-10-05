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    Путин заявил, что отказавшиеся от ИИ ученики показали более высокие результаты
    Путин призвал задействовать ИИ для избавления учителей от рутины
    Учитель рассказал Путину о вызвавшем огонь на себя участнике СВО Михайловском
    5 октября 2026, 17:49 • Новости дня

    МИФИ занял четвертое место в рейтинге лучших ядерных вузов мира

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ второй год подряд оказался на четвертом месте среди лучших университетов мира по направлению «Ядерное образование и технологии» в рейтинге RUR Nuclear Education and Technology 2026.

    В рейтинг 2026 года вошли 458 университетов по всему миру. МИФИ стал единственным представителем России в первой десятке списка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

    «Вхождение университета в топ-5 рейтинга мировых ядерных университетов – это возможность привлечь лучших студентов и ученых, поскольку рейтинги служат ориентирами, дающими сигнал о качестве образования для талантливых абитуриентов из-за рубежа», – заявил ректор МИФИ Владимир Шевченко.

    Ректор подчеркнул, что вуз достиг высоких результатов при значительно меньшем финансировании на одного студента по сравнению с ведущими американскими и китайскими университетами.

    Кроме того, МИФИ вошел в топ-50 лучших мировых университетов по направлению «Естественные науки» (Natural Sciences), заняв 41-е место в мире и первое в России, а также оказался в первой сотне по направлению «Технические науки» (Technical Sciences) на 74-й строчке в мире и первой в стране.

    Оценка RUR, одного из ведущих международных рейтингов, проводится по 20 показателям, охватывающим образование, науку, международную деятельность и финансовую устойчивость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Минобрнауки назвало число иностранных студентов в вузах России.

    В июле Рособрнадзор вынес предостережения восьми российским университетам.

    Летом «Росатом» объявил о расширении международных образовательных проектов для подготовки кадров атомной отрасли.

    5 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    Путин поздравил Рязань с открытием филиала Национального центра «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин направил приветствие участникам церемонии открытия филиала Национального центра «Россия» в Рязанской области, отметив успешное развитие проекта.

    «Отрадно, что масштабный, содержательный проект по созданию филиалов Национального центра «Россия» развивается, и сегодня такое выставочное пространство открывается в Рязанской области», – говорится в телеграмме президента на сайте Кремля.

    Глава государства поздравил участников торжественного мероприятия и всех жителей региона с этим событием, подчеркнув, что регион по праву гордится своей историей, уникальными памятниками и традициями созидательного труда.

    Путин также отметил достижения Рязанской области в промышленности, сельском хозяйстве, образовании и других сферах, а также статус Рязани как столицы Воздушно-десантных войск. Он выразил уверенность, что филиал станет просветительской площадкой и точкой притяжения для жителей и гостей области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин даст старт строительству нового Национального центра «Россия».

    В прошлом году президент помог мальчику из Югры осуществить мечту и попасть в Национальный центр «Россия».

    Путин поздравил жителей ХМАО с открытием филиала центра.

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    5 октября 2026, 16:10 • Новости дня
    Экс-депутата Госдумы Дорошенко арестовали по делу о хищении 1,8 млрд рублей

    Экс-депутат Госдумы Дорошенко арестован по делу о хищении 1,8 млрд рублей

    Экс-депутата Госдумы Дорошенко арестовали по делу о хищении 1,8 млрд рублей
    @ duma.gov.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывшему депутату Госдумы Андрею Дорошенко предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, он арестован до 19 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

    Следствие предъявило бывшему депутату Госдумы Андрею Дорошенко обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Он взят под арест до 19 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

    Ему инкриминируют хищение 1,8 млрд рублей бюджетных средств, предназначенных для ремонта и реконструкции автомобильных дорог в регионе. По версии следствия, с 2017 по 2025 год Дорошенко совместно с соучастниками использовал для хищений ассоциацию «Союз дорожников Кубани» и фонд «Моя Кубань».

    Предприятия дорожной отрасли внесли в этот фонд более 1,8 млрд рублей, которые участники группы вывели в теневой оборот на подконтрольные счета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре бывшего заместителя главы УМВД по Тюменской области задержали за хищение бюджетных средств.

    В мае жительница Казахстана из колонии похитила 2,8 млн долларов из госбюджета.

    В апреле сотрудник Минобороны похитил миллионы на военной ипотеке.

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    5 октября 2026, 15:35 • Новости дня
    Путин сообщил об открытии более 1,7 тыс. новых школ в России с 2019 года
    Путин сообщил об открытии более 1,7 тыс. новых школ в России с 2019 года
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин сообщил об успешном запуске свыше 1,7 тыс. новых образовательных учреждений с 2019 года для миллиона российских учеников.

    Глава государства поделился статистикой во время видеоконференции, посвященной запуску образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии, передает РИА «Новости».

    «В общей сложности с 2019 года в рамках госпрограммы «Развитие образования» в России открыто 1719 новых школьных зданий, в которых учатся более миллиона учеников», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа президент открыл по видеосвязи новые образовательные учреждения в пяти регионах страны.

    В начале того же месяца премьер-министр Михаил Мишустин отчитался о готовности системы образования к новому учебному году.

    Весной глава государства оценил расходы на модернизацию образовательной инфраструктуры в 940 млрд рублей.

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    5 октября 2026, 17:35 • Новости дня
    Тренера Татьяну Тарасову госпитализировали
    Тренера Татьяну Тарасову госпитализировали
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вновь оказалась в больнице, ее состояние пока не удается стабилизировать.

    Тарасова вновь находится в медицинском учреждении. Состояние госпитализированной пока не удается стабилизировать, передает ТАСС со ссылкой на источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце тренера Татьяну Тарасову выписали из больницы. Затем ее повторно госпитализировали.

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    5 октября 2026, 14:40 • Новости дня
    Россия предложила Афганистану и Пакистану помощь в урегулировании конфликта

    Кабулов: Россия готова помочь завершить конфликт Афганистана и Пакистана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова оказать содействие в прекращении конфликта между Афганистаном и Пакистаном, если обе стороны обратятся с соответствующей просьбой, заявил спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.

    «Россия готова любым возможным, допустимым способом оказать содействие прекращению этого конфликта – либо самостоятельно, либо в паре с другими нашими партнерами – при условии, что обе стороны обратятся с такой просьбой. Мы готовы оказать максимально возможное содействие», – заявил Кабулов по итогам заседания московского формата консультаций по Афганистану, передает ТАСС.

    Он отметил, что участники заседания призвали Кабул и Исламабад воздержаться от военных действий, выразив готовность искать развязки конфликта.

    Спецпредставитель пояснил, что московский формат создавался не для урегулирования споров между отдельными его участниками, однако все страны-участницы выразили готовность способствовать поиску политико-дипломатических решений. От конфликта, по его словам, прежде всего страдает мирное население.

    23 сентября Исламабад заявил о вторжении афганских беспилотников в воздушное пространство Пакистана. В ответ пакистанские ВВС нанесли удары по десяти объектам в Афганистане. По данным пакистанской стороны, были ликвидированы 28 террористов, тогда как Кабул сообщил о гибели трех мирных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу спецпредставитель президента России Замир Кабулов назвал задачи московского формата по Афганистану.

    В четверг в результате авиаударов Пакистана по территории Афганистана погибли девять человек.

    В прошлом месяце пакистанская авиация атаковала цели в трех афганских провинциях.

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    5 октября 2026, 17:23 • Новости дня
    Путин назвал культурное многообразие общей силой народов России
    Путин назвал культурное многообразие общей силой народов России
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Единство народов России формировалось столетиями, а многообразие культур составляет основу страны и ее общую силу, заявил Владимир Путин на встрече с педагогами.

    «Изучая родные языки, изучая родную культуру, историю, мы будем как раз показывать то, что является достоянием археологической науки и исторической науки», – сказал Путин на встрече с педагогами.

    Он подчеркнул, что единство народов России формировалось на протяжении веков, передает ТАСС.

    «Это единство народов Российской Федерации складывалось веками. Это не какая-то новость», – сказал глава государства.

    Путин подчеркнул важность того, чтобы и сегодня рассказывать о значении культурного разнообразия России. «Нужно показывать и сегодня, что это многообразие нашей российской культуры составляет ее основу, фундамент. В этом наша общая сила», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Путин отметил, что России сейчас особенно важно поддерживать единство народа. Глава государства назвал сбережение русского языка основой суверенного общества.

    В марте президент назвал единство и самобытность народов уникальностью страны.

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    5 октября 2026, 15:59 • Новости дня
    «Сбер» запросил у Центробанка статус цифрового депозитария

    Tекст: Елизавета Шишкова

    «Сбер» планирует запустить первые продукты для оборота цифровых валют 1 декабря. Банк намерен встроить новые услуги в привычные клиентам сервисы, однако сроки зависят от решения ЦБ и готовности нормативной базы.

    Банк уже направил регулятору заявление на получение статуса цифрового депозитария, передает ТАСС. «Сегодня Сбербанк подал в Банк России заявление на статус цифрового депозитария. Статус позволит банку оказывать услуги по организации оборота цифровой валюты в интерфейсах, которыми клиенты уже пользуются», – отметили в пресс-службе банка.

    Представители компании добавили, что новый статус даст право вести учет подобных активов и обеспечивать их переход. Окончательные сроки запуска зависят от решения регулятора и готовности нормативной базы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Государственная дума одобрила закон о правилах работы цифровых депозитариев. К платформе цифрового рубля подключаются более 130 российских кредитных организаций.

    Системно значимые банки страны полностью подготовились к работе с новой формой валюты.

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    5 октября 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин заявил, что отказавшиеся от ИИ ученики показали более высокие результаты

    Путин заявил о лучшей успеваемости отказавшихся от ИИ школьников

    Путин заявил, что отказавшиеся от ИИ ученики показали более высокие результаты
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин сообщил, что отказавшиеся от использования искусственного интеллекта ученики показывают лучшие результаты в учебе.

    Школьники, которые не применяют искусственный интеллект во время учебы, демонстрируют более высокие образовательные результаты, отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    «Исследования… показали, я сейчас только что сказал, те, кто не используют искусственный интеллект, показали даже лучшие результаты в области математики, письма и чтения», – сказал Путин на встрече с педагогами – лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минпросвещения назвало главный вызов при использовании искусственного интеллекта в школах.

    В четверг Путин призвал выработать правила использования подобных технологий.

    В прошлом месяце он предупредил об опасностях искусственного интеллекта.

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    5 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Эксперт Ходаренок объяснил пользу возможного наступления на севере Украины

    Полковник Ходаренок: Наступление на севере Украины поможет обойти Славянск

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок заявил, что возможное наступление российских войск с севера Украины будет способствовать скорому освобождению Донбасса.

    Возможный удар со стороны северных границ Украины вынудит противника перебрасывать резервы и поможет ускорить освобождение Донбасса, пишет «Газета.Ru».

    «Такой характер действий со стороны Вооруженных сил России представляется целесообразным. Почему? Потому что штурмовать в лоб укрепленные районы Славянска и Краматорска – это долго и кровопролитно. Нанести удар на том направлении, где противник тебя меньше всего ожидает, и обойти эти укрепленные районы с тыла, принудить противника организованно отойти с занимаемых позиций – такой замысел выглядит привлекательным», – заявил Ходаренок.

    Эксперт отметил, что данный сценарий пока остается гипотезой, так как реальные планы российского командования засекречены. Однако реализация такого маневра позволила бы эффективно решить задачу по освобождению региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава ДНР Денис Пушилин назвал решающие направления в битве за Донбасс.

    Российские войска нанесли поражение ВСУ за Красным Лиманом.

    Подразделения прорвали оборону противника и устремились к Дружковке.

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    5 октября 2026, 16:29 • Новости дня
    Путин: Без учителей невозможны технологический суверенитет и безопасность России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что без учителей и наставников невозможны технологический суверенитет, развитая экономика и национальная безопасность страны.

    Глава государства в режиме видеоконференции провел встречу с лауреатами всероссийских педагогических конкурсов и финалистами телешоу «Классная тема!». В начале беседы он поздравил работников сферы образования с Днем учителя, сообщает Кремль в Max.

    «Без учителей, наставников невозможны ни технологический суверенитет страны, ни сильная наука, ни развитая экономика, ни богатая, безусловно, культура, ни национальная безопасность даже. От вас, от ваших коллег во многом зависит, как наша Россия ответит на вызовы XXI века», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин провел встречу с лауреатами конкурса «Учитель года».

    В воскресенье была анонсирована встреча президента с лучшими учителями России.

    На прошлой неделе Путин поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя.

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    5 октября 2026, 15:23 • Новости дня
    Нижегородский министр туризма покинул пост после конфликта с футболистами

    Министр туризма Нижегородской области Яковлев ушел в отставку после скандала

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава министерства туризма Нижегородской области Сергей Яковлев покинул свой пост после скандала с футболистами «Нижнего Новгорода» и полицией, сообщил губернатор Глеб Никитин.

    «По социальным сетям и СМИ широко разошлась информация об эпизоде с министром туризма Нижегородской области Сергеем Яковлевым, в ходе которого он допустил нецензурные высказывания и недостойное поведение в конфликте с футболистами ФК «Нижний Новгород» и сотрудниками полиции», – заявил Никитин в Max.

    Губернатор отметил, что Яковлев принес извинения, но «еще важнее здесь должностной аспект, служебная этика». По словам Никитина, он принял решение удовлетворить прошение министра об отставке.

    Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором Яковлев просит полицейских задержать якобы пьяных сотрудников футбольного клуба на вокзале в Нижнем Новгороде. При этом сотрудник полиции указал министру на запах алкоголя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Глеб Никитин ответил на видео популярного тревел-блогера о Нижнем Новгороде.

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    5 октября 2026, 16:04 • Новости дня
    Подозреваемого в расчленении трех женщин задержали в Нижнем Новгороде

    МВД: В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в убийстве трех женщин

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании в Нижнем Новгороде мужчины, в багаже которого сотрудники Госавтоинспекции нашли расчлененные человеческие останки.

    Сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки грузовик, в кузове которого обнаружили сумки и чемоданы с фрагментами человеческих тел, написала официальный представитель ведомства на платформе «Макс».

    «Подозреваемого в убийстве трех женщин задержали в Нижнем Новгороде мои коллеги из Госавтоинспекции», – сообщила Волк.

    Водитель большегруза пояснил, что багаж принадлежит его пассажиру. Услышав это, мужчина занервничал и попытался сбежать от полицейских, однако был оперативно пойман.

    По словам самого фигуранта, он убил свою сожительницу и спрятал ее труп в подвале частного дома. После этого злоумышленник расправился с двумя ее родственницами, расчленил их тела и попытался вывезти. Подозреваемый уже передан в следственные органы для дальнейших разбирательств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом суд арестовал двоих мужчин за жестокое убийство жителя Омска под Петербургом.

    В июне в Москве мужчину заподозрили в убийстве и расчленении сестры.

    В мае в Ленобласти следователи нашли пять пакетов с человеческими останками.

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    5 октября 2026, 16:57 • Новости дня
    Путин призвал задействовать ИИ для избавления учителей от рутины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов заявил, что предстоит решить еще много вопросов, касающихся избавления учителей от рутины, и для этого необходимо задействовать искусственный интеллект.

    «Использование искусственного интеллекта и для того, чтобы помочь учителю в образовательном процессе, и для того, чтобы избавить учителя от рутины, о которой мы постоянно говорим, и неслучайно, потому что вопросов здесь еще очень много – вот это все нужно, безусловно, делать и использовать эти возможности, эти инструменты», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин заявил, что отказавшиеся от использования искусственного интеллекта ученики показали более высокие результаты. Он поблагодарил учителей за верность профессии и любовь к детям.

    Президент отметил, что без педагогов невозможны технологический суверенитет и безопасность России.

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    5 октября 2026, 17:34 • Новости дня
    Путин назначил Шохина уполномоченным по правам бизнеса

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин подписал указ о назначении президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина своим уполномоченным по защите прав предпринимателей.

    Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовых актов. Отдельным указом учрежденная управделами президента автономная некоммерческая организация «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» определена в качестве структуры, которая будет обеспечивать деятельность уполномоченного по правам бизнеса.

    Согласно опубликованным документам, до Нового года для новой организации должно быть выделено отдельное помещение, а также предусмотрена отдельная строка в федеральном бюджете для финансирования ее работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал снижение ключевой ставки ЦБ последним подарком бизнесу.

    В мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о решении назначить Шохина новым бизнес-омбудсменом России.

    Тогда же глава РСПП Шохин предложил четыре меры для стимулирования экономики.

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    5 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования
    Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с педагогами-лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов одобрил идею создания в России образовательной нейросети.

    С предложением выступил победитель конкурса «Учитель года – 2026» Алексей Морозов. Он предложил разработать нейросеть, обученную на единых образовательных программах, учебниках и верифицированном контенте, которая помогала бы педагогам готовить презентации, медиаматериалы и цифровые приложения для уроков, передает РИА «Новости».

    «Идея абсолютно правильная. Нам нужно иметь единую платформу или единую информационную сеть, которая бы объединила все то, о чем Вы сейчас сказали… Поэтому я сразу говорю, я поддерживаю», – сказал Путин.

    Глава государства также попросил представителей правительства, курирующих сферу образования, обратить внимание на эту инициативу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент пообещал поддержать инициативы бизнеса по развитию образования.

    Он призвал обеспечить детям в России равные возможности в этой сфере.

    На прошлой неделе Путин ответил на вопрос, пользуется ли он нейросетями.

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