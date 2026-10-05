Минпросвещения анонсировало создание 12 передовых школ

Кравцов: Минпросвещения создаст 12 передовых школ в ближайшие пять лет

Tекст: Валерия Городецкая

В ближайшие пять лет в России появятся 12 новых передовых школ, которые займутся подготовкой мотивированных детей, заявил Кравцов в ходе открытия образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии с участием президента Владимира Путина, передает РИА «Новости».

«По вашему поручению, уважаемый Владимир Владимирович, мы в ближайшие пять лет поэтапно создадим 12 передовых школ, которые будут обеспечивать подготовку мотивированных школьников с дальнейшим сопровождением их обучения в вузах и трудоустройства на передовые предприятия нашей страны, в том числе предприятия Ростеха», – сказал глава Минпросвещения.

Министр также предложил включить школы «Точка будущего» в партнерскую орбиту передовых учебных заведений. По его словам, это позволит обеспечить общие образовательные подходы, обмениваться опытом и реализовывать единые меры поддержки школьников.

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