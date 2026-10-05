Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования

Tекст: Дарья Григоренко

С предложением выступил победитель конкурса «Учитель года – 2026» Алексей Морозов. Он предложил разработать нейросеть, обученную на единых образовательных программах, учебниках и верифицированном контенте, которая помогала бы педагогам готовить презентации, медиаматериалы и цифровые приложения для уроков, передает РИА «Новости».

«Идея абсолютно правильная. Нам нужно иметь единую платформу или единую информационную сеть, которая бы объединила все то, о чем Вы сейчас сказали… Поэтому я сразу говорю, я поддерживаю», – сказал Путин.

Глава государства также попросил представителей правительства, курирующих сферу образования, обратить внимание на эту инициативу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент пообещал поддержать инициативы бизнеса по развитию образования.

Он призвал обеспечить детям в России равные возможности в этой сфере.

На прошлой неделе Путин ответил на вопрос, пользуется ли он нейросетями.