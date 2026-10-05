Осужденный пожизненно экс-сенатор Арашуков проиграл суд о переводе в ШИЗО

Экс-сенатору Арашукову отказали в иске из-за водворения в ШИЗО

Tекст: Елизавета Шишкова

Бывшего сенатора отправили в штрафной изолятор из-за отказа выходить на работу. «Суд, оценив представленные доказательства, отказал в удовлетворении исковых требований», – сообщили в пресс-службе инстанции, передает ТАСС.

Находясь в изоляторе, заключенный объявил десятидневную голодовку, требуя обеспечить нормальные условия труда. Суд установил, что в дни выявленных нарушений осужденный находился в рабочей камере, но к обязанностям не приступал. Вызванный по причине его отказа медицинский работник не нашел противопоказаний к труду, а в связи с жалобами на головную боль выдал лекарства.

В декабре 2022 года Мосгорсуд приговорил Рауфа Арашукова и его отца Рауля к пожизненному лишению свободы за создание организованной преступной группы, организацию убийств и хищение газа у ПАО «Газпром» на 4,4 млрд рублей. В январе текущего года бывший сенатор получил еще 10 лет колонии и штраф в 120 млн рублей за дачу взятки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом бывший сенатор попал в штрафной изолятор. Он просил передавать ему в колонию элитные товары.

Весной осужденный проиграл суд к исправительному учреждению.