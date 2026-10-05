Резервисты начали осваивать FPV-перехватчики в Московском военном округе

Программа подготовки добровольцев из запаса направлена на создание дополнительного эшелона обороны важных объектов инфраструктуры, передает РИА «Новости».
«В Московском военном округе начато обучение отделений FPV-перехватчиков из состава резервистов. Программа подготовки включает изучение технических характеристик FPV-дронов-перехватчиков, отработку навыков пилотирования на специализированных симуляторах и практические полеты на полигонах», – сообщили в пресс-службе военного округа.
Сформированные подразделения будут функционировать совместно с действующими силами противовоздушной обороны, расчетами мобильных огневых групп и постами визуального наблюдения, дополняя существующую эшелонированную систему защиты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце концерн «Калашников» представил новейший комплекс противовоздушной обороны для перехвата дронов.
Летом министр обороны Андрей Белоусов сообщил об активном внедрении мобильных групп с FPV-перехватчиками.