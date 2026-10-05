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    Путин заявил, что отказавшиеся от ИИ ученики показали более высокие результаты
    Путин призвал задействовать ИИ для избавления учителей от рутины
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    5 октября 2026, 16:48 • Новости дня

    Путин заявил, что отказавшиеся от ИИ ученики показали более высокие результаты

    Путин заявил о лучшей успеваемости отказавшихся от ИИ школьников

    Путин заявил, что отказавшиеся от ИИ ученики показали более высокие результаты
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин сообщил, что отказавшиеся от использования искусственного интеллекта ученики показывают лучшие результаты в учебе.

    Школьники, которые не применяют искусственный интеллект во время учебы, демонстрируют более высокие образовательные результаты, отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    «Исследования… показали, я сейчас только что сказал, те, кто не используют искусственный интеллект, показали даже лучшие результаты в области математики, письма и чтения», – сказал Путин на встрече с педагогами – лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минпросвещения назвало главный вызов при использовании искусственного интеллекта в школах.

    В четверг Путин призвал выработать правила использования подобных технологий.

    В прошлом месяце он предупредил об опасностях искусственного интеллекта.

    5 октября 2026, 00:21 • Новости дня
    Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя
    Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя, подчеркнув, что, несмотря на развитие технологий, решающей в школе остается личность педагога.

    «Дорогие друзья! Искренне поздравляю с праздником, Днём учителя, всех преподавателей, педагогов нашей страны, всех, кто отдаёт свои силы, энергию, знания образованию и воспитанию подрастающих поколений», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

    «Учитель – гораздо больше, чем профессия. Это благородная, ответственная миссия, настоящее призвание, требующее мудрости, терпения, постоянного внимания к детям», – заявил Путин, добавив, что советы и поддержка педагогов помогают ученикам и во взрослой жизни.

    Глава государства напомнил, что с этого года особый статус педагога закреплен на государственном уровне, что отражает высокое общественное признание миссии учителя и гарантирует поддержку и новые возможности для профессионального роста.

    Он отметил важность конкурсов профессионального мастерства, модернизации инфраструктуры при сохранении лучших традиций отечественной педагогической школы и особо подчеркнул, что какие бы новые технологии ни приходили в школы, неизменным остается главное – личность учителя, который учит мыслить и вдохновляет на добрые дела.

    Он заверил, что в России «продолжат обновлять, а значит, делать более комфортными и для учеников, и для преподавателей школы, колледжи, вузы – в целом всю инфраструктуру образования».

    «Очень важно, чтобы ребята, школьники, студенты вне зависимости от того, где они живут, чувствовали себя частью большой единой страны, с самого детства учились с уважением относиться к разнообразию культур и самобытных традиций нашего многонационального народа, понимали силу и значимость ценностей, которые объединяли его на протяжении веков», – сказал Путин, подчеркнув, что данная работа педагогов должна идти постоянно, и особенно сейчас, в Год единства народов России.

    Он указал, что общие ценности, общее видение будущего во все времена помогали стране определять свой собственный путь и уверенно идти вперёд.

    «Мы гордимся наследием, созданным предыдущими поколениями, гордимся свершениями наших современников и понимаем, что в основе любых успехов, побед и достижений – труд учителя, всё, что было заложено в детском и юношеском возрасте, в школьные годы и в студенческие годы», – сказал Путин.

    Он пожелал учителям и их близким здоровья и благополучия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Кремль анонсировал встречу Путина с лучшими учителями России.

    На прошлой неделе Путин поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя.

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    5 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    Путин поздравил Рязань с открытием филиала Национального центра «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин направил приветствие участникам церемонии открытия филиала Национального центра «Россия» в Рязанской области, отметив успешное развитие проекта.

    «Отрадно, что масштабный, содержательный проект по созданию филиалов Национального центра «Россия» развивается, и сегодня такое выставочное пространство открывается в Рязанской области», – говорится в телеграмме президента на сайте Кремля.

    Глава государства поздравил участников торжественного мероприятия и всех жителей региона с этим событием, подчеркнув, что регион по праву гордится своей историей, уникальными памятниками и традициями созидательного труда.

    Путин также отметил достижения Рязанской области в промышленности, сельском хозяйстве, образовании и других сферах, а также статус Рязани как столицы Воздушно-десантных войск. Он выразил уверенность, что филиал станет просветительской площадкой и точкой притяжения для жителей и гостей области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин даст старт строительству нового Национального центра «Россия».

    В прошлом году президент помог мальчику из Югры осуществить мечту и попасть в Национальный центр «Россия».

    Путин поздравил жителей ХМАО с открытием филиала центра.

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
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    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    4 октября 2026, 20:16 • Новости дня
    Пропавшие в Красноярском крае девочки вернулись домой

    Две пропавшие в Красноярском крае девочки вернулись домой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Две девочки девяти и 13 лет, об исчезновении которых в красноярском селе Чулым стало известно ранее, самостоятельно вернулись домой, сообщили в ГУ МВД по региону.

    Две девочки девяти и 13 лет, которые ранее пропали в селе Чулым Красноярского края, благополучно вернулись домой, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

    «Во время поисковых мероприятий в вечернее время с наступлением темноты девочки сами пришли домой», – сообщили в ведомстве.

    Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают причины самовольного ухода детей. Ранее для поиска школьниц были созданы специальные группы из полицейских, спасателей и волонтеров, ориентировки передали наружным нарядам, а территорию вокруг их дома тщательно обследовали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Красноярском крае пропали две девочки.

    В марте водолазы нашли тело второго пропавшего в Звенигороде ребенка.

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    5 октября 2026, 15:35 • Новости дня
    Путин сообщил об открытии более 1,7 тыс. новых школ в России с 2019 года
    Путин сообщил об открытии более 1,7 тыс. новых школ в России с 2019 года
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин сообщил об успешном запуске свыше 1,7 тыс. новых образовательных учреждений с 2019 года для миллиона российских учеников.

    Глава государства поделился статистикой во время видеоконференции, посвященной запуску образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии, передает РИА «Новости».

    «В общей сложности с 2019 года в рамках госпрограммы «Развитие образования» в России открыто 1719 новых школьных зданий, в которых учатся более миллиона учеников», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа президент открыл по видеосвязи новые образовательные учреждения в пяти регионах страны.

    В начале того же месяца премьер-министр Михаил Мишустин отчитался о готовности системы образования к новому учебному году.

    Весной глава государства оценил расходы на модернизацию образовательной инфраструктуры в 940 млрд рублей.

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    5 октября 2026, 03:59 • Новости дня
    Guardian: В школах Британии совершают тысячи преступлений сексуального характера

    Tекст: Антон Антонов

    Полиция Англии и Уэльса в период с 2021 по 2025 год ежедневно регистрировала в среднем около пяти преступлений сексуального характера в отношении детей до 12 лет на территории или вблизи школ, пишет Guardian.

    В расследовании Guardian отмечается, что каждый год в полицию поступают заявления о тысячах преступлений сексуального характера против детей в возрасте до 13 лет. В их числе почти 2 тыс. изнасилований и покушений на изнасилование, при этом более трети жертв в этих случаях – дети младше 13 лет.

    Всего в период с 2021 по 2025 год было зафиксировано не менее 8,5 тыс. подобных правонарушений в школах и их окрестностях. Большинство из них, как предполагается, совершаются сверстниками.

    Девочки становятся жертвами сексуального насилия чаще, чем мальчики: около двух третей зарегистрированных преступлений касались несовершеннолетних женского пола.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы Британии выявили масштабную преступную сеть, участники которой совершали сексуальные преступления против партнеров и делились материалами на закрытом интернет-форуме.

    В середине июня власти Великобритании запустили национальное расследование случаев сексуального насилия над несовершеннолетними.

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    5 октября 2026, 17:23 • Новости дня
    Путин назвал культурное многообразие общей силой народов России
    Путин назвал культурное многообразие общей силой народов России
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Единство народов России формировалось столетиями, а многообразие культур составляет основу страны и ее общую силу, заявил Владимир Путин на встрече с педагогами.

    «Изучая родные языки, изучая родную культуру, историю, мы будем как раз показывать то, что является достоянием археологической науки и исторической науки», – сказал Путин на встрече с педагогами.

    Он подчеркнул, что единство народов России формировалось на протяжении веков, передает ТАСС.

    «Это единство народов Российской Федерации складывалось веками. Это не какая-то новость», – сказал глава государства.

    Путин подчеркнул важность того, чтобы и сегодня рассказывать о значении культурного разнообразия России. «Нужно показывать и сегодня, что это многообразие нашей российской культуры составляет ее основу, фундамент. В этом наша общая сила», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Путин отметил, что России сейчас особенно важно поддерживать единство народа. Глава государства назвал сбережение русского языка основой суверенного общества.

    В марте президент назвал единство и самобытность народов уникальностью страны.

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    4 октября 2026, 21:46 • Новости дня
    Путин поздравил музыкальную школу Гнесиных с 80-летием

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поздравил коллектив, учащихся и выпускников Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных с 80-летним юбилеем, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Поздравляю вас с 80-летием Московской средней специальной музыкальной школы (колледжа) имени Гнесиных. За минувшие годы ваша родная школа прошла большой созидательный путь, стала одной из важных, неотъемлемых составляющих уникальной системы подготовки профессиональных музыкантов, заложенной сестрами Гнесиными», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Глава государства отметил, что школа остается центром притяжения для юных дарований из регионов России и зарубежья.

    Путин подчеркнул, что в учебном заведении сохраняются традиции, внедряются новые методики и реализуются творческие проекты. Он пожелал коллективу и учащимся новых успехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России Владимир Путин поздравил Тулу с юбилеем.

    В мае он поздравил режиссера Владимира Бортко с 80-летним юбилеем.

    В марте глава государства поздравил композитора Александра Зацепина со 100-летним юбилеем.

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    4 октября 2026, 20:37 • Новости дня
    Маск заявил о переименовании подразделения SpaceXAI из-за указа Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владелец американской компании SpaceX Илон Маск подтвердил переименование подразделения по искусственному интеллекту SpaceXAI после указа президента США Дональда Трампа.

    Подразделение SpaceXAI сменит название в связи с указом Трампа о «суперинтеллекте», передает РИА «Новости».

    «Да, мы сделаем такое изменение», – заявил Маск, комментируя вопрос одного из пользователей о возможности переименования подразделения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент США Дональд Трамп объявил о создании американских «Сил суперинтеллекта».

    В тот же день владелец SpaceX Илон Маск предложил называть искусственный интеллект суперинтеллектом.

    В четверг решение Трампа переименовать ИИ привело к рекордной скупке доменов в Словении.

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    4 октября 2026, 22:37 • Новости дня
    Додик поблагодарил Путина за поддержку на выборах в БиГ

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер правящей в Республике Сербской партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик на брифинге после выборов в Боснии и Герцеговине поблагодарил президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и экс-президента Сербии Александра Вучича.

    Додик заявил, что победе его соратников способствовали изменения в Вашингтоне и поддержка Москвы, передает РИА «Новости».

    «Если бы не было величественной победы Дональда Трампа и он не убрал ненавистную структуру Байдена, мы бы, вероятно, были сегодня политическими мертвецами, но сейчас, благодаря новой атмосфере, мы – политические победители. Конечно, благодарю президента Путина, который нас принял и пожелал успеха на этих выборах, это для нас было важно», – сказал Додик.

    Додик также выразил благодарность Вучичу и его команде. Он пожелал Вучичу успеха на выборах в Сербии, которые назначены на 25 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Додик выступил за ежегодные встречи правительств России и Республики Сербской. На встрече с Владимиром Путиным в Кремле он выразил поддержку целям спецоперации на Украине.

    Путин пожелал лидерам Республики Сербской победы на выборах.

    Додик провозгласил победу кандидатов СНСД на всеобщих выборах в Боснии и Герцеговине: Саво Минич лидирует в борьбе за пост президента Республики Сербской, Желька Цвиянович – на выборах члена президиума БиГ от сербов.

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    5 октября 2026, 16:29 • Новости дня
    Путин: Без учителей невозможны технологический суверенитет и безопасность России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что без учителей и наставников невозможны технологический суверенитет, развитая экономика и национальная безопасность страны.

    Глава государства в режиме видеоконференции провел встречу с лауреатами всероссийских педагогических конкурсов и финалистами телешоу «Классная тема!». В начале беседы он поздравил работников сферы образования с Днем учителя, сообщает Кремль в Max.

    «Без учителей, наставников невозможны ни технологический суверенитет страны, ни сильная наука, ни развитая экономика, ни богатая, безусловно, культура, ни национальная безопасность даже. От вас, от ваших коллег во многом зависит, как наша Россия ответит на вызовы XXI века», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин провел встречу с лауреатами конкурса «Учитель года».

    В воскресенье была анонсирована встреча президента с лучшими учителями России.

    На прошлой неделе Путин поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя.

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    5 октября 2026, 16:57 • Новости дня
    Путин призвал задействовать ИИ для избавления учителей от рутины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов заявил, что предстоит решить еще много вопросов, касающихся избавления учителей от рутины, и для этого необходимо задействовать искусственный интеллект.

    «Использование искусственного интеллекта и для того, чтобы помочь учителю в образовательном процессе, и для того, чтобы избавить учителя от рутины, о которой мы постоянно говорим, и неслучайно, потому что вопросов здесь еще очень много – вот это все нужно, безусловно, делать и использовать эти возможности, эти инструменты», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин заявил, что отказавшиеся от использования искусственного интеллекта ученики показали более высокие результаты. Он поблагодарил учителей за верность профессии и любовь к детям.

    Президент отметил, что без педагогов невозможны технологический суверенитет и безопасность России.

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    5 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    Врач назвала неожиданные причины неразборчивого почерка у школьников

    Невролог Степаненко связала плохой почерк у детей с дисграфией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Врач-невролог Наталья Степаненко объяснила, что неразборчивый почерк у детей может быть признаком дисграфии или нарушений зрительно-пространственного восприятия.

    Невролог Наталья Степаненко пояснила, что плохой почерк может свидетельствовать о дисграфии или проблемах с координацией, пишет «Газета.Ru».

    На нарушения указывает то, что ребенок пишет слишком медленно, теряет строку, путает направление букв и избегает заданий, связанных с письмом.

    Тревожным сигналом является разрыв между устной и письменной речью, когда мысли формулируются легко, но записать их не получается. «Такие трудности могут быть связаны с дисграфией, особенностями зрительно-пространственного восприятия или координации. Это не означает, что ребенок ленится или недостаточно старается», – отметила врач.

    Врач подчеркнула, что дисграфия – это нарушение, при котором письмо дается с трудом, несмотря на нормальный интеллект. Если ошибки не проходят после дополнительных занятий, необходимо обратиться к логопеду или неврологу. При этом не каждый неразборчивый почерк является симптомом болезни: иногда дети просто не успели освоить навык, устают или торопятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дисграфия часто становится причиной сопротивления ребенка учебе.

    Сенатор Игорь Мурог назвал рукописные практики важным условием развития когнитивных способностей школьников.

    Специалисты выявили задержку речевого развития у 85% российских детей.

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    5 октября 2026, 05:57 • Новости дня
    Кравцов: Детский сад не должен сводиться к подготовке к школе

    Tекст: Антон Антонов

    Детский сад должен оставаться пространством воспитания ребенка, а не сводиться к подготовке к школе, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

    «Детский сад должен оставаться пространством воспитания, а не просто подготовки к школе», – сказал Кравцов в интервью РИА «Новости».

    Министр добавил, что вопросы более осмысленного подхода к выбору игр, игрушек и медиаконтента для дошкольных учреждений уже нашли отражение в резолюции форума «Время дошкольного образования». Этот форум прошел в Москве в преддверии Дня работников дошкольного образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Кравцов сообщил о подготовке перечня игр и игрушек для детских садов.

    Во вторник Минпросвещения объявило о разработке единых воспитательных программ для детских садов.

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    5 октября 2026, 17:34 • Новости дня
    Путин назначил Шохина уполномоченным по правам бизнеса

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин подписал указ о назначении президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина своим уполномоченным по защите прав предпринимателей.

    Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовых актов. Отдельным указом учрежденная управделами президента автономная некоммерческая организация «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» определена в качестве структуры, которая будет обеспечивать деятельность уполномоченного по правам бизнеса.

    Согласно опубликованным документам, до Нового года для новой организации должно быть выделено отдельное помещение, а также предусмотрена отдельная строка в федеральном бюджете для финансирования ее работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал снижение ключевой ставки ЦБ последним подарком бизнесу.

    В мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о решении назначить Шохина новым бизнес-омбудсменом России.

    Тогда же глава РСПП Шохин предложил четыре меры для стимулирования экономики.

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    5 октября 2026, 09:34 • Новости дня
    Фадеев предложил сократить некоторые школьные курсы на 20-30%

    Глава СПЧ Фадеев выступил за сокращение некоторых школьных курсов на 20-30%

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев считает необходимым провести ревизию школьных программ и сократить некоторые учебные курсы на 20-30%.

    Глава СПЧ полагает, что сокращение ряда учебных дисциплин повысит эффективность образования и снизит бумажную нагрузку на преподавателей, сообщает РИА «Новости».

    «Здесь можно предпринять серьезные и заметные меры: до 20-30% можно сократить некоторые учебные курсы. Тогда и нагрузка на учителей тоже уменьшится. Но зарплату надо бы сохранить прежнюю, это было бы правильно», – заявил Фадеев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Фадеев выступил против отнесения образования к сфере услуг. Он также предложил отчислять школьников за плохое поведение.

    В прошлом году глава СПЧ выдвинул инициативу передать школам право решать вопрос о приеме детей мигрантов.

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