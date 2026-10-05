В СК назвали возможную причину отравления людей угарным газом в Ингушетии

СК: Неисправность оборудования могла вызвать отравление людей газом в Ингушетии

Tекст: Елизавета Шишкова

Инцидент произошел в понедельник днем в частном доме в селе Кантышево на улице Гадиева. По предварительным данным, причиной отравления стала неисправность бытового газового оборудования, передает РИА «Новости».

Следственный комитет организовал проверку по признакам преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Ингушетии шесть человек госпитализировали с отравлением угарным газом.

В июле в Махачкале трое детей погибли от отравления газом. В мае семья с ребенком была госпитализирована с отравлением угарным газом в Саратове.