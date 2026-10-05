МИФИ занял четвертое место в рейтинге лучших ядерных вузов мира

Tекст: Елизавета Шишкова

В рейтинг 2026 года вошли 458 университетов по всему миру. МИФИ стал единственным представителем России в первой десятке списка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Вхождение университета в топ-5 рейтинга мировых ядерных университетов – это возможность привлечь лучших студентов и ученых, поскольку рейтинги служат ориентирами, дающими сигнал о качестве образования для талантливых абитуриентов из-за рубежа», – заявил ректор МИФИ Владимир Шевченко.

Ректор подчеркнул, что вуз достиг высоких результатов при значительно меньшем финансировании на одного студента по сравнению с ведущими американскими и китайскими университетами.

Кроме того, МИФИ вошел в топ-50 лучших мировых университетов по направлению «Естественные науки» (Natural Sciences), заняв 41-е место в мире и первое в России, а также оказался в первой сотне по направлению «Технические науки» (Technical Sciences) на 74-й строчке в мире и первой в стране.

Оценка RUR, одного из ведущих международных рейтингов, проводится по 20 показателям, охватывающим образование, науку, международную деятельность и финансовую устойчивость.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Минобрнауки назвало число иностранных студентов в вузах России.

В июле Рособрнадзор вынес предостережения восьми российским университетам.

Летом «Росатом» объявил о расширении международных образовательных проектов для подготовки кадров атомной отрасли.