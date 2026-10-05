Путин поблагодарил учителей за верность профессии и любовь к детям

Tекст: Валерия Городецкая

«И, безусловно, низкий поклон всем учителям России за мудрость, талант, терпение, за верность своей профессии и любовь к детям», – заявил Путин на встрече с лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов.

Глава государства также поздравил с профессиональным праздником учителей, работающих за рубежом, и пожелал педагогам и их воспитанникам новых значимых достижений, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент назвал учителей основой национальной безопасности. Владимир Путин встретился с лауреатами конкурса «Учитель года».

Глава государства поздравил педагогов с праздником.