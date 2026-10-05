Аэропорт Люблина предупредил о возможных задержках из-за «военной активности»

Tекст: Елизавета Шишкова

О возможных перебоях в работе аэропорта сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза, передает ТАСС. «В период со вторника по четверг, 6–8 октября, в определенные часы из-за военной активности возможны задержки с прибытием и вылетом самолетов из аэропорта Люблина, а также временная приостановка полетов», – заявил источник.

Отмечается, что задержки могут возникнуть с 09:00 до 10:00 и с 18:40 до 20:00 мск 6 октября, с 09:00 до 10:00 мск 7 октября, а также с 09:00 до 10:00 и с 15:00 до 16:00 мск 8 октября.

Источник не уточнил, что именно означает «военная активность», однако напомнил, что с начала осени аэропорты Люблина и Жешува как минимум четыре раза приостанавливали работу на один-два часа по аналогичной причине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Польша закрыла аэропорты Люблина и Жешува из-за полетов военной авиации.

В середине сентября военные закрыли два польских аэропорта для гражданских рейсов.

В январе польские аэропорты приостановили полеты из-за военной авиации.