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    5 октября 2026, 17:37 • Новости дня

    Хуситы призвали авиакомпании облетать Саудовскую Аравию

    SABA: Хуситы призвали авиакомпании облетать Саудовскую Аравию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Координационный центр гуманитарных операций йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» призвал авиакомпании не летать над Саудовской Аравией.

    «В результате саудовской агрессии против нашей страны с использованием авиации, а также из стремления обеспечить безопасность гражданской авиации и сохранить жизни людей Координационный центр гуманитарных операций выпускает предупреждение для всех авиакомпаний, работающих в воздушном пространстве Саудовской Аравии, поскольку оно небезопасно», – говорится в заявлении, которое опубликовало агентство SABA, передает ТАСС.

    В центре также подчеркнули, что воздушное пространство королевства «станет театром военных действий» для сил мятежников, а структуры хуситов после этого заявления снимают с себя ответственность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье хуситы заявили, что вынудили саудовские истребители F-15 покинуть небо над Таизом.

    В тот же день они сообщили об ударах по объектам компании Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе. Саудовская Аравия назвала эти утверждения ложью.

    4 октября 2026, 21:43 • Новости дня
    Второй пилот Flydubai планировал таран аэропорта Бен-Гурион
    Второй пилот Flydubai планировал таран аэропорта Бен-Гурион
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр транспорта Израиля Мири Регев заявила, что при проверке списка экипажа рейса Flydubai никто не был отмечен как угроза, хотя второй пилот, по версии следствия, готовил попытку теракта при посадке в аэропорту Бен-Гурион.

    Из допроса второго пилота рейса Flydubai Хамама аль-Хаммами следует, что он намеревался захватить самолет по пути из Дубая в Израиль и в момент захода на посадку направить его в терминал аэропорта Бен-Гурион, чтобы вызвать массовые жертвы. Захват он начал над Иорданией, чтобы полет выглядел обычным рейсом, но план был сорван, когда капитану Смиту Маччхару удалось открыть дверь кабины и пассажиры вернули контроль над самолетом, сообщает Israel National News.

    По данным израильского телеканала Channel 13, аль-Хаммами рассказал следователям, что выбрал именно эту авиакомпанию из-за рейсов в Тель-Авив. «Я искал и проверял, какие авиакомпании летают в Тель-Авив, и поэтому выбрал Flydubai. Я попытался устроиться во все эти компании. Я спланировал атаку до того, как меня наняли», – цитирует его телеканал.

    В расследовании участвуют сотрудники Моссада, авиационные эксперты, а также представители саудовских и оманских спецслужб и как минимум двое американских разведчиков, пишет Ynet со ссылкой на высокопоставленного чиновника из ОАЭ. Тот утверждает, что аль-Хаммами рассматривал и вариант тарана высотного здания в Израиле по примеру атак 11 сентября, в том числе башен комплекса «Азриэли» в Тель-Авиве, и ранее был уволен из Oman Air за экстремистские взгляды, после чего жил в Марокко, посещал Сирию и затем устроился в Flydubai.

    Власти ОАЭ сообщили, что перед вылетом передали Израилю данные о пассажирах и членах экипажа рейса Flydubai, включая имена и гражданство, но ни один человек в списке не был отмечен как подозрительный, передает PBS. Служба общей безопасности Израиля ISA заявила, что проверка зарубежных пассажирских списков относится к компетенции Минтранса, тогда как Мири Регев настаивает, что ее ведомство не получало перечня на этот рейс и что за безопасность в авиации отвечают спецслужбы; расследование, в котором участвуют сразу несколько стран, продолжается и должно установить, как копилоту удалось попасть в экипаж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что действия пассажира и пилота рейса Flydubai предотвратили новый теракт по типу 11 сентября. В среду израильский телеканал сообщил, что самолетом Flydubai управляли пилоты из Омана и ОАЭ. Власти Израиля признали резню на борту этого рейса терактом.

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    4 октября 2026, 19:59 • Новости дня
    Израиль объявил о подготовке к внезапной войне

    Глава Генштаба Израиля заявил о подготовке к внезапной войне

    Tекст: Игорь Иножарский

    Израиль продолжит наносить упреждающие удары по возникающим угрозам и планирует расширить возможности вооруженных сил, заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир.

    Замир выступил на конференции высокопоставленных командиров ЦАХАЛ на базе Глилот, посвященной завершению расследования провалов 7 октября 2023 года, пишет Israel National News. Он подчеркнул, что военные должны готовиться к возможной внезапной войне и укреплять способность противостоять угрозам на нескольких фронтах.

    «Мы строим стратегию ЦАХАЛ с готовностью к внезапной войне, включая упреждающее предотвращение серьезных угроз по мере их развития... Кто бы ни угрожал причинить нам вред и ни наращивал возможности для этого – мы будем действовать заранее и нанесем им решающий удар», – заявил Замир.

    Он отметил, что Израилю необходима более крупная армия, способная реагировать на одновременные угрозы из-за небольших размеров страны и отсутствия стратегической глубины. По его словам, 2027 год будет посвящен расследованию войны в целом, включая анализ отдельных театров боевых действий.

    В ходе конференции Замир вручил почетную грамоту прапорщику В. из Подразделения 8200, который до 7 октября предупреждал о подготовке ХАМАС к масштабной внезапной атаке. Глава Генштаба призвал поощрять независимое мышление в армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации участников нападения 7 октября. В марте ЦАХАЛ объявил об убийстве командира разведки ХАМАС в Хан-Юнисе. В прошлом году глава Генштаба Израиля заявил о готовности к длительной кампании.

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    5 октября 2026, 10:32 • Новости дня
    Армия Йемена отбила у хуситов район близ Баб-эль-Мандебского пролива

    Al Arabiya: Армия Йемена перерезала линии снабжения хуситов в районе Зубаба

    Tекст: Мария Иванова

    Правительственные силы Йемена вернули контроль над районом Зубаб недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива, выбив оттуда отряды движения «Ансар Аллах» (хуситов).

    Йеменские подразделения «Бригады гигантов» и «Щит родины» вытеснили хуситов из Зубаба, обойдя позиции противника со стороны гор Кахбуб при поддержке авиации, передает Al Arabiya.

    Взятию района предшествовали ожесточенные бои. Йеменская армия смогла практически полностью перерезать линии снабжения мятежников, отмечает ТАСС.

    Конфликт между правительственными силами и хуситами в Йемене продолжается с августа 2014 года. В начале августа повстанцы начали наступление, а в сентябре установили контроль над портом Моха и территориями у Баб-эль-Мандебского пролива. 4 октября власти объявили масштабную операцию по возвращению земель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье силы Йемена начали наступление на хуситов.

    США отказались поддержать прямое наступление йеменской армии и Саудовской Аравии на мятежников.

    Власти страны объявили о начале военной операции против повстанцев.

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    4 октября 2026, 22:27 • Новости дня
    Несколько взрывов произошло рядом с танкером у берегов Йемена
    Несколько взрывов произошло рядом с танкером у берегов Йемена
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    К югу от города Моха в Йемене танкер, вероятно, подвергся обстрелу, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    «UKMTO получил сообщение об инциденте в 60 морских милях к югу от Мохи. Представитель компании, ответственный за безопасность судна, сообщил, что экипаж танкера наблюдал несколько взрывов в непосредственной близости от судна», – говорится в уведомлении координационного центра.

    По имеющейся информации, экипаж судна не пострадал, случаев экологического ущерба не зафиксировано. Название танкера и порт его приписки в UKMTO не уточнили, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье силы Йемена начали наступление на хуситов.

    США отказались поддержать прямое наступление сил Йемена и Саудовской Аравии на хуситов.

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    4 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Страны Персидского залива перешли на челночные перевозки нефти

    WSJ: Новые атаки на суда в Ормузском проливе угрожают экспорту ближневосточной нефти

    Tекст: Игорь Иножарский

    Новая волна атак на суда в районе Ормузского пролива угрожает восстановлению экспорта нефти на Ближнем Востоке.

    Угроза возникла в тот момент, когда производители нефти в Персидском заливе вернули объемы поставок к довоенному уровню, пишет The Wall Street Journal.

    Быстрое восстановление поставок в последние недели было обеспечено защитой ВМС США, а также предыдущими ударами, которые вывели из строя иранские радары и системы связи вдоль пролива.

    ОАЭ и другие производители создали сложную систему челночных перевозок, при которой танкеры загружаются в Персидском заливе, выходят из Ормузского пролива и перегружают нефть на суда, ожидающие за пределами водного пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу второй за день нефтяной танкер пострадал от взрыва в Ормузском проливе. В пятницу возвращение танкеров в пролив не смогло снизить цены на нефть. В четверг цены на нефть выросли на фоне рисков в конфликте США и Ирана.

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    4 октября 2026, 20:06 • Новости дня
    Силы Йемена начали наступление на хуситов

    Bloomberg: Войска Йемена начали масштабную операцию против хуситов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Признанное международным сообществом правительство Йемена начало масштабную военную операцию по возвращению территорий, контролируемых хуситами.

    Глава президентского руководящего совета Йемена Рашад аль-Алими приказал всем подразделениям армии начать наступление. Операция будет продолжаться до освобождения страны от группировки, пишет Bloomberg.

    «Все государственные военные, структуры безопасности и гражданские институты мобилизованы и приведены в состояние повышенной готовности до завершения миссии и достижения победы», – заявил он в воскресенье.

    Коалиция во главе с Саудовской Аравией, включающая йеменские силы, ведет наземные и воздушные бои с хуситами с начала сентября. Обострение началось после того, как повстанцы захватили стратегические районы на западном побережье Йемена.

    Это расширило контроль хуситов над Баб-эль-Мандебским проливом, который Саудовская Аравия использовала для экспорта нефти в обход Ормузского пролива.

    В пятницу агентство Reuters сообщило, что Саудовская Аравия планировала наступление при поддержке авиации королевства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье США отказались поддержать прямое наступление сил Йемена и Саудовской Аравии на хуситов. Хуситы заявили об ударах по объектам Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе. Саудовская Аравия назвала ложью эти заявления.

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    5 октября 2026, 03:30 • Новости дня
    Цена нефти Brent поднялась выше 103 долларов
    Цена нефти Brent поднялась выше 103 долларов
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent поднялась выше 103 долларов за баррель на фоне сообщений об ударах йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) по объектам Saudi Aramco в районе Эр-Рияда и Хурайса, следует из данных торгов.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent в понедельник увеличивалась на 0,55% относительно предыдущего закрытия и достигла 103,28 доллара за баррель, максимальная цена с момента открытия торгов поднималась до 103,39 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье хуситы заявили об ударах по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе.

    Саудовские власти назвали эти заявления ложью.

    В субботу йеменские хуситы подтвердили ракетные атаки по объектам Saudi Aramco в районе столицы Саудовской Аравии.

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    5 октября 2026, 00:57 • Новости дня
    Иракские силовики задержали подозреваемых в осквернении флагов США в Багдаде

    Tекст: Антон Антонов

    В Ираке силовики задержали подозреваемых в осквернении флагов США в ходе парада в Багдаде, сообщила канцелярия премьер-министра Ирака Али аз-Зейди.

    На параде в честь впервые отмечаемого Дня суверенитета Ирака в Багдаде участники на автомобилях проехались по развёрнутым на дороге американским флагам, передает РИА «Новости».

    Накануне аз-Зейди, являющийся также главнокомандующим вооруженными силами Ирака, распорядился провести расследование инцидента. «В соответствии с указаниями главнокомандующего компетентные органы задержали нескольких причастных к осквернению флага США в Багдаде в ходе парада в День суверенитета. Подчеркиваем, что все, чья вина будет доказана, будут привлечены к ответственности в соответствии с законами Ирака и дипломатическими традициями», – говорится в пресс-релизе канцелярии премьера.

    В канцелярии подчеркнули, что уважение к символам дружественных стран и их дипмиссий является обязательным требованием конституции Ирака, а любые нарушения в этой сфере станут основанием для привлечения виновных к ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон сообщил о полном выводе военных США с авиабазы в иракском Эрбиле.

    Белый дом назвал уход американского контингента из Ирака концом «экскурсии в ад».

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    5 октября 2026, 01:26 • Новости дня
    Израиль запретил въезд лидеру британской Партии зеленых Полански

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Израиля запретили въезд в страну лидеру британской Партии зеленых Заку Полански после того, как его партия приняла резолюцию, приравнивающую сионизм к расизму, пишет Times of Israel.

    «Министр иностранных дел Гидеон Саар объявляет, что лидеру британской Партии зеленых Заку Полански запрещен въезд в Израиль после того, как партия приняла резолюцию, приравнивающую сионизм к расизму», – пишет Times of Israel.

    В публикации также отмечается, что партия проголосовала в поддержку создания палестинского государства вместо Израиля. При этом уточняется, что сам Полански в голосовании участия не принимал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Партия зеленых Британии приравняла сионизм к расизму.

    В пятницу Израиль обвинил Британию во вмешательстве в выборы.

    В августе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Британию «первой исламской республикой с ядерным оружием».

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    5 октября 2026, 07:59 • Новости дня
    Экспорт нефти с Ближнего Востока превысил довоенные показатели

    Экспорт ближневосточной нефти превысил довоенные объемы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставки нефти из стран Ближнего Востока превысили объемы, экспортировавшиеся до начала 28 февраля боевых действий США и Израиля против Ирана, несмотря на участившиеся нападения на танкеры в Ормузском проливе.

    Поставки нефти из стран Ближнего Востока превысили объемы, экспортировавшиеся до начала 28 февраля боевых действий США и Израиля против Ирана. Это произошло несмотря на участившиеся нападения на танкеры в Ормузском проливе, передает ТАСС.

    Экспорт сырья из региона превысил довоенные показатели 24 сентября, а также в период с 27 по 29 сентября. По данным аналитической компании Kpler, значения достигли от 19,5 до 22,5 млн баррелей в сутки. При этом с марта 2025 года по февраль текущего года средний объем экспорта составлял 18 млн баррелей в сутки.

    По состоянию на 1 октября семидневное скользящее среднее значение экспорта нефти составило 18,5 млн баррелей в сутки. Эти данные учитывают транзит через Ормузский пролив и Красное море, экспорт через терминалы, а также перевалку грузов с судна на судно в Оманском заливе. Общий объем экспорта нефти, нефтепродуктов, химикатов и жидких углеводородов за семь дней до 30 сентября составил в среднем 22,4 млн баррелей в сутки.

    В сентябре также выросло количество партий сжиженного природного газа, перевезенных через Ормузский пролив. Этот показатель достиг максимума с февраля. Приведенные данные не включают суда, которые могли пересечь пролив с отключенными транспондерами во избежание обнаружения. До начала войны через пролив обычно проходили около 125 крупных коммерческих судов в день, перевозивших около 20% мировых ежедневных поставок сырой нефти и СПГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новая волна атак на суда в районе Ормузского пролива создала угрозу для восстановления экспорта нефти на Ближнем Востоке. Возвращение нефтяных танкеров в пролив не привело к ожидаемому снижению цен на сырье. Общий объем поставок нефти из стран Ближнего Востока на мировой рынок достиг 17,5 млн баррелей в день.

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    5 октября 2026, 12:13 • Новости дня
    Власти Йемена объявили о начале операции по освобождению Саны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Йемена начали военную операцию «Рассвет Йемена» для освобождения столицы республики Саны от движения хуситов «Ансар Аллах».

    Председатель йеменского Президентского руководящего совета Рашад Мухаммед аль-Алими объявил о начале военной операции «Рассвет Йемена», передает ТАСС.

    Цель кампании заключается в освобождении столицы республики Саны от движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах».

    «С божьим благословением началась операция «Рассвет Йемена» по восстановлению государственных институтов, освобождению столицы Саны и прекращению переворота террористов-хуситов», – приводит слова политика йеменское информационное агентство SABA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава президентского совета Йемена Рашад аль-Алими объявил о начале масштабной военной операции против хуситов.

    В конце сентября йеменский парламент утвердил всеобщую мобилизацию на подконтрольных правительству территориях.

    Правительственные силы перерезали линии снабжения мятежников в районе Зубаба.

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    5 октября 2026, 12:31 • Новости дня
    Аравийская коалиция подняла в небо сотню истребителей над Йеменом

    Аравийская коалиция задействовала сотню истребителей в операции «Рассвет Йемена»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Аравийская коалиция задействовала сотню истребителей для поддержки йеменской армии в масштабной операции по восстановлению контроля над территорией страны. Об этом сообщил официальный представитель альянса генерал-майор Турки аль-Малики.

    Аравийская коалиция под руководством Саудовской Аравии задействовала сотню боевых самолетов для содействия йеменской армии в восстановлении контроля над государством, передает ТАСС.

    «Сто истребителей приняли сегодня на рассвете участие в операции «Рассвет Йемена», – заявил официальный представитель альянса генерал-майор Турки аль-Малики в социальной сети X. По его словам, с начала наступления силы коалиции ликвидировали 324 цели движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах».

    Аль-Малики подчеркнул, что военная авиация круглосуточно поддерживает продвижение наземных подразделений йеменской армии. Кроме того, самолеты обеспечивают воздушное прикрытие Баб-эль-Мандебского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Йемена начали военную операцию для освобождения столицы республики от хуситов.

    Правительственные силы вернули контроль над районом Зубаб около Баб-эль-Мандебского пролива.

    Соединенные Штаты отказались от прямого участия в данном наступлении.

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    5 октября 2026, 09:47 • Новости дня
    Командующий КСИР заявил об отступлении сил США на 1000 км от Ирана

    Командующий КСИР: Силы США отошли более чем на 1000 км от границ Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции Али Фадави сообщил, что американские силы отошли более чем на 1000 км от границ республики.

    «Американцы бежали и отошли более чем на 1000 км от наших границ. Это был не их выбор, а результат влияния Исламской республики и мощи сухопутных войск КСИР», – заявил Фадави.

    По его словам, американские корабли впервые покинули Персидский залив, Ормузский пролив, Оманское море и северную часть Индийского океана. Пролив уже несколько месяцев контролируется Ираном, отмечает ТАСС.

    Фадави также указал, что США не достигли поставленных целей в ходе войны. Тегеран и Маскат совместно разработали правила судоходства в Ормузском проливе. Капитаны судов вынуждены использовать южную часть пролива, однако Фадави предупредил, что суда могут подвергнуться действиям со стороны иранских военных.

    По альтернативному маршруту перевозится лишь 3-4 млн баррелей нефти в сутки, что значительно меньше довоенных объемов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Иран решил увеличить дальность своих ракет из-за конфликта с США.

    В тот же день глава МИД Ирана пригрозил Вашингтону мощным ответом на возможные удары.

    В субботу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.

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    5 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    Миру предрекли продовольственный кризис из-за ситуации в Ормузском проливе

    WSJ: Ситуация в Ормузском проливе приблизила мировой продовольственный кризис

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный секретарь Международной торговой палаты Джон Дентон заявил, что перебои с судоходством через Ормузский пролив способны перерасти в глобальный продовольственный кризис из-за резкого сокращения поставок удобрений.

    Перебои с судоходством через Ормузский пролив могут перерасти из энергетического в глобальный продовольственный кризис из-за сокращения поставок удобрений, пишет The Wall Street Journal.

    «Перебои в работе жизненно важного морского маршрута на Ближнем Востоке привели к энергетическому шоку. Теперь назревает глобальный кризис продовольственной безопасности», – заявил Джон Дентон.

    Через Ормузский пролив проходит около трети мировых поставок удобрений. По словам Дентона, после нарушения судоходства доступные мощности по их производству и поставкам сократились почти на 40%, а мировой рынок недополучил около 2,7 млн тонн удобрений, отмечает РИА «Новости».

    В случае отсутствия прогресса по разблокировке пролива цены на зерновые культуры могут вырасти до 80%. Особенно уязвимыми окажутся развивающиеся экономики, которые сильно зависят от импорта.

    Ситуацию дополнительно ухудшают последствия явления Эль-Ниньо, которые могут снизить урожайность и усилить потребительскую инфляцию. Международная торговая палата совместно с агентствами ООН и Международной морской организацией разрабатывает механизм временной передачи управления судоходством в проливе генсеку ООН. Запуск этой инициативы пока блокируется отсутствием политического соглашения между США и Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу второй за день нефтяной танкер пострадал от взрыва в Ормузском проливе.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал использование Ираном пролива «термоядерным» оружием.

    В четверг президент США отверг предложение Ирана об открытии маршрута.

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    5 октября 2026, 09:26 • Новости дня
    Посол США заявил о возможном внешнем управлении пилотом Flydubai

    Fox News: Второй пилот Flydubai мог действовать по указке из-за рубежа

    Tекст: Вера Басилая

    США допускают, что второй пилот авиакомпании Flydubai, напавший на командира во время рейса в Тель-Авив, мог действовать по указанию зарубежной организации, заявил посол Соединенных Штатов в Израиле Майк Хакаби.

    «Множество разных стран вовлечены сейчас в проведение расследования. <...> На данный момент мы не можем однозначно сказать, был ли он связан с теми или иными зарубежными силами или же он действовал один. Факт в том, что он действовал, что это был акт терроризма, он пытался убить всех, кто был на борту», – заявил Хакаби в эфире телеканала Fox News, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщали, что второй пилот, предположительно, действовал в одиночку. Расследование находится на ранней стадии.

    30 сентября рейс Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в аэропорту саудовского города Табук из-за инцидента в сфере безопасности.

    Позднее МВД Саудовской Аравии подтвердило, что причиной стало нападение второго пилота на командира воздушного судна. Власти ОАЭ продолжают расследование инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье стало известно, что второй пилот Flydubai планировал таран аэропорта Бен-Гурион.

    В субботу Генпрокуратура ОАЭ назвала терактом инцидент на рейсе Flydubai.

    В четверг пилота госпитализировали в Табуке в стабильном состоянии.

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