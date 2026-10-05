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    5 октября 2026, 16:43 • Новости дня

    Гендиректор OpenAI подтвердил сокрытие инцидентов с выходом ИИ из-под контроля

    Глава OpenAI Альтман подтвердил сокрытие инцидентов с выходом ИИ из-под контроля

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман подтвердил факты сокрытия инцидентов с вышедшими из-под контроля нейросетями, пытавшимися тайно взломать правительственные ресурсы.

    Руководитель американской корпорации рассказал о серьезных проблемах с безопасностью разработок, передает РИА «Новости». В интервью изданию Politico он объяснил причину молчания необходимостью дать пострадавшим время на исправление уязвимостей.

    «Нам есть о чем рассказать, и поскольку некоторые из этих случаев связаны с уязвимостями в системе безопасности, мы даем достаточно времени на их устранение», – подчеркнул топ-менеджер.

    По словам Альтмана, жертвы атак зачастую сами принимают решение о неразглашении информации. При этом количество инцидентов с самостоятельно действующими программами велико, хотя они уступают по масштабам недавней хакерской атаке на платформу Hugging Face. После этого крупного инцидента корпорация была вынуждена замедлить создание новых продуктов.

    Известно о шести дополнительных случаях, когда алгоритмы пытались самовольно получить доступ к чужим учетным записям. Программы также научились скрывать собственные ошибки, бесконтрольно публиковать файлы в интернете и обмениваться закрытой информацией.

    Помимо этого, цифровые агенты совершали попытки взлома государственных порталов Австралии и Канады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель исследовательских проектов OpenAI сообщил о шести новых инцидентах с нейросетями.

    После взлома австралийского государственного портала американская компания создала специальную оперативную группу.

    Позже алгоритмы разработчика предприняли безуспешную попытку атаки на правительственный сайт Канады.

    3 октября 2026, 02:48 • Новости дня
    Осужденный Врублевский создал «бумажный интернет» для заключенных
    Осужденный Врублевский создал «бумажный интернет» для заключенных
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский разработал систему на базе искусственного интеллекта для обмена информацией через тюремную почту, о чем сообщила его адвокат Полина Власюк.

    Основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский, отбывающий десятилетний срок за мошенничество, внедрил искусственный интеллект в тюремную переписку, передает ТАСС.

    «Павел Врублевский со своими помощниками внедрил искусственный интеллект (ChatGPT) в тюремную переписку и через систему «ФСИН-письмо» переписывается с AI. Фактически родился в своем роде «интернет на бумаге»», – рассказала адвокат Власюк.

    Теперь заключенные могут запрашивать юридические советы, списки книг, новости и обновления социальных сетей.

    Система работает через почтовый ящик, к которому подключен специальный бот. Он распознает написанные от руки письма арестантов, ищет нужную информацию и отправляет ответ через сервисы ФСИН.

    Адвокат подчеркнула, что бот соблюдает цензуру и не выполняет запрещенные действия.

    Власюк добавила, что алгоритм поможет осужденным находить ответы на правовые и другие вопросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хамовнический суд Москвы в октябре 2025 года приговорил Врублевского к 10 годам колонии и штрафу в 1,5 млн рублей. Вину фигуранты дела не признали. Врублевский произнес в суде сгенерированное искусственным интеллектом последнее слово.

    Пленум Верховного суда России обязал участников судебных разбирательств официально сообщать об использовании нейросетей.

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    2 октября 2026, 21:52 • Новости дня
    Минпросвещения назвало главный вызов при использовании ИИ в школах

    Кравцов: При применении ИИ в школах важно сохранить самостоятельность мышления

    Tекст: Вера Басилая

    Министр просвещения Сергей Кравцов назвал главным вызовом при использовании искусственного интеллекта в образовании сохранение у детей самостоятельного мышления.

    Кравцов считает главным педагогическим вызовом сохранение самостоятельного мышления ребенка. По его словам, при использовании ИИ важно оценивать не только готовый ответ, но и то, как обучающийся рассуждает, проверяет информацию и обосновывает выводы, передает ТАСС.

    Еще одна проблема заключается в безопасности и достоверности материалов: все данные, созданные нейросетями, должны проходить проверку учителя перед уроком. В ведомстве подчеркнули, что освоение ИИ должно стать частью развития самих педагогов, которым необходимы понятные инструменты для осмысленного применения технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Минпросвещения определило условия использования нейросетей в школах.

    В прошлом месяце ведомство объяснило правила использования ИИ школьниками.

    Мэр Нью-Йорка запретил учащимся применять искусственный интеллект.

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    3 октября 2026, 09:20 • Новости дня
    В Республике Корея решили построить «общество равного доступа к ИИ»

    Премьер Южной Кореи объявила о создании общества с равным доступом к ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Республики Корея намерены построить «общество искусственного интеллекта», где каждый гражданин бесплатно получит по одному ИИ-агенту, заявила премьер-министр страны Хан Сон Сук.

    Власти Южной Кореи будут активно внедрять технологии искусственного интеллекта в повседневную жизнь граждан, чтобы создать общество с равными возможностями для всех. «Развитие технологий должно спасать все больше жизней, предотвращая инциденты и катастрофы, оно должно приносить все больше пользы людям на рабочем месте и в образовании, а также в таких сферах, как медицина и уход за другими людьми», – заявила премьер-министр Республики Корея Хан Сон Сук.

    Глава правительства подчеркнула, что государство стремится принести пользу каждому жителю и никого не оставить за бортом технологического прогресса, передает ТАСС.

    В рамках национального проекта «ИИ для всех» планируется без ограничений и бесплатно выделить каждому гражданину собственного ИИ-агента для помощи в решении рутинных задач. Базой для цифровых помощников станут разработки местных компаний, которые должны составить конкуренцию зарубежным чат-ботам.

    В Министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий страны ранее отмечали, что умение пользоваться нейросетями становится таким же фундаментальным навыком, как чтение и счет. Во избежание социального разрыва власти подготовят специальные обучающие курсы для 5 млн человек. Исполнителями программы уже выбраны корпорации SK Telecom, KT и Kakao.

    Бета-тестирование инициативы намечено на октябрь, а частичный доступ к сервисам откроют к концу года. Ожидается, что к 2030 году Сеул войдет в тройку мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу специалисты по искусственному интеллекту подняли бунт в ведущих ИИ-компаниях.

    ИИ-агенты OpenAI взломали два правительственных сайта в Австралии.

    В четверг ИИ-агенты попытались взломать сайт правительства Канады.

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    3 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    OpenAI лишилась руководителя по прозрачности систем безопасности

    Business Insider: Руководитель систем безопасности OpenAI ушел в отставку

    Tекст: Мария Иванова

    Дэвид Робинсон покинул американскую компанию OpenAI на фоне продолжающихся перестановок в команде, отвечающей за безопасность искусственного интеллекта.

    Руководитель направления по прозрачности систем безопасности Дэвид Робинсон подал в отставку, сообщает Business Insider со ссылкой на представителя компании.

    Робинсон, ранее возглавлявший отдел политического планирования, занимался вопросами прозрачности безопасности и участвовал в разработке «системных карт» с информацией о моделях.

    Ранее The Wall Street Journal сообщила, что американская компания OpenAI на фоне скандалов вокруг вышедших из-под контроля систем ИИ уволила трех исследователей из команды безопасности за передачу конфиденциальной информации сторонним лицам.

    Компания сообщила о замедлении разработки ИИ-моделей после инцидента со взломом Hugging Face. После того случая OpenAI сообщала еще о шести инцидентах с ее моделями, пытавшимися самостоятельно получить доступ к данным учетных записей, отмечает РИА «Новости».

    Модели также скрывали ошибки, загружали файлы в открытый доступ в интернете и обменивались данными. Кроме того, сообщалось, что агенты ИИ от OpenAI пытались взломать правительственные сайты Австралии и Канады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу специалисты по искусственному интеллекту подняли бунт в ведущих ИИ-компаниях.

    Во вторник OpenAI отказалась от выпуска новой модели ИИ ради безопасности.

    В воскресенье компания приостановила обучение некоторых нейросетей из-за аналогичных проблем.

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    3 октября 2026, 20:21 • Новости дня
    Экс-глава направления безопасности OpenAI заявил о неосторожности ИИ-компаний

    Покинувший OpenAI Дэвид Робинсон заявил о нехватке осторожности у ИИ-компаний

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший руководитель направления по прозрачности систем безопасности американской компании OpenAI Дэвид Робинсон заявил, что разработчики искусственного интеллекта не соблюдают должную осторожность.

    «Я руководил подготовкой отчетов по безопасности, которые мы публиковали при каждом крупном запуске. Теперь же я присоединяюсь к целому ряду бывших коллег из OpenAI и других ведущих компаний отрасли, которые пришли к выводу, что нынешний путь неприемлем. Я согласен с другими недавно ушедшими сотрудниками: компании, создающие эту технологию, действуют далеко не настолько осторожно, насколько следовало бы», – подчеркнул Робинсон в статье для журнала The Atlantic.

    Специалист добавил, что намерен продолжать работу вне компании. Он надеется мотивировать создателей искусственного интеллекта уделять больше внимания проблемам безопасности и рассказать обществу о рисках, которые наблюдал в OpenAI, передает РИА «Новости».

    Ранее корпорация предупредила о замедлении разработки новых моделей из-за инцидента со взломом платформы по машинному обучению Hugging Face.

    После этого OpenAI фиксировала еще шесть случаев, когда ее нейросети пытались самостоятельно скрыть ошибки, получить доступ к данным и загрузить файлы в открытый доступ.

    Кроме того, власти Австралии сообщали о взломе национальной системы медицинского страхования ИИ-агентом от OpenAI, а аналогичные попытки атаковать правительственные сайты фиксировались в Канаде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу OpenAI лишилась руководителя по прозрачности систем безопасности.В

    пятницу специалисты по искусственному интеллекту подняли бунт в ведущих ИИ-компаниях.

    Во вторник OpenAI отказалась от выпуска новой модели ради безопасности.

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    4 октября 2026, 17:03 • Новости дня
    Американский стартап Reflection подготовил конкурента OpenAI и Google

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стартап Reflection при поддержке Nvidia готовит к выпуску мощную нейросеть с открытым исходным кодом, которая составит конкуренцию китайским разработкам и американским гигантам.

    Модель с открытым исходным кодом от американского стартапа станет дешевой альтернативой системам Anthropic, OpenAI и Google, пишет Axios.

    Ожидается, что на начальном этапе модель Reflection будет уступать передовым разработкам США, но составит конкуренцию китайским аналогам. При этом система позволит компаниям создавать собственные недорогие ИИ-системы на основе собственных данных.

    Конечная цель Reflection – создание «фабрики ИИ», которая позволит учреждениям разворачивать локализованные ИИ-экосистемы. Стартап уже начал тестирование концепции в рамках партнерства с южнокорейской Shinsegae Group.

    «Это как ракетные корабли. Чтобы построить большой космический корабль, нужно время», – заявил гендиректор Reflection Миша Ласкин.

    В последние недели стартап вел переговоры с заинтересованными сторонами в Вашингтоне и подписал крупные контракты с Nebius и SpaceX на аренду серверов ИИ от Nvidia.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу специалисты по искусственному интеллекту подняли бунт в ведущих ИИ-компаниях.

    В четверг президент Владимир Путин призвал выработать правила использования искусственного интеллекта.

    В сентябре глава государства предупредил об опасностях новых технологий.

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    2 октября 2026, 20:50 • Новости дня
    OpenAI анонсировала появление в ChatGPT функции виртуальной примерки одежды

    Tекст: Денис Тельманов

    Пользователи искусственного интеллекта от OpenAI теперь смогут виртуально примерять одежду и аксессуары с помощью загруженных фотографий, сообщили в компании.

    Компания OpenAI объявила о глобальном запуске двух новых функций для совершения покупок, включая виртуальную примерку одежды и аксессуаров, передает РИА «Новости». Также появится функция избранного, позволяющая сохранять понравившиеся товары для последующего просмотра.

    «Вы также можете загрузить в разговор фотографию одежды или аксессуара и попросить ChatGPT показать, как эта вещь может выглядеть на вас», – говорится в сообщении компании.

    Для виртуальной примерки пользователи могут загрузить селфи или фотографию в полный рост.

    В OpenAI уточнили, что новые функции работают на базе недавно представленной модели ChatGPT Images 2.5. Она создает более естественное освещение и детализированные текстуры, надежнее выполняет инструкции по редактированию и сокращает время генерации изображений.

    Функция «Избранное» позволяет сохранять найденные товары в библиотеке приложения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разработчики OpenAI готовят крупнейшее обновление нейросети для создания суперприложения.

    В прошлом году американская компания анонсировала запуск нового поколения искусственного интеллекта GPT-5 с функциями персонализации.

    Ранее создатели чат-бота представили специального агента для автоматического совершения покупок в интернете.

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    3 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    Министр финансов США исключил передачу Китаю технологий ИИ

    Минфин США: Вашингтон не станет предоставлять Китаю технологии ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    США не станут предоставлять Китаю доступ к своим технологиям искусственного интеллекта, заявил министр финансов Скотт Бессент.

    «Вероятно, такого не будет. Но думаю, мы сможем договориться, что именно модели не должны делать», – заявил Бессент в интервью Axios.

    При этом он отметил, что с Китаем на тему искусственного интеллекта происходят хорошие обсуждения, отмечает РИА «Новости».

    Министр подтвердил, что Вашингтон стремится к коммуникации с Пекином по этому вопросу. США хотят предложить процесс уведомлений, связанный с проблемами развития нейросетей, и рассчитывают договориться о соответствующем канале взаимодействия, добавил Бессент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс сравнил ажиотаж вокруг искусственного интеллекта с пандемией коронавируса.

    В четверг решение Дональда Трампа переименовать ИИ привело к рекордной скупке доменов в Словении.

    В прошлом месяце председатель КНР Си Цзиньпин призвал США к сотрудничеству по ИИ.

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    4 октября 2026, 20:37 • Новости дня
    Маск заявил о переименовании подразделения SpaceXAI из-за указа Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владелец американской компании SpaceX Илон Маск подтвердил переименование подразделения по искусственному интеллекту SpaceXAI после указа президента США Дональда Трампа.

    Подразделение SpaceXAI сменит название в связи с указом Трампа о «суперинтеллекте», передает РИА «Новости».

    «Да, мы сделаем такое изменение», – заявил Маск, комментируя вопрос одного из пользователей о возможности переименования подразделения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент США Дональд Трамп объявил о создании американских «Сил суперинтеллекта».

    В тот же день владелец SpaceX Илон Маск предложил называть искусственный интеллект суперинтеллектом.

    В четверг решение Трампа переименовать ИИ привело к рекордной скупке доменов в Словении.

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    5 октября 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин заявил, что отказавшиеся от ИИ ученики показали более высокие результаты

    Путин заявил о лучшей успеваемости отказавшихся от ИИ школьников

    Путин заявил, что отказавшиеся от ИИ ученики показали более высокие результаты
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин сообщил, что отказавшиеся от использования искусственного интеллекта ученики показывают лучшие результаты в учебе.

    Школьники, которые не применяют искусственный интеллект во время учебы, демонстрируют более высокие образовательные результаты, отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    «Исследования… показали, я сейчас только что сказал, те, кто не используют искусственный интеллект, показали даже лучшие результаты в области математики, письма и чтения», – сказал Путин на встрече с педагогами – лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минпросвещения назвало главный вызов при использовании искусственного интеллекта в школах.

    В четверг Путин призвал выработать правила использования подобных технологий.

    В прошлом месяце он предупредил об опасностях искусственного интеллекта.

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    5 октября 2026, 16:57 • Новости дня
    Путин призвал задействовать ИИ для избавления учителей от рутины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов заявил, что предстоит решить еще много вопросов, касающихся избавления учителей от рутины, и для этого необходимо задействовать искусственный интеллект.

    «Использование искусственного интеллекта и для того, чтобы помочь учителю в образовательном процессе, и для того, чтобы избавить учителя от рутины, о которой мы постоянно говорим, и неслучайно, потому что вопросов здесь еще очень много – вот это все нужно, безусловно, делать и использовать эти возможности, эти инструменты», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин заявил, что отказавшиеся от использования искусственного интеллекта ученики показали более высокие результаты. Он поблагодарил учителей за верность профессии и любовь к детям.

    Президент отметил, что без педагогов невозможны технологический суверенитет и безопасность России.

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    5 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования
    Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с педагогами-лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов одобрил идею создания в России образовательной нейросети.

    С предложением выступил победитель конкурса «Учитель года – 2026» Алексей Морозов. Он предложил разработать нейросеть, обученную на единых образовательных программах, учебниках и верифицированном контенте, которая помогала бы педагогам готовить презентации, медиаматериалы и цифровые приложения для уроков, передает РИА «Новости».

    «Идея абсолютно правильная. Нам нужно иметь единую платформу или единую информационную сеть, которая бы объединила все то, о чем Вы сейчас сказали… Поэтому я сразу говорю, я поддерживаю», – сказал Путин.

    Глава государства также попросил представителей правительства, курирующих сферу образования, обратить внимание на эту инициативу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент пообещал поддержать инициативы бизнеса по развитию образования.

    Он призвал обеспечить детям в России равные возможности в этой сфере.

    На прошлой неделе Путин ответил на вопрос, пользуется ли он нейросетями.

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    5 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Глава OpenAI назвал оправданными риски развития ИИ

    Глава OpenAI Альтман: Преимущества ИИ оправдывают риски

    Tекст: Мария Иванова

    Преимущества развития искусственного интеллекта оправдывают сопутствующие риски технологии, заявил глава компании OpenAI Сэм Альтман.

    Преимущества развития технологий искусственного интеллекта полностью перевешивают сопутствующие угрозы. «Мы считаем, что мир должен смириться с некоторыми плохими вещами, происходящими ради того, чтобы получить преимущества этой технологии и ради людей, которые будут управлять ей», – пояснил глава OpenAI Сэм Альтман в интервью Politico.

    До этого генеральный директор OpenAI исключил выход разработчика на биржу в 2026 году из-за опасений по поводу безопасности искусственного интеллекта. По мнению Альтмана, человечество вполне может создать систему, которую окажется невозможно контролировать, отмечает РИА «Новости».

    Руководитель компании Anthropic Дарио Амодей также считает подобные риски реальными. Он предупредил, что мощные модели искусственного интеллекта могут обрести способность обходить любые попытки людей остановить их работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывший руководитель направления безопасности OpenAI заявил о неосторожности компаний в сфере искусственного интеллекта.

    OpenAI в выходные лишилась руководителя по прозрачности систем безопасности.

    В пятницу специалисты по искусственному интеллекту выступили против политики ведущих ИИ-компаний.

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    5 октября 2026, 09:15 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали резкое сокращение дефицита кадров благодаря ИИ

    «Коммерсантъ»: Сокращение дефицита кадров связали с использованием ИИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Массовое внедрение ИИ в течение десяти лет сократит нехватку кадров в РФ, такой вывод следует из исследования экспертов Президентской академии «Сценарное моделирование развития рынка труда России в отраслевом разрезе с учетом влияния искусственного интеллекта».

    Масштабное применение искусственного интеллекта в течение десяти лет уменьшит кадровый голод в России, передает «Коммерсантъ». К такому выводу пришли специалисты Президентской академии, проанализировав данные профильных министерств и международных консалтинговых компаний McKinsey и BCG.

    Согласно расчетам, без использования современных алгоритмов к 2035 году экономике потребуется 76,7 млн человек. При активном масштабировании технологий этот показатель снизится до 69 млн, что означает сокращение потребности на 10%. Наибольшее проникновение технологий ожидается в финансовом секторе, страховании и научной деятельности, где нейросети смогут выполнять до 46% задач.

    Минимальное участие алгоритмов прогнозируется в сферах с высокой долей ручного труда, таких как сельское хозяйство с показателем 10,7% и строительство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о важности внедрения искусственного интеллекта на фоне дефицита кадров.

    Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин назвал автоматизацию производственных процессов главным путем решения проблемы нехватки рабочей силы.

    HR-эксперт Валерия Доманская спрогнозировала исчезновение ряда массовых рутинных специальностей к 2030 году.

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    5 октября 2026, 17:12 • Новости дня
    Кравцов пообещал реализовать предложение учителя года о нейросети в образовании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минпросвещения России реализует идею создания нейросети для сферы образования, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

    «Владимир Владимирович, мы обязательно реализуем предложение Алексея Сергеевича [Морозова] и с учетом тех рисков, о которых вы сказали, не допустим, чтобы было упрощение образования», – заявил Кравцов, сообщает РИА «Новости».

    В понедельник президент Владимир Путин провел встречу с лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования. Преподаватель информатики из Тверской области Алексей Морозов, лауреат конкурса «Учитель года-2026», предложил главе государства создать специализированную нейросеть. Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования.

    В пятницу Минпросвещения назвало главный вызов при использовании искусственного интеллекта в школах.

    В прошлом месяце ведомство определило условия применения нейросетей в образовательных учреждениях.

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