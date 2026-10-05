Экс-генпрокурор Грузии признал вину в попытке свержения власти

Экс-генпрокурор Грузии Зоделава сознался в попытке свержения власти

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В частности, раскаялись и попросили о процессуальном соглашении осужденные на семь лет лишения свободы экс-генпрокурор Грузии Муртаз Зоделава и бывший замначальника грузинского Генштаба Лаша Беридзе.

Ранее организаторы попытки государственного переворота, которых в своих заявлениях поддерживал Брюссель, не признавали себя виновными.

Накануне председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил Брюссель в «поддержке радикалов» в событиях 4 октября 2025 года.

«Призываем Брюссель осудить насильственное нападение на президентский дворец и отказаться от поддержки в будущем радикальных групп – как политической, так и финансовой», – написал он в социальных сетях.

Папуашвили напомнил, что незадолго до попытки новой революции в Грузии пресс-спикер ЕС «напрямую поддержала» сторонников насильственной смены власти в Грузии.

В мае этого года десять организаторов попытки госпереворота 4 октября 2025 года были приговорены к заключению на срок от двух до семи лет.

Они на митинге в Тбилиси призвали устроить революцию и свергнуть конституционный строй, а затем направили сторонников захватить президентский дворец, где демонстранты были встречены спецназом.