Мужчину отдали под суд за попытку убийства проводницы в Костромской области

Tекст: Денис Тельманов

Уголовное дело в отношении агрессивного путешественника направлено в суд Костромской области, передает РИА «Новости». Мужчину обвиняют в покушении на убийство и угрозе расправой.

«По версии следствия, 30 марта… пассажир поезда сообщением Челябинск – Петербург во время стоянки на станции Поназырево Костромской области вытолкнул проводницу из тамбура вагона», – заявили в Северо-Западной транспортной прокуратуре. В результате падения на щебень пострадавшая получила травмы средней степени тяжести.

Затем злоумышленник вернулся в вагон и набросился на начальницу поезда. По данным следователей, агрессор начал душить женщину, демонстрируя намерение совершить убийство. Еще в апреле суд избрал нападавшему меру пресечения в виде ареста.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция оперативно задержала вытолкнувшего проводницу из вагона пассажира.

Позже следователи предъявили этому жителю Петербурга обвинение в покушении на убийство.

В январе транспортная прокуратура взяла на контроль дело другой сотрудницы железной дороги из-за высадки подростка на мороз.