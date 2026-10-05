Путин провел встречу с лауреатами конкурса «Учитель года»

Президент России пообщался по видеосвязи с лауреатами конкурса «Учитель года»

Tекст: Валерия Городецкая

В мероприятии также приняли участие лауреаты других всероссийских профессиональных конкурсов и финалисты телевизионного шоу «Классная тема», передает ТАСС.

Конкурс зародился еще в СССР в 1989 году по инициативе «Учительской газеты». Первый финал состоялся в 1990 году, в нем приняли участие 99 педагогов, а победителем стал преподаватель русского языка и литературы из Тульской области Александр Сутормин.

С 1992 года, после распада Советского Союза, состязание обрело статус всероссийского. Год спустя время проведения его финала перенесли на осень.

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