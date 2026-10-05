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    5 октября 2026, 17:54 • Новости дня

    Неизвестные попытались сжечь силовые кабели в Берлине

    Полиция Берлина сообщила о попытке поджога силовых кабелей в районе Марцан

    Tекст: Денис Тельманов

    В берлинском районе Марцан ранним утром злоумышленники попытались уничтожить силовые кабели, сообщила местная полиция.

    Правоохранительные органы Берлина зафиксировали инцидент с попыткой уничтожения инфраструктуры в районе Марцан, передает РИА «Новости». Злоумышленники заложили предметы под электрические провода и подожгли их.

    «Сегодня ранним утром неизвестные попытались поджечь силовые кабели в районе Марцан», – отмечается в официальном сообщении ведомства.

    В результате действий нарушителей пострадала лишь внешняя оболочка проводов. Кратковременные перебои в подаче электричества были оперативно устранены.

    Расследованием происшествия занялось специализированное подразделение уголовной полиции столицы Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре экстренные службы обезвредили самодельные ракетные установки на трансформаторной подстанции в Бранденбурге.

    В июле леворадикальная организация Kommando Angry Birds повредила сигнальные кабели железной дороги между Кельном и Дюссельдорфом.

    В начале года анархистская группировка «Вулкан» взяла на себя ответственность за масштабный поджог кабельного моста в Берлине.

    5 октября 2026, 01:07 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским

    Politico: Визит Мерца в Киев омрачили разногласия с Украиной о членстве в ЕС

    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским
    @ dpa/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев оказался омрачен разногласиями с Владимиром Зеленским по вопросу перспектив вступления Украины в Европейский союз, пишет Politico.

    «Визит был омрачен массированными атаками России на Киев, а также напряженностью вокруг перспектив членства Украины в ЕС», – пишет Politico.

    Как отмечает издание, между Мерцем и Зеленским есть разногласия из-за стремления Киева максимально быстро присоединиться к Евросоюзу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц в ходе визита в Киев пообещал продолжить поставки оружия на Украину.

    Германия предоставила Киеву новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро.

    Немецкий канцлер также заявил о несогласии с мнением жителей своей страны по поводу необходимости поддержки украинской стороны.

    Ранее Мерц исключил возможность немедленного вступления страны в Евросоюз.

    В апреле Владимир Зеленский потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. Позже Зеленский отверг инициативу канцлера Германии по ассоциированному членству.

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    5 октября 2026, 11:40 • Новости дня
    Эксперт назвал главные итоги визита Мерца в Киев

    Политолог Рар: Визит в Киев не помог Мерцу решить внутренние проблемы

    Эксперт назвал главные итоги визита Мерца в Киев
    @ Thomas Peter/REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев помог Владимиру Зеленскому сделать еще один шаг к своей цели: втянуть Европу в прямой конфликт с Россией. Но в самой Германии многие опасаются такого сценария, поэтому критикуют действия главы немецкого правительства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Берлин объявил о выделении Киеву военной помощи в размере более 1 млрд евро.

    «В контексте внешней политики визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев был воспринят частью немецких СМИ и общественности скорее положительно. Однако вряд ли это скажется на его общенациональном рейтинге, который находится на предельно низких значениях. Нельзя утверждать, что украинский вояж улучшил позиции председателя правительства ФРГ среди избирателей», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Спикер отметил: для немецких оборонных компаний и других предприятий, рассчитывающих на госзаказы в связи с украинским кризисом, визит имел положительное деловое значение. «В целом сторонники приезда Мерца в Киев видят в этом жесте проявление европейской солидарности с Украиной и решительное противодействие «российской агрессии», – пояснил собеседник.

    Другая часть немецкого общества придерживается противоположной точки зрения, продолжил эксперт. «Критики считают, что Мерц недостаточно сделал для дипломатии и мирного урегулирования. Тем самым, по их словам, канцлер способствует продолжению конфликта и росту опасной напряженности в отношениях с Россией», – детализировал политолог.

    Аналитик также напомнил: немецкие внутриполитические проблемы по-прежнему актуальны. «Предположение, что успех во внешней политике может временно компенсировать слабость внутри страны, остается личным суждением самого Мерца», – подчеркнул спикер.

    Впрочем, главный итог визита Мерца Рар видит в том, что Зеленский сделал еще один шаг навстречу заветной мечте: втянуть Запад в прямой военный конфликт с Россией. «Только в этом сценарии глава киевского режима усматривает для себя последний шанс устоять на поле боя», – пояснил эксперт.

    Рар заметил, что большинство стран Запада постепенно абстрагируется от участия в военном конфликте. «Мерц же недооценивает опасность ситуации или проявляет самонадеянность. Он приближается к красным линиям, которые будут означать столкновение с ядерной державой – Россией. Многие в Германии опасаются такого развития событий, но предпочитают «не замечать» происходящего», – резюмировал политолог.

    В воскресенье Фридрих Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев. Его сопровождали министр экономики Катерина Райхе и главы компаний Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems, сообщает Reuters. В украинской столице канцлер заявил, что не разделяет мнение тех немецких граждан, которые выступают против оказания военной помощи Украины. «Я вижу эти опросы, слышу эти мнения, серьезно к ним отношусь», – добавил он.

    На встрече с Владимиром Зеленским Мерц заявил, что Германия не позволит себя запугать и не откажется от поддержки Украины. Канцлер ФРГ объявил о выделении военной помощи в размере 1 млрд евро. По его словам, Берлин профинансирует совместное производство БПЛА, предназначенных для перехвата российских реактивных дронов. Также немецкая сторона выделит 350 млн евро на восстановление украинского энергетического сектора.

    Руководители немецких компаний, сопровождавшие Мерца в поездке, подписали с Украиной 14 соглашений на сумму около 6,6 млрд евро. В их числе – договор с Diehl Defence о поставке зенитных ракет IRIS-T, а также сделка по радиолокационному оборудованию с Hensoldt, сообщает The Guardian.

    При этом между Мерцем и Зеленским существуют разногласия касательно стремления Украины к скорейшему вступлению в Евросоюз. Ранее канцлер выражал скептицизм по поводу украинского членства в ЕС в ближайшие годы.

    Вместо членства Мерц предложил Киеву «ассоциированное членство», предоставляющее доступ к единому рынку, а также статус наблюдателя в Совете ЕС, Еврокомиссии и Европарламенте, но без права голоса. Зеленский отклонил это предложение, заявив, что Украине необходимо «полноправное и равноправное» членство, сообщало Politico.

    Стоит отметить, что перед визитом Мерца Зеленский пообещал рост атак на российские НПЗ. В ответ Минобороны России анонсировало усиление ударов по объектам, использующимся в интересах ВСУ. Газета ВЗГЛЯД выясняла, что стоит за украинским вояжем главы немецкого правительства.

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    5 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    Глава разведки ФРГ заявил о риске конфликта с Россией

    Глава немецкой разведки Йегер заявил об угрозе конфликта с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Федеральной разведывательной службы Мартин Йегер не исключил участия Берлина в возможном прямом вооруженном столкновении с Москвой, несмотря на отсутствие признаков подготовки нападения.

    Глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Мартин Йегер предупредил о риске вовлечения Берлина в возможное вооруженное противостояние с Москвой, передает РИА «Новости».

    «Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией», – заявил руководитель спецслужбы на ежегодных публичных слушаниях парламентского комитета по контролю над деятельностью разведорганов. Трансляцию заседания вел немецкий телеканал Phoenix.

    Вместе с тем глава разведки уточнил, что ведомство пока не фиксирует явных признаков подготовки нападения со стороны Москвы. При этом он подчеркнул необходимость сохранять бдительность, отметив, что Североатлантический альянс не может позволить себе расслабляться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил о подготовке Берлина к вооруженному противостоянию с Москвой.

    Ранее глава Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Йегер предупредил о риске открытого военного столкновения.

    Канцлер Фридрих Мерц констатировал состояние конфликта с нашей страной.

    Комментарии (8)
    5 октября 2026, 01:47 • Новости дня
    Мерц заявил о желании ускорить процесс вступления Украины в ЕС
    Мерц заявил о желании ускорить процесс вступления Украины в ЕС
    @ Tobias Koch/German Federal Government/dpa/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве заявил о намерении добиваться ускорения вступления Украины в Евросоюз.

    «Мы хотим ускорить вступление Украины в Европейский союз. Мы стремимся придать этому процессу темп и работаем над этим в Брюсселе», – сказал Мерц на пресс-конференции в Киеве, трансляцию которой вел телеканал Phoenix.

    Мерц сообщил, что на встрече с Зеленским обсуждались европейские перспективы Украины и его инициатива об ассоциированном членстве страны в Евросоюзе, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев.

    В понедельник издание Politico сообщило о разногласиях между Мерцем и Киевом по вопросу членства Украины в ЕС.

    Ранее Зеленский потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз и отверг инициативу канцлера Германии по ассоциированному членству.

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    5 октября 2026, 08:35 • Новости дня
    Еврокомиссия запланировала ограничить доступ Украины к аграрным рынкам ЕС

    FT: Брюссель решил ограничить доступ Украины к аграрным субсидиям ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Евросоюз может серьезно ограничить доступ Киева к своим сельскохозяйственным рынкам и субсидиям, если Украина вступит в объединение, сообщила газета Financial Times.

    Согласно внутреннему документу Еврокомиссии, в случае присоединения Украины к Евросоюзу Брюссель «значительно ограничит» доступ Киева к аграрным рынкам ЕС и выгодным субсидиям для сельского хозяйства, пишет Financial Times.

    Как отмечает издание, такие меры обсуждаются из-за опасений нынешних членов ЕС, в том числе Польши, Франции и Италии, что украинская продукция может наводнить европейские рынки.

    Ранее Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза принять Украину в объединение в 2027 году. Однако европейские лидеры неоднократно подчеркивали, что украинское законодательство не соответствует стандартам ЕС, и для рассмотрения вопроса о членстве Киеву необходимо провести масштабные реформы, отмечает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу депутат Верховной рады сообщил об отсутствии у Киева шансов на присоединение к объединению.

    В пятницу в Еврокомиссии исключили вступление Украины в ЕС в 2027 году.

    В прошлом месяце министр по делам Европы Венгрии Янош Бока объяснил неготовность Украины к членству в Евросоюзе ее состоянием.

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    4 октября 2026, 21:32 • Новости дня
    Дмитриев: Мерц хочет, чтобы немцы больше работали ради Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц хочет, чтобы немцы перестали лениться и больше работали ради Украины, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Разжигатель войны Мерц просто хочет, чтобы немцы перестали лениться, больше работали ради Украины и делили с Украиной свои социальные блага – и все это ради того, чтобы усугубить войну, а не пытаться добиться мира», – уточнил Дмитриев, передает РИА «Новости».

    Он также напомнил, что Мерца поддерживают всего 10% граждан Германии.

    Таким образом Дмитриев прокомментировал публикацию сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель о растущем недовольстве немцев из-за миллиардных вливаний Берлина в Киев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье партия АдГ раскритиковала визит Мерца в Киев на фоне нехватки средств в Германии.

    В тот же день Дмитриев назвал Мерца канцлером Украины.

    Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев с необъявленным визитом и заявил о намерении Берлина продолжить поставки вооружений и помощь в восстановлении Украины.

    Мерц заявил о намерении Берлина собрать зимой «коалицию желающих» по Украине. Он привез в Киев новый пакет помощи на 1,35 млрд евро.

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    5 октября 2026, 06:09 • Новости дня
    Британия собралась ввести пошлины на китайские электромобили

    Times: Британия собралась обложить пошлинами китайские электромобили

    Tекст: Антон Антонов

    Британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс занялся подготовкой введения импортных пошлин на китайские электромобили на фоне давления Евросоюза и опасений демпинга со стороны китайских автопроизводителей, пишет Times.

    «Великобритания готовится последовать примеру ЕС и ввести импортные пошлины на китайские электромобили», – говорится в публикации Times.

    Разработкой параметров возможных пошлин занимается Рейнольдс. Обсуждение идет на фоне опасений Лондона, что китайские автомобили продаются на британском рынке по искусственно заниженным ценам, передает РИА «Новости».

    Ранее Европейский союз призвал Лондон повысить тарифы на китайские автомобили, пригрозив торговыми барьерами в отношении Британии, писала Financial Times.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году страны ЕС ввели пошлины на импорт китайских электромобилей.

    Позже концерны Mercedes-Benz и BMW объявили о том, что они против пошлин на китайские электрокары, которые одобрили в Европейской комиссии.

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    5 октября 2026, 10:26 • Новости дня
    В Европарламенте начали сбор подписей за запрет альянса левых сил

    Politico: Правые начали сбор подписей за запрет Европейского левого альянса

    Tекст: Игорь Иножарский

    Заместитель председателя правой группы «Европейские консерваторы и реформисты» в Европарламенте Чарли Веймерс начал сбор подписей за проверку и возможный запрет Европейского левого альянса в связи со школьными беспорядками во Франции.

    Инициатива правых сил может привести к аннулированию регистрации и лишению финансирования Европейского левого альянса, что фактически означает его запрет. Голосование по этому вопросу планируется провести на пленарном заседании Европарламента 19 октября, пишет Politico.

    Поводом для запуска процедуры послужили обвинения со стороны канцелярии премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню. Ведомство обвинило французскую партию «Непокоренная Франция», входящую в альянс левых, в организации школьных протестов, часть из которых переросла в беспорядки. Для вынесения вопроса на голосование автору инициативы необходимо собрать 180 подписей от как минимум трех политических групп до 16 октября.

    «Поддержка молодежи, требующей лучшего образования, не является нарушением ценностей ЕС», – заявила сопредседатель Европейского левого альянса Катарина Мартинс. Она подчеркнула, что правые силы злоупотребляют процедурами, чтобы отвлечь внимание от расследований их собственных нарушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Евросоюзу предрекли неизбежное сотрудничество с Марин Ле Пен. Днем ранее в Европарламенте обвинили Германию и Францию в торможении коллективной обороны ЕС. Весной евродепутат Мариани заявил о рисках ЕС из-за санкций против российских удобрений.

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    5 октября 2026, 08:46 • Новости дня
    Сотрудники Еврокомиссии массово запросились за границу из-за сокращения бюджета

    Politico: Сотрудники ЕК массово запросились за границу из-за урезания бюджета

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне перспектив жесткой экономии средств и недовольства условиями труда чиновники Еврокомиссии начали активно подавать заявки на должности в дипломатических представительствах за рубежом.

    Сотрудники Еврокомиссии массово претендуют на высокие посты в зарубежных дипломатических миссиях Евросоюза, возникший внутри институтов ажиотаж сравнивают с золотой лихорадкой, пишет Politico.

    Среди кандидатов числятся высокопоставленные национальные дипломаты и европейские чиновники вплоть до уровня генеральных директоров. В 2027 году в глобальной сети представительств ЕС освободятся около 30 руководящих должностей, в том числе посты при ООН в Нью-Йорке, ОЭСР в Париже, а также в Пекине и Саудовской Аравии, отмечает РИА «Новости».

    Зарубежные назначения привлекают чиновников сохранением высокого дохода, предоставлением жилья и персонала. При этом в самой Еврокомиссии сотрудникам ранее предложили проработать сценарии сокращения бюджета на развитие вплоть до 40%.

    Кроме того, интерес к дипломатическим должностям подогревается недовольством высокоцентрализованной системой управления в ЕК и разногласиями между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и руководителем Европейской внешнеполитической службы Каей Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу психиатр выявил массовую травлю сотрудников Еврокомиссии на работе.

    В прошлом месяце СМИ узнали о планах Брюсселя раздробить дипломатическую службу Каллас.

    В апреле Еврокомиссия заявила о намерении увеличить военный бюджет объединения в десять раз.

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    5 октября 2026, 12:45 • Новости дня
    Летевший из Испании в Германию пассажирский Boeing 737 экстренно сел во Франции

    Самолет из Малаги подал сигнал тревоги и экстренно приземлился в Лионе

    Tекст: Мария Иванова

    Пассажирский самолет Boeing 737, который выполнял рейс из испанской Малаги в немецкий Баден-Баден, совершил экстренную посадку в аэропорту французского Лиона.

    Самолет подал сигнал тревоги во время полета, после чего начал снижение. В результате борт благополучно приземлился в Лионе, который был ближайшим аэропортом на маршруте, сообщает ТАСС со ссылкой на авиадиспетчерские службы Евросоюза.

    Причина, по которой экипаж подал сигнал тревоги и принял решение об экстренной посадке, не уточняется. Посадка самолета прошла в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе пассажиры поблагодарили пилота за экстренную посадку самолета в поле.

    В прошлом году была названа причина экстренной посадки самолета в Астрахани.

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    5 октября 2026, 12:17 • Новости дня
    Немецкая партия «Левые» подала в суд на министра экономики ФРГ

    DPA: Немецкая партия «Левые» подала в суд на министра экономики ФРГ

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая партия «Левые» обратилась в федеральный конституционный суд Германии с иском против министра экономики и энергетики Катерины Райхе из-за обвинений в антисемитизме.

    Партия требует удалить видео, опубликованное ведомством Райхе после выборов в берлинскую палату депутатов. На видео министр заявляет, что партия представляет опасность для Берлина и «открыто проявляет антисемитизм», передает агентство DPA.

    В заявлении «Левых» говорится, что Райхе нарушила принцип нейтралитета государственных органов и воспользовалась своей должностью, чтобы выступить на стороне Христианско-демократического союза против их партии, отмечает РИА «Новости».

    Ранее кандидат в бургомистры Берлина от «Левых» Элиф Эральп подала заявление в прокуратуру на министра внутренних дел Германии Александра Добриндта также из-за публичных обвинений в антисемитизме.

    Партия «Левые» заняла первое место на выборах в палату депутатов Берлина 20 сентября, получив 25,7% голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце лидер ХДС Фридрих Мерц пригрозил Социал-демократической партии «адом» за создание коалиции с «Левой партией».

    Летом прошлого года немецкое издание Politico обвинило партию «Альтернатива для Германии» в стремлении расколоть страну.

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    5 октября 2026, 07:13 • Новости дня
    Сотрудники ЕК пожаловались на проблемы с прохождением службы в армейском резерве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники Еврокомиссии сталкиваются с трудностями, когда пытаются совмещать работу со службой в резерве армии, сообщает газета Rapporteur.

    Сотрудники Европейской комиссии испытывают серьезные сложности при попытках совместить основную деятельность со службой в армейском резерве, передает РИА «Новости».

    «Европейские страны хотят нарастить число своих резервистов, но для сотрудников Европейской комиссии, которые хотели бы откликнуться на этот призыв, это может обернуться изнурительной полосой препятствий», – отмечает издание Rapporteur.

    Аналитик по правовым вопросам Сара рассказала журналистам, что также состоит в Парижской пожарной бригаде французской армии. Правила Евросоюза предполагают отпуск для прохождения военной службы, но получить его женщина не может.

    Другая служащая ведомства, Джули, пояснила, что комиссия отказывает в отпуске резервистам, не призванным официально. При этом представитель Европейской комиссии отверг подобные обвинения, уточнив, что правила для персонала действуют независимо от обязательности службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, многие сотрудники Еврокомиссии сталкиваются с травлей на рабочем месте. Власти европейских государств запустили масштабные рекламные кампании для привлечения молодежи на военную службу. Немецкие резервисты из-за нехватки оснащения воруют вооружение у регулярных войск.

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    5 октября 2026, 15:33 • Новости дня
    Эстония начала передислоцировать элитные войска к российской границе

    ERR: Эстония начала передислоцировать элитные войска к российской границе

    Tекст: Ольга Иванова

    Таллин в рамках концепции «активной обороны» начал передислокацию элитных подразделений вооруженных сил ближе к российской границе, сообщила телерадиокомпания ERR.

    Эстония передислоцирует 1-ю пехотную бригаду из Тапа в город Йыхви, который находится в 50 км от российской границы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR. В Йыхви строятся новые объекты для солдат, а в Нарве возводится база на тысячу военных.

    «Мы должны выстроить наши линии уже сегодня. Это оборона на выдвинутых позициях. Мы должны начинать с границы и побеждать уже в первых боях», – приводит телерадиокомпания слова командира 1-й пехотной бригады полковника Тармо Кундла.

    Термин «активная оборона» был введен в концепцию национальной безопасности Эстонии в мае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла сообщения о переброске войск Эстонии к российской границе.

    В тот же день сообщалось, что Эстония начала строительство военных баз у границы с Россией.

    В мае страна закрыла небо у границы с Россией.

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    5 октября 2026, 09:10 • Новости дня
    Европа ускорила закачку газа в подземные хранилища к зиме

    Страны Евросоюза накопили к зиме лишь 71% необходимого объема газа

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны пользуются теплой погодой для ускоренной закачки газа в свои подземные хранилища (ПХГ), пытаясь восполнить рекордный дефицит запасов к предстоящему отопительному сезону.

    Средние темпы закачки газа в ПХГ Европейского союза в октябре достигли самого высокого уровня за последние пять лет, сообщает ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

    При этом отмечается, что наиболее благоприятные летние месяцы для этих целей Европа уже упустила.

    По состоянию на 3 октября ПХГ Европы были заполнены на 72,4%, что на 15,27 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет на эту дату. В хранилищах находится около 79,3 млрд кубометров газа, что на 11,9 млрд кубометров меньше накоплений прошлого года. Этот показатель является минимальным с 2013 года.

    «Газпром» ранее прогнозировал, что запасы газа в европейских ПХГ могут не достичь 75%, предрекая региону тяжелый осенне-зимний сезон. В апреле 2026 года нетто-закачка газа в ПХГ составила 48,5 млрд кубометров, что позволяет говорить о заполнении лишь 71% от необходимых объемов.

    Согласно требованиям Еврокомиссии, к началу осенне-зимнего периода европейские страны должны обеспечивать заполнение своих газовых хранилищ на 90%. Для выполнения этой нормы нетто-закачка в ПХГ должна составить не менее 68 млрд кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сообщалось, что Европа подошла к началу отопительного сезона с рекордным дефицитом газа.

    В четверг стало известно, что заполненность газохранилищ в Европе в сентябре осталась на историческом минимуме.

    В конце сентября ряд европейских стран перешел к отбору газа из подземных хранилищ.

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    5 октября 2026, 12:08 • Новости дня
    В Еврокомиссии допустили создание европейской сети спутников-шпионов

    The Times: Евросоюз может развернуть в космосе сеть спутников-шпионов

    Tекст: Мария Иванова

    Комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил о возможности создания собственной сети спутников-шпионов, которой смогут пользоваться все страны Евросоюза.

    Евросоюз может развернуть в космосе собственную сеть разведывательных спутников, заявил комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в интервью The Times.

    «Кубилюс предположил, что ЕС может развернуть свои собственные совместные спутники-шпионы», – отмечает издание.

    По словам Кубилюса, Евросоюзу целесообразно создать группировку спутников для обеспечения «лучшего покрытия», доступ к которой получат все страны-члены, указывает РИА «Новости».

    Газета напоминает, что Польша и Швеция недавно запустили проекты по созданию «мини-созвездий» разведывательных спутников. В ЕС идут дискуссии о том, должны ли разведданные оставаться у властей отдельных стран или их следует объединить на европейском уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Польша вывела на орбиту три разведывательных спутника.

    В прошлом месяце ЕС анонсировал поиск новых площадок для запуска космических аппаратов.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала усилить военное использование космоса.

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