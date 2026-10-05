Кравцов пообещал реализовать предложение учителя года о нейросети в образовании

Tекст: Валерия Городецкая

«Владимир Владимирович, мы обязательно реализуем предложение Алексея Сергеевича [Морозова] и с учетом тех рисков, о которых вы сказали, не допустим, чтобы было упрощение образования», – заявил Кравцов, сообщает РИА «Новости».

В понедельник президент Владимир Путин провел встречу с лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования. Преподаватель информатики из Тверской области Алексей Морозов, лауреат конкурса «Учитель года-2026», предложил главе государства создать специализированную нейросеть. Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования.

В пятницу Минпросвещения назвало главный вызов при использовании искусственного интеллекта в школах.

В прошлом месяце ведомство определило условия применения нейросетей в образовательных учреждениях.