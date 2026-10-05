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    5 октября 2026, 16:24 • Новости дня

    США передали Эстонии разведывательные беспилотники для охраны границы

    ERR: Соединенные Штаты передали Эстонии 13 разведывательных беспилотников

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Посол США в Эстонии Роман Пипко и заместитель генерального директора департамента полиции и пограничной охраны Вейко Коммусаар подписали договор о передаче Таллину 13 американских разведывательных беспилотников, сообщила телерадиокомпания ERR.

    Вашингтон передал Таллину 13 малых беспилотных авиационных систем Skydio X10D для усиления безопасности границы, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR. «Эта передача оборудования свидетельствует как о приверженности США безопасности Эстонии, так и о профессионализме, который наши эстонские партнеры ежедневно демонстрируют в своей работе», – заявил Пипко.

    Компактные разведывательные аппараты можно быстро запускать, а их камеры дневного и тепловизионного наблюдения позволяют сотрудникам вести наблюдение за труднодоступными участками в любое время суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Эстония начала передислоцировать элитные войска к российской границе.

    Таллин приступил к строительству военных баз вблизи рубежей.

    Летом американские морпехи прибыли к российским границам в Эстонию.

    5 октября 2026, 01:07 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским

    Politico: Визит Мерца в Киев омрачили разногласия с Украиной о членстве в ЕС

    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским
    @ dpa/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев оказался омрачен разногласиями с Владимиром Зеленским по вопросу перспектив вступления Украины в Европейский союз, пишет Politico.

    «Визит был омрачен массированными атаками России на Киев, а также напряженностью вокруг перспектив членства Украины в ЕС», – пишет Politico.

    Как отмечает издание, между Мерцем и Зеленским есть разногласия из-за стремления Киева максимально быстро присоединиться к Евросоюзу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц в ходе визита в Киев пообещал продолжить поставки оружия на Украину.

    Германия предоставила Киеву новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро.

    Немецкий канцлер также заявил о несогласии с мнением жителей своей страны по поводу необходимости поддержки украинской стороны.

    Ранее Мерц исключил возможность немедленного вступления страны в Евросоюз.

    В апреле Владимир Зеленский потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. Позже Зеленский отверг инициативу канцлера Германии по ассоциированному членству.

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    5 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Эксперт Ходаренок объяснил пользу возможного наступления на севере Украины

    Полковник Ходаренок: Наступление на севере Украины поможет обойти Славянск

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок заявил, что возможное наступление российских войск с севера Украины будет способствовать скорому освобождению Донбасса.

    Возможный удар со стороны северных границ Украины вынудит противника перебрасывать резервы и поможет ускорить освобождение Донбасса, пишет «Газета.Ru».

    «Такой характер действий со стороны Вооруженных сил России представляется целесообразным. Почему? Потому что штурмовать в лоб укрепленные районы Славянска и Краматорска – это долго и кровопролитно. Нанести удар на том направлении, где противник тебя меньше всего ожидает, и обойти эти укрепленные районы с тыла, принудить противника организованно отойти с занимаемых позиций – такой замысел выглядит привлекательным», – заявил Ходаренок.

    Эксперт отметил, что данный сценарий пока остается гипотезой, так как реальные планы российского командования засекречены. Однако реализация такого маневра позволила бы эффективно решить задачу по освобождению региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава ДНР Денис Пушилин назвал решающие направления в битве за Донбасс.

    Российские войска нанесли поражение ВСУ за Красным Лиманом.

    Подразделения прорвали оборону противника и устремились к Дружковке.

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    5 октября 2026, 16:37 • Новости дня
    Рубио назвал плановой ротацией вывод бомбардировщиков США из Британии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вывод американских бомбардировщиков с базы Фэрфорд в Британии связан с плановой ротацией, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Министерство войны постоянно переводит ресурсы туда, где они нужны. Там также происходит регулярная ротация», – заявил Рубио, комментируя сообщения о передислокации 12 бомбардировщиков, передает РИА «Новости».

    По его словам, ситуация привлекла внимание общественности только из-за инцидента с задержанием пяти человек у базы. Передислокация является обычным делом, отметил госсекретарь.

    «Мы уверены в безопасности всех наших баз», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник газета Wall Street Journal сообщила, что США вывели бомбардировщики B-1 с базы в Британии из-за угрозы безопасности.

    На прошлой неделе в Британии связали задержанных у базы ВВС с Ираном. В апреле Иран пригрозил признать британские базы законными целями для ударов.

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    5 октября 2026, 07:19 • Новости дня
    Иностранцы заинтересовались работой российских дронов Supercam в жару

    Иностранные заказчики проявили интерес к работе дронов Supercam в жару

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посетители Международной выставки оборонной промышленности ADEX 2026 в Баку интересовались работой российских беспилотников Supercam S350 и S180 в условиях жаркого климата, заявила официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская.

    Официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская сообщила об этом по итогам выставки, передает ТАСС. Она отметила, что российскую экспозицию посетили делегации Министерства обороны Азербайджана, а также представители силовых структур Казахстана, Узбекистана и Белоруссии.

    «Российскую экспозицию, где были представлены БПЛА марки Supercam в трех моделях: Supercam S350 двойного назначения и его «военизированная версия» S350ME <…>, а также новейший скоростной разведывательный БПЛА Supercam S180, посетили делегации Министерства обороны Азербайджана, представители силовых структур Казахстана, Узбекистана, Беларуси, а также руководители энергетических компаний Азербайджана», – рассказала Згировская.

    По ее словам, особое внимание гостей привлекли решения для работы в условиях радиоэлектронного противодействия и возможности адаптации комплексов под специфические задачи. Згировская также добавила, что заказчики все чаще рассматривают покупку беспилотников как элемент комплексного предложения, включающего сервисное обслуживание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ряд зарубежных стран заинтересовался покупкой новейшего российского беспилотника-разведчика Supercam S180. Потенциальные иностранные заказчики захотели локализовать производство комплексов Supercam S350 на своих территориях. Совместное использование этих двух аппаратов позволяет решать весь спектр задач воздушной разведки в зоне спецоперации.

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    5 октября 2026, 12:42 • Новости дня
    Песков оценил возможности разведки России по контролю за границами

    Песков заявил о наличии у России разведпотенциала для контроля границ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские спецслужбы и Министерство обороны обладают достаточным разведывательным потенциалом для контроля ситуации на границах государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о переброске эстонских войск ближе к российской границе, передает РИА «Новости».

    По его словам, отечественные спецслужбы внимательно следят за развитием событий.

    «Здесь не должно быть сомнений, что наше Министерство обороны и другие соответствующие службы обладают необходимым разведывательным потенциалом для того, чтобы должным образом отслеживать и оценивать ситуацию вокруг нашей границы», – подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее газета Financial Times со ссылкой на чиновников написала, что Эстония перебрасывает элитные подразделения к границе с Россией. По данным издания, Таллин объясняет эти действия необходимостью «активной обороны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии перебросили элитные подразделения ближе к российской границе.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на публикации западной прессы об этих маневрах.

    Летом эстонские вооруженные силы обустроили 10 км противотанковых рвов на псковском участке границы.

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    5 октября 2026, 07:50 • Новости дня
    Транспортные корабли-беспилотники решили построить в Японии

    Минобороны Японии начало разработку транспортных кораблей-беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны Японии приняло решение начать разработку беспилотных транспортных судов для перевозки войск, боеприпасов и других грузов в случае чрезвычайных обстоятельств. Ассигнования на эти работы будут выделены в бюджете на следующий финансовый год, сообщает газета «Иомиури».

    Министерство обороны страны выделит средства на создание автономных кораблей в следующем финансовом году, передает ТАСС. Техника будет оснащена радарами, камерами и подключена к космической системе позиционирования «Митибики».

    Внедрение подобных технологий должно компенсировать острую нехватку кадров в японском флоте. Кроме того, военные опасаются трудностей с арендой гражданских кораблей в случае эскалации вероятного конфликта.

    На 2027 год ведомство планирует запросить рекордный бюджет в размере 8,9 трлн иен, что составляет 56,7 млрд долларов. Общие оборонные расходы государства могут превысить 10,6 трлн иен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Японии запланировало создание крупного центра производства морских беспилотников. Японские корпорации Mitsubishi Heavy Industries и NEC договорились о совместном выпуске военных дронов. Крупнейший банк страны Mitsubishi UFJ решил начать финансирование предприятий военно-промышленного комплекса.

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    5 октября 2026, 15:33 • Новости дня
    Эстония начала передислоцировать элитные войска к российской границе

    ERR: Эстония начала передислоцировать элитные войска к российской границе

    Tекст: Ольга Иванова

    Таллин в рамках концепции «активной обороны» начал передислокацию элитных подразделений вооруженных сил ближе к российской границе, сообщила телерадиокомпания ERR.

    Эстония передислоцирует 1-ю пехотную бригаду из Тапа в город Йыхви, который находится в 50 км от российской границы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR. В Йыхви строятся новые объекты для солдат, а в Нарве возводится база на тысячу военных.

    «Мы должны выстроить наши линии уже сегодня. Это оборона на выдвинутых позициях. Мы должны начинать с границы и побеждать уже в первых боях», – приводит телерадиокомпания слова командира 1-й пехотной бригады полковника Тармо Кундла.

    Термин «активная оборона» был введен в концепцию национальной безопасности Эстонии в мае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла сообщения о переброске войск Эстонии к российской границе.

    В тот же день сообщалось, что Эстония начала строительство военных баз у границы с Россией.

    В мае страна закрыла небо у границы с Россией.

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    5 октября 2026, 09:10 • Новости дня
    Европа ускорила закачку газа в подземные хранилища к зиме

    Страны Евросоюза накопили к зиме лишь 71% необходимого объема газа

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны пользуются теплой погодой для ускоренной закачки газа в свои подземные хранилища (ПХГ), пытаясь восполнить рекордный дефицит запасов к предстоящему отопительному сезону.

    Средние темпы закачки газа в ПХГ Европейского союза в октябре достигли самого высокого уровня за последние пять лет, сообщает ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

    При этом отмечается, что наиболее благоприятные летние месяцы для этих целей Европа уже упустила.

    По состоянию на 3 октября ПХГ Европы были заполнены на 72,4%, что на 15,27 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет на эту дату. В хранилищах находится около 79,3 млрд кубометров газа, что на 11,9 млрд кубометров меньше накоплений прошлого года. Этот показатель является минимальным с 2013 года.

    «Газпром» ранее прогнозировал, что запасы газа в европейских ПХГ могут не достичь 75%, предрекая региону тяжелый осенне-зимний сезон. В апреле 2026 года нетто-закачка газа в ПХГ составила 48,5 млрд кубометров, что позволяет говорить о заполнении лишь 71% от необходимых объемов.

    Согласно требованиям Еврокомиссии, к началу осенне-зимнего периода европейские страны должны обеспечивать заполнение своих газовых хранилищ на 90%. Для выполнения этой нормы нетто-закачка в ПХГ должна составить не менее 68 млрд кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сообщалось, что Европа подошла к началу отопительного сезона с рекордным дефицитом газа.

    В четверг стало известно, что заполненность газохранилищ в Европе в сентябре осталась на историческом минимуме.

    В конце сентября ряд европейских стран перешел к отбору газа из подземных хранилищ.

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    5 октября 2026, 15:48 • Новости дня
    Комиссия выявила нарушения при планировании военных учений на Каспии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комиссия по комплексной проверке состояния дел в министерстве обороны Казахстана обнаружила нарушения и недочеты при планировании учений на Каспийском море, во время которых 24 сентября погибли 14 военнослужащих.

    Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по итогам совещания с членами комиссии, передает ТАСС. «Предварительные итоги расследования свидетельствуют о серьезных просчетах при планировании военных мероприятий и отсутствии должного контроля со стороны прежнего руководства», – заявила пресс-служба.

    Токаев подчеркнул, что приняты первые кадровые решения, при этом все виновные в гибели военнослужащих должностные лица должны понести установленную законом ответственность.

    По итогам первого этапа проверки возбуждено 13 уголовных дел по фактам возможных хищений государственного имущества, должностных злоупотреблений и других нарушений в деятельности организаций и подразделений министерства обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил погибших на учениях в Каспийском море военных.

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с трагедией.

    МВД Казахстана рассказало подробности гибели солдат на Каспии.

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    5 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    После гибели 14 военных на Каспии в Казахстане арестованы пять человек

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Казахстане арестовали пять фигурантов дела о гибели 14 военнослужащих на учениях в Каспийском море, президент республики Касым-Жомарт Токаев потребовал привлечь виновных к ответственности.

    «Глава государства подчеркнул, что приняты первые кадровые решения, при этом все виновные в гибели военнослужащих должностные лица должны понести установленную законом ответственность», – заявила президентская пресс-служба по итогам совещания лидера страны, передает ТАСС.

    Отмечается, что этот вопрос находится на личном контроле президента.

    В сообщении также указывается, что по фактам преступной халатности командного состава продолжается досудебное расследование, арестованы пять должностных лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комиссия выявила нарушения при планировании военных учений на Каспии.

    В понедельник президент Казахстана назначил нового начальника Генштаба ВС республики.

    В прошлом месяце Токаев наградил орденами спасшихся на учениях в Каспии военных.

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    5 октября 2026, 16:41 • Новости дня
    Латвийская AirBaltic запланировала уволить до 700 сотрудников

    Delfi: Латвийская AirBaltic запланировала уволить до 700 сотрудников

    Tекст: Денис Тельманов

    Национальная авиакомпания Латвии AirBaltic планирует масштабные сокращения персонала, которые могут затронуть до 700 сотрудников в трех странах Прибалтики, пишет портал Delfi со ссылкой на сообщение компании.

    Национальная латвийская авиакомпания AirBaltic планирует масштабные сокращения персонала на своих базах в Прибалтике, передает ТАСС. В рамках реализации нового бизнес-плана компания намерена уволить от 500 до 700 сотрудников в Литве, Латвии и Эстонии.

    «Авиакомпания продолжает реформы, связанные с реализацией нового бизнес-плана. В его рамках предстоит пересмотреть структуру персонала с возможным увольнением в Литве, Латвии и Эстонии от 500 до 700 человек», – говорится в публикации Delfi.

    Окончательные решения по кадровым вопросам ожидаются к середине октября. Сейчас штат компании насчитывает около 3 тыс. человек. Представители AirBaltic подчеркивают, что грядущие сокращения не повлияют на график полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре национальный авиаперевозчик Латвии подал заявление о банкротстве.

    Летом международное агентство Fitch ухудшило оценку финансового состояния компании. Весной руководство предприятия потребовало от государства срочный заем на 30 млн евро.

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    5 октября 2026, 11:57 • Новости дня
    Корабли Северного флота отработали уничтожение вражеской подлодки

    Противолодочные корабли Северного флота провели стрельбы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединение кораблей Кольской флотилии провело комплекс артиллерийских и зенитных стрельб, отработав поиск и уничтожение подводной лодки условного противника.

    Корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота успешно провели комплекс артиллерийских и зенитных стрельб в рамках плановых учений, передает Минобороны.

    Экипажи отрабатывали задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника. В маневрах также принимали участие подлодки и противолодочная авиация Северного флота.

    Помимо этого, моряки отработали задачи по противовоздушной обороне. В состав корабельной поисково-ударной группы вошли большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» отработали поиск субмарин в Баренцевом море.

    Экипаж корабля Тихоокеанского флота «Адмирал Пантелеев» уничтожил условную подводную лодку в Японском море.

    Ранее арктическая группировка Северного флота с участием «Вице-адмирала Кулакова» совершила переход через Берингов пролив.

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    5 октября 2026, 15:09 • Новости дня
    Pais: Еврокомиссия рассматривает ограничение права голоса новых членов ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейская комиссия обсуждает возможность ограничения и приостановки права голоса новых государств-членов при несоблюдении ими правил и стандартов объединения, сообщает газета Pais со ссылкой на проект документа.

    Европейская комиссия планирует постепенно интегрировать страны-кандидаты в свои структуры до их официального вступления, передает РИА «Новости». «Документ предлагает меры, которые позволят интегрировать страны-кандидаты в структуры ЕС еще до получения ими статуса полноправных членов. Одновременно предлагается ограничивать их право голоса в первые годы членства и даже временно приостанавливать его, если новые государства не будут соблюдать правила и стандарты Евросоюза», – цитирует проект документа испанская газета El Pais.

    Новая стратегия нацелена на ускорение процесса вступления в Евросоюз Украины, Молдавии и стран Западных Балкан. Успешно проводящие реформы государства смогут постепенно получать доступ к отдельным направлениям европейской политики, включая энергетику, транспорт и оборону. Компаниям из этих стран также могут открыть доступ к некоторым сегментам единого рынка.

    Для новых членов могут временно сохранить ограничения в сфере свободного передвижения работников и сельского хозяйства, чтобы избежать резких изменений на чувствительных рынках. Расширение Евросоюза более чем до 30 государств потребует реформы его институтов, включая возможное сокращение числа еврокомиссаров и введение системы их ротации. Окончательный вариант стратегии планируется представить в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия подготовила проект отмены права национального вето по вопросам санкций.

    В Брюсселе разработали масштабную реформу политики расширения европейского объединения.

    Европейские чиновники рассматривали вариант ускоренного приема Украины с сохранением ограниченных полномочий на начальном этапе.

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    5 октября 2026, 09:36 • Новости дня
    Биржевая цена газа в Европе выросла до 875 долларов

    Биржевая цена газа в Европе выросла до 875 долларов за тысячу кубометров

    Биржевые цены на газ в Европе в понедельник утром демонстрируют слабый рост на 0,6%, достигнув 875 долларов за тысячу кубометров.

    Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского распределительного центра TTF открыли торги на отметке 888,7 доллара. Однако к 8:50 мск показатель составил 875 долларов.

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 869,6 доллара за тысячу кубометров.

    По итогам сентября средние биржевые цены на газ в Европе выросли на 20%, до 897 долларов за тысячу кубометров.

    Согласно данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе в сентябре превысила 71,5%. Этот показатель оставался на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Европа ускорила закачку газа в подземные хранилища к зиме.

    В пятницу Еврокомиссия сообщила о резком росте цен на газ и дизель. В тот же день биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 850 долларов.

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    5 октября 2026, 09:37 • Новости дня
    В Бухаресте начались военные сборы резервистов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мобилизационные сборы резервистов румынской армии начались в Бухаресте и окружающем столицу уезде Илфов, сообщило Радио Румынии.

    Мобилизационные сборы резервистов румынской армии начались в Бухаресте и прилегающем уезде Илфов, передает ТАСС. Мероприятия продлятся до 12 октября.

    Каждый резервист в течение одного дня примет участие в стрельбах и ознакомится с бронетехникой. Также участники пройдут инструктаж по оказанию срочной медицинской помощи и защите от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.

    Министерство обороны Румынии подчеркивает, что сборы не связаны с текущей геополитической ситуацией. Они направлены на проверку мобилизационного механизма, обновление баз данных и укрепление тактической координации между кадровыми военными и резервистами.

    По завершении мероприятий участникам выдается справка для получения одного дня оплачиваемого отпуска и компенсации транспортных расходов. Участие является обязательным, за неявку предусмотрен штраф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр национальной обороны Румынии Йонуц Моштяну анонсировал введение оплачиваемой добровольной службы для пополнения военного резерва страны.

    В начале сентября президент республики Никушор Дан созвал заседание Высшего совета национальной обороны ради обсуждения планов переоснащения армии.

    Румынский истребитель F-16 уничтожил морской беспилотник у крупнейшего газового месторождения в Черном море.

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