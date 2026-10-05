Подозреваемого в расчленении трех женщин задержали в Нижнем Новгороде

МВД: В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в убийстве трех женщин

Tекст: Валерия Городецкая

Сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки грузовик, в кузове которого обнаружили сумки и чемоданы с фрагментами человеческих тел, написала официальный представитель ведомства на платформе «Макс».

«Подозреваемого в убийстве трех женщин задержали в Нижнем Новгороде мои коллеги из Госавтоинспекции», – сообщила Волк.

Водитель большегруза пояснил, что багаж принадлежит его пассажиру. Услышав это, мужчина занервничал и попытался сбежать от полицейских, однако был оперативно пойман.

По словам самого фигуранта, он убил свою сожительницу и спрятал ее труп в подвале частного дома. После этого злоумышленник расправился с двумя ее родственницами, расчленил их тела и попытался вывезти. Подозреваемый уже передан в следственные органы для дальнейших разбирательств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом суд арестовал двоих мужчин за жестокое убийство жителя Омска под Петербургом.

В июне в Москве мужчину заподозрили в убийстве и расчленении сестры.

В мае в Ленобласти следователи нашли пять пакетов с человеческими останками.