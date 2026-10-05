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    5 октября 2026, 16:37 • Новости дня

    Рубио назвал плановой ротацией вывод бомбардировщиков США из Британии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вывод американских бомбардировщиков с базы Фэрфорд в Британии связан с плановой ротацией, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Министерство войны постоянно переводит ресурсы туда, где они нужны. Там также происходит регулярная ротация», – заявил Рубио, комментируя сообщения о передислокации 12 бомбардировщиков, передает РИА «Новости».

    По его словам, ситуация привлекла внимание общественности только из-за инцидента с задержанием пяти человек у базы. Передислокация является обычным делом, отметил госсекретарь.

    «Мы уверены в безопасности всех наших баз», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник газета Wall Street Journal сообщила, что США вывели бомбардировщики B-1 с базы в Британии из-за угрозы безопасности.

    На прошлой неделе в Британии связали задержанных у базы ВВС с Ираном. В апреле Иран пригрозил признать британские базы законными целями для ударов.

    5 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Эксперт Ходаренок объяснил пользу возможного наступления на севере Украины

    Полковник Ходаренок: Наступление на севере Украины поможет обойти Славянск

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок заявил, что возможное наступление российских войск с севера Украины будет способствовать скорому освобождению Донбасса.

    Возможный удар со стороны северных границ Украины вынудит противника перебрасывать резервы и поможет ускорить освобождение Донбасса, пишет «Газета.Ru».

    «Такой характер действий со стороны Вооруженных сил России представляется целесообразным. Почему? Потому что штурмовать в лоб укрепленные районы Славянска и Краматорска – это долго и кровопролитно. Нанести удар на том направлении, где противник тебя меньше всего ожидает, и обойти эти укрепленные районы с тыла, принудить противника организованно отойти с занимаемых позиций – такой замысел выглядит привлекательным», – заявил Ходаренок.

    Эксперт отметил, что данный сценарий пока остается гипотезой, так как реальные планы российского командования засекречены. Однако реализация такого маневра позволила бы эффективно решить задачу по освобождению региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава ДНР Денис Пушилин назвал решающие направления в битве за Донбасс.

    Российские войска нанесли поражение ВСУ за Красным Лиманом.

    Подразделения прорвали оборону противника и устремились к Дружковке.

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    5 октября 2026, 01:26 • Новости дня
    Израиль запретил въезд лидеру британской Партии зеленых Полански

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Израиля запретили въезд в страну лидеру британской Партии зеленых Заку Полански после того, как его партия приняла резолюцию, приравнивающую сионизм к расизму, пишет Times of Israel.

    «Министр иностранных дел Гидеон Саар объявляет, что лидеру британской Партии зеленых Заку Полански запрещен въезд в Израиль после того, как партия приняла резолюцию, приравнивающую сионизм к расизму», – пишет Times of Israel.

    В публикации также отмечается, что партия проголосовала в поддержку создания палестинского государства вместо Израиля. При этом уточняется, что сам Полански в голосовании участия не принимал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Партия зеленых Британии приравняла сионизм к расизму.

    В пятницу Израиль обвинил Британию во вмешательстве в выборы.

    В августе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Британию «первой исламской республикой с ядерным оружием».

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    5 октября 2026, 06:09 • Новости дня
    Британия собралась ввести пошлины на китайские электромобили

    Times: Британия собралась обложить пошлинами китайские электромобили

    Tекст: Антон Антонов

    Британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс занялся подготовкой введения импортных пошлин на китайские электромобили на фоне давления Евросоюза и опасений демпинга со стороны китайских автопроизводителей, пишет Times.

    «Великобритания готовится последовать примеру ЕС и ввести импортные пошлины на китайские электромобили», – говорится в публикации Times.

    Разработкой параметров возможных пошлин занимается Рейнольдс. Обсуждение идет на фоне опасений Лондона, что китайские автомобили продаются на британском рынке по искусственно заниженным ценам, передает РИА «Новости».

    Ранее Европейский союз призвал Лондон повысить тарифы на китайские автомобили, пригрозив торговыми барьерами в отношении Британии, писала Financial Times.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году страны ЕС ввели пошлины на импорт китайских электромобилей.

    Позже концерны Mercedes-Benz и BMW объявили о том, что они против пошлин на китайские электрокары, которые одобрили в Европейской комиссии.

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    5 октября 2026, 10:24 • Новости дня
    Соратница назвала экономическую программу Бернема безумием

    Tекст: Игорь Иножарский

    Теневой министр труда и пенсий Хелен Уэйтли, соратница главы Консервативной партии Кеми Бэденок, в интервью Politico назвала экономическое послание премьера Энди Бернема «абсолютно безумным» и пообещала ужесточение доступа к пособиям.

    Хелен Уэйтли заявила в Бирмингеме, что в выступлении премьер-министра Энди Бернема на партийной конференции на прошлой неделе прозвучала «абсолютно безумная» экономическая повестка. По словам теневого министра, на конференции Консервативной партии на этой неделе будет представлен «совершенно иной взгляд на страну», пишет Politico.

    «Я вижу, как Энди Бернем говорит: если мы просто будем сильнее надеяться, все будет хорошо, давайте добьемся роста, больше облагая налогами и больше тратя, с большей долей госсобственности и регулирования. Для меня, как консерватора, это абсолютно безумно», – заявила Уэйтли, добавив, что так «экономику делают хуже и людей беднее». Она обвинила Бернема в неверном понимании политики и экономики.

    Уэйтли подчеркнула, что лидер тори Кеми Бэденок «абсолютно однозначно» поддерживает сохранение тройной гарантии роста гос­пенсий как консервативной политики, несмотря на предложения Бернема использовать её для реформы системы соцобслуживания. Она указала, что, по её мнению, решать проблемы следует за счёт вывода на рынок труда части 7 млн трудоспособных граждан, получающих пособия по безработице, а не за счёт «похода за деньгами пенсионеров».

    Политик пообещала ужесточить критерии доступа к пособиям по болезни, назвав текущую систему оценок, которые часто проводятся по телефону и по анкетам без очного осмотра, «очень порочной». Уэйтли отвергла сравнения с мерами администрации Дональда Трампа по сокращению программ продовольственной помощи, заявив, что речь идёт только о тех, кто «может и должен работать», а не об инвалидах.

    Уайтли также прокомментировала уход бывшего единомышленника, экс-претендента на лидерство в партии Роберта Дженрика, в партию Reform UK Найджела Фараджа. Она сказала, что не чувствует его отсутствия, отметив, что считала Дженрика другом, но больше так не воспринимает «из-за того, как он себя повёл, и потому что он лгал и вводил людей в заблуждение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сотрудники антикоррупционного органа ЕС обвинили его руководителя в преследовании разоблачителей. Власти Британии в тот же день заявили о стремлении вернуть страну в ЕС на фоне экономических трудностей после Брекзита. В прошлом году лидер Консервативной партии Британии Кеми Бэденок призвала ограничить ношение паранджи в публичных местах.

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    5 октября 2026, 07:19 • Новости дня
    Иностранцы заинтересовались работой российских дронов Supercam в жару

    Иностранные заказчики проявили интерес к работе дронов Supercam в жару

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посетители Международной выставки оборонной промышленности ADEX 2026 в Баку интересовались работой российских беспилотников Supercam S350 и S180 в условиях жаркого климата, заявила официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская.

    Официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская сообщила об этом по итогам выставки, передает ТАСС. Она отметила, что российскую экспозицию посетили делегации Министерства обороны Азербайджана, а также представители силовых структур Казахстана, Узбекистана и Белоруссии.

    «Российскую экспозицию, где были представлены БПЛА марки Supercam в трех моделях: Supercam S350 двойного назначения и его «военизированная версия» S350ME <…>, а также новейший скоростной разведывательный БПЛА Supercam S180, посетили делегации Министерства обороны Азербайджана, представители силовых структур Казахстана, Узбекистана, Беларуси, а также руководители энергетических компаний Азербайджана», – рассказала Згировская.

    По ее словам, особое внимание гостей привлекли решения для работы в условиях радиоэлектронного противодействия и возможности адаптации комплексов под специфические задачи. Згировская также добавила, что заказчики все чаще рассматривают покупку беспилотников как элемент комплексного предложения, включающего сервисное обслуживание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ряд зарубежных стран заинтересовался покупкой новейшего российского беспилотника-разведчика Supercam S180. Потенциальные иностранные заказчики захотели локализовать производство комплексов Supercam S350 на своих территориях. Совместное использование этих двух аппаратов позволяет решать весь спектр задач воздушной разведки в зоне спецоперации.

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    5 октября 2026, 12:42 • Новости дня
    Песков оценил возможности разведки России по контролю за границами

    Песков заявил о наличии у России разведпотенциала для контроля границ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские спецслужбы и Министерство обороны обладают достаточным разведывательным потенциалом для контроля ситуации на границах государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о переброске эстонских войск ближе к российской границе, передает РИА «Новости».

    По его словам, отечественные спецслужбы внимательно следят за развитием событий.

    «Здесь не должно быть сомнений, что наше Министерство обороны и другие соответствующие службы обладают необходимым разведывательным потенциалом для того, чтобы должным образом отслеживать и оценивать ситуацию вокруг нашей границы», – подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее газета Financial Times со ссылкой на чиновников написала, что Эстония перебрасывает элитные подразделения к границе с Россией. По данным издания, Таллин объясняет эти действия необходимостью «активной обороны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии перебросили элитные подразделения ближе к российской границе.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на публикации западной прессы об этих маневрах.

    Летом эстонские вооруженные силы обустроили 10 км противотанковых рвов на псковском участке границы.

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    5 октября 2026, 09:19 • Новости дня
    Британия потеряла 160 млрд долларов из-за отъезда богатейших людей

    Bloomberg: Британия лишилась 160 млрд долларов из-за оттока миллиардеров

    Tекст: Мария Иванова

    Общее состояние богатейших предпринимателей, покинувших Великобританию за последние два года из-за отмены налоговых льгот, достигло 160 млрд долларов.

    Тенденция массового отъезда состоятельных иностранцев из страны набрала обороты в преддверии прошлогодней налоговой реформы, пишет Bloomberg.

    Отток сверхбогатых превратился для Лондона в серьезную финансовую проблему, поскольку потерянные 160 млрд долларов превышают совокупное состояние миллиардеров, продолжающих жить в стране, отмечает РИА «Новости».

    Половина участников рейтинга покинула Британию после решения министра финансов Рэйчел Ривз отменить специальный налоговый режим для нерезидентов, переехав в Монако, Швейцарию и ОАЭ. Кроме того, власти повысили налоги на наследуемые активы и доходы участников сделок на частных рынках.

    Среди уехавших из-за налоговой реформы оказались один из богатейших жителей Британии Дэвид Рубен, магнат Лакшми Миттал и основатель хедж-фонда Rokos Capital Крис Рокос. По данным британского правительства, на долю одного процента самых высокооплачиваемых жителей приходится около 27% всех налоговых отчислений в стране.

    Отток капитала уже оказал давление на лондонский рынок предметов роскоши и элитной недвижимости, где покупатели начали требовать скидки из-за возросших инвестиционных рисков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье британский миллиардер Дэвид Рубен переехал в Монако из-за высоких налогов.

    В прошлом году музыканты группы Queen вошли в список крупнейших налогоплательщиков страны.

    Британия потеряла почти 11 тыс. миллионеров после смены правительства.

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    5 октября 2026, 07:50 • Новости дня
    Транспортные корабли-беспилотники решили построить в Японии

    Минобороны Японии начало разработку транспортных кораблей-беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны Японии приняло решение начать разработку беспилотных транспортных судов для перевозки войск, боеприпасов и других грузов в случае чрезвычайных обстоятельств. Ассигнования на эти работы будут выделены в бюджете на следующий финансовый год, сообщает газета «Иомиури».

    Министерство обороны страны выделит средства на создание автономных кораблей в следующем финансовом году, передает ТАСС. Техника будет оснащена радарами, камерами и подключена к космической системе позиционирования «Митибики».

    Внедрение подобных технологий должно компенсировать острую нехватку кадров в японском флоте. Кроме того, военные опасаются трудностей с арендой гражданских кораблей в случае эскалации вероятного конфликта.

    На 2027 год ведомство планирует запросить рекордный бюджет в размере 8,9 трлн иен, что составляет 56,7 млрд долларов. Общие оборонные расходы государства могут превысить 10,6 трлн иен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Японии запланировало создание крупного центра производства морских беспилотников. Японские корпорации Mitsubishi Heavy Industries и NEC договорились о совместном выпуске военных дронов. Крупнейший банк страны Mitsubishi UFJ решил начать финансирование предприятий военно-промышленного комплекса.

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    5 октября 2026, 15:33 • Новости дня
    Эстония начала передислоцировать элитные войска к российской границе

    ERR: Эстония начала передислоцировать элитные войска к российской границе

    Tекст: Ольга Иванова

    Таллин в рамках концепции «активной обороны» начал передислокацию элитных подразделений вооруженных сил ближе к российской границе, сообщила телерадиокомпания ERR.

    Эстония передислоцирует 1-ю пехотную бригаду из Тапа в город Йыхви, который находится в 50 км от российской границы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR. В Йыхви строятся новые объекты для солдат, а в Нарве возводится база на тысячу военных.

    «Мы должны выстроить наши линии уже сегодня. Это оборона на выдвинутых позициях. Мы должны начинать с границы и побеждать уже в первых боях», – приводит телерадиокомпания слова командира 1-й пехотной бригады полковника Тармо Кундла.

    Термин «активная оборона» был введен в концепцию национальной безопасности Эстонии в мае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла сообщения о переброске войск Эстонии к российской границе.

    В тот же день сообщалось, что Эстония начала строительство военных баз у границы с Россией.

    В мае страна закрыла небо у границы с Россией.

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    5 октября 2026, 12:28 • Новости дня
    В Британии прошли протесты из-за прибытия 149 нелегалов

    В британском Госпорте протестующие вступили в стычку с полицией из-за мигрантов

    В британском городе Госпорт около 300 человек устроили акцию протеста после прибытия 149 нелегальных мигрантов, шестеро демонстрантов были задержаны.

    «Протестующие зажигали файеры во время стычки с полицией в Гэмпшире после высадки на берег почти 150 мигрантов, прибывших через Ла-Манш», – пишет The Telegraph.

    Демонстранты пытались перекрыть дороги, чтобы помешать увезти мигрантов. Несмотря на это, несколько автобусов под охраной полиции направились в Дувр, где прибывших разместят в центрах временного содержания, отмечает РИА «Новости».

    Ранее два судна спасателей доставили мигрантов в Госпорт. Шлюпка с нелегалами отчалила из Нормандии, это уже третий подобный случай за месяц. С начала года Ла-Манш пересекли около 19,5 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Британии вспыхнули протесты из-за прибытия лодки с нелегальными мигрантами, а город Барнем вслед за Пиддингтоном захотел отделиться от страны из-за беженцев.

    В начале сентября эксперты объяснили причину массовых протестов европейцев против мигрантов.

    Летом масштабные антимигрантские погромы произошли в Белфасте.

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    5 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    Принц Уильям отказался от участия в фильме к годовщине смерти принцессы Дианы

    The Times: Уильям отказался сниматься в фильме к 30-летию гибели принцессы Дианы

    Tекст: Ольга Иванова

    Британский принц Уильям «в ярости» на своего брата принца Гарри из-за его поведения и не собирается участвовать в создании документального фильма о матери – принцессе Диане, сообщил телеведущий Пирс Морган.

    Уильям находится в «абсолютной ярости из-за того, что его младший брат сделал, очерняя королевскую семью», заявил Морган, упомянув книги Гарри, шоу на Netflix и подкасты. По его словам, братья не общаются уже несколько лет, передает Fox News.

    Газета The Times ранее сообщила, что принц Уэльский не будет снимать фильм к 30-летию гибели принцессы Дианы в 2027 году, чтобы избежать дальнейшего конфликта с Гарри. Уильям отклонил несколько предложений об участии в документальных проектах.

    По данным журнала People, принц Гарри рассматривает несколько проектов, чтобы почтить память матери, но ни один документальный фильм пока не утвержден.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе принц Гарри и Меган Маркл обвинили папарацци в слежке.

    В прошлом месяце король Британии Карл III подчеркнул частный статус принца Гарри и Меган Маркл.

    В 2025 году СМИ сообщили о планах Гарри и Меган снять фильм о принцессе Диане.

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    5 октября 2026, 15:48 • Новости дня
    Комиссия выявила нарушения при планировании военных учений на Каспии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комиссия по комплексной проверке состояния дел в министерстве обороны Казахстана обнаружила нарушения и недочеты при планировании учений на Каспийском море, во время которых 24 сентября погибли 14 военнослужащих.

    Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по итогам совещания с членами комиссии, передает ТАСС. «Предварительные итоги расследования свидетельствуют о серьезных просчетах при планировании военных мероприятий и отсутствии должного контроля со стороны прежнего руководства», – заявила пресс-служба.

    Токаев подчеркнул, что приняты первые кадровые решения, при этом все виновные в гибели военнослужащих должностные лица должны понести установленную законом ответственность.

    По итогам первого этапа проверки возбуждено 13 уголовных дел по фактам возможных хищений государственного имущества, должностных злоупотреблений и других нарушений в деятельности организаций и подразделений министерства обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил погибших на учениях в Каспийском море военных.

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с трагедией.

    МВД Казахстана рассказало подробности гибели солдат на Каспии.

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    5 октября 2026, 11:08 • Новости дня
    Глава еврейского крыла британских зеленых допустила выход из партии

    Глава еврейского крыла Зеленой партии Британии пригрозила уходом из-за резолюции о сионизме

    Tекст: Игорь Иножарский

    Руководитель еврейского крыла британской Партии зеленых Вивьен Лихтенштейн заявила, что может покинуть партию после принятия на конференции резолюции, приравнявшей сионизм к расизму и призвавшей заменить Израиль единым палестинским государством.

    На ежегодной конференции Партии зеленых в Брайтоне в воскресенье делегаты проголосовали за резолюцию, которая предлагает считать сионизм – движение за еврейское государство – «такой же формой расизма, как и любая другая», а также призывает заменить Израиль единым палестинским государством с равными правами для всех, передает The Guardian.

    Вивьен Лихтенштейн отметила, что еврейские члены партии по-разному оценили инициативу, но назвала документ вредным: «Я не думаю, что это полезно, и это не меняет абсолютно ничего для палестинцев». Отвечая на вопрос, останется ли она в партии, Лихтенштейн сказала, что пока не приняла решение и «вполне возможно», что выйдет из рядов зеленых после обсуждения с коллегами.

    Резолюция вызвала недовольство части активистов тем, что лидер Зеленой партии в Англии и Уэльсе Зак Полански не участвовал в голосовании, а призвал сторонников пропустить конференцию и поехать в его округ Холборн и Сент-Панкрас перед довыборами. Некоторые члены партии уверены, что при большей активности Полански голосование, где документ поддержали 1022 делегата против 813, можно было бы провалить.

    Текст резолюции вызывает особое беспокойство у части еврейских зеленых, которые опасаются дисциплинарных преследований за членство в организациях и даже синагогах, поддерживающих сионизм; инициаторы из группы «Зеленые за Палестину» это отрицают. Лихтенштейн предупредила, что партия теоретически может обвинить британские и израильско-еврейские, а также совместные арабо-еврейские организации в «сионизме и, следовательно, расизме», даже если те выступают против оккупации и помогают палестинцам на местах.

    Министерство иностранных дел Израиля осудило решение Зеленой партии и назвало его «явно антисемитским текстом», после чего Заку Полански запретили въезд в страну. По данным издания, некоторые члены партии уже консультируются с юристами по поводу возможного оспаривания резолюции по закону о равенстве, а известный барристер Адам Вагнер заявил, что существующая формулировка несет «сильный риск» нарушения Акта о равенстве 2010 года, так как может дискриминировать и подвергать преследованию сторонников сионизма и более широко еврейских граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Израиль запретил въезд лидеру британской Партии зеленых Заку Полански после принятия спорной резолюции. В воскресенье Зеленая партия Британии на конференции приравняла сионизм к расизму и предложила заменить Израиль единым палестинским государством. В пятницу Израиль обвинил Британию во вмешательстве в выборы на фоне ее позиции по палестинскому вопросу.

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    5 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    После гибели 14 военных на Каспии в Казахстане арестованы пять человек

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Казахстане арестовали пять фигурантов дела о гибели 14 военнослужащих на учениях в Каспийском море, президент республики Касым-Жомарт Токаев потребовал привлечь виновных к ответственности.

    «Глава государства подчеркнул, что приняты первые кадровые решения, при этом все виновные в гибели военнослужащих должностные лица должны понести установленную законом ответственность», – заявила президентская пресс-служба по итогам совещания лидера страны, передает ТАСС.

    Отмечается, что этот вопрос находится на личном контроле президента.

    В сообщении также указывается, что по фактам преступной халатности командного состава продолжается досудебное расследование, арестованы пять должностных лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комиссия выявила нарушения при планировании военных учений на Каспии.

    В понедельник президент Казахстана назначил нового начальника Генштаба ВС республики.

    В прошлом месяце Токаев наградил орденами спасшихся на учениях в Каспии военных.

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    5 октября 2026, 10:36 • Новости дня
    Экс-принц Эндрю подал в суд на полицию Британии

    Telegraph: Брат Карла III Эндрю оспорил в суде обыски по делу Эпштейна

    Tекст: Мария Иванова

    Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор обратился в суд с иском к полиции, оспорив законность своего задержания и обысков.

    Бывший принц Эндрю потребовал проверить, были ли действия правоохранительных органов законными, в частности выдача ордеров на обыск в его доме, пишет The Telegraph.

    На этой неделе суд проведет закрытое слушание, где решит, следует ли обнародовать документы по этому иску. Это первый с 1649 года случай, когда член королевской семьи оспаривает уголовное преследование, отмечает РИА «Новости».

    Эндрю задержали в феврале по делу о злоупотреблении полномочиями торгового представителя. По версии следствия, он пересылал государственные документы американскому финансисту Джеффри Эпштейну. В конце 2025 года Карл III лишил брата всех титулов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Карл III распорядился допустить полицию к документам брата.

    Полиция Норфолка отключила IT-систему перед задержанием Эндрю.

    Полицейские продлили обыски по делу экс-принца.

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