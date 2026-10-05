Собянин: С 1 сентября по 5 октября в сторону Москвы летело 9 994 беспилотника

Tекст: Дарья Григоренко

«В период с 08:30 1 сентября по 08:30 5 октября в сторону Московского региона летело 9994 БПЛА», – написал он в своем канале в Max. Большая часть беспилотников была нейтрализована силами ПВО на дальних рубежах.

Однако 862 аппарата были уничтожены на подлете к столице.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник силы ПВО уничтожили девять летевших на Москву беспилотников.

В воскресенье ПВО ликвидировала пять летевших на Москву дронов.