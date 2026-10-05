После гибели 14 военных на Каспии в Казахстане арестованы пять человек

Tекст: Елизавета Шишкова

«Глава государства подчеркнул, что приняты первые кадровые решения, при этом все виновные в гибели военнослужащих должностные лица должны понести установленную законом ответственность», – заявила президентская пресс-служба по итогам совещания лидера страны, передает ТАСС.

Отмечается, что этот вопрос находится на личном контроле президента.

В сообщении также указывается, что по фактам преступной халатности командного состава продолжается досудебное расследование, арестованы пять должностных лиц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, комиссия выявила нарушения при планировании военных учений на Каспии.

В понедельник президент Казахстана назначил нового начальника Генштаба ВС республики.

В прошлом месяце Токаев наградил орденами спасшихся на учениях в Каспии военных.