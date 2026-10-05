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    5 октября 2026, 16:14 • Новости дня

    После гибели 14 военных на Каспии в Казахстане арестованы пять человек

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Казахстане арестовали пять фигурантов дела о гибели 14 военнослужащих на учениях в Каспийском море, президент республики Касым-Жомарт Токаев потребовал привлечь виновных к ответственности.

    «Глава государства подчеркнул, что приняты первые кадровые решения, при этом все виновные в гибели военнослужащих должностные лица должны понести установленную законом ответственность», – заявила президентская пресс-служба по итогам совещания лидера страны, передает ТАСС.

    Отмечается, что этот вопрос находится на личном контроле президента.

    В сообщении также указывается, что по фактам преступной халатности командного состава продолжается досудебное расследование, арестованы пять должностных лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комиссия выявила нарушения при планировании военных учений на Каспии.

    В понедельник президент Казахстана назначил нового начальника Генштаба ВС республики.

    В прошлом месяце Токаев наградил орденами спасшихся на учениях в Каспии военных.

    2 октября 2026, 19:27 • Новости дня
    На учениях «Центр-2026» применили новейший ракетный комплекс «Изделие 347»
    На учениях «Центр-2026» применили новейший ракетный комплекс «Изделие 347»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» российские военные применили новейший наземный ракетный комплекс «Изделие 347» для уничтожения артиллерии условного противника, сообщило Министерство обороны.

    Во время основного этапа учений на полигоне «Чебаркульский» был задействован комплекс с легкой многоцелевой управляемой ракетой для поражения целей, выявленных воздушной разведкой, пишет РИА «Новости».

    «Основной особенностью комплекса является возможность наведения ракеты в цель оператором на конечном участке траектории», – подчеркнули в ведомстве.

    Комплекс «Изделие 347» предназначен для высокоточного поражения движущихся и неподвижных объектов на расстоянии до 20 км.

    Всего в учениях на полигоне «Чебаркульский» участвуют более 6 тыс. военнослужащих, в том числе контингенты стран ОДКБ. Также задействованы свыше 600 единиц техники, включая 55 самолетов и вертолетов, а также более 500 беспилотников и 50 роботизированных систем.

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





    Результаты
    6 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026».

    В тот же день президент Владимир Путин посетил эти командно-штабные учения в Челябинской области.

    В четверг войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города.

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    4 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    В России создали глобальную систему контроля космоса
    В России создали глобальную систему контроля космоса
    @ Минобороны России

    Tекст: Катерина Туманова

    Космические войска России развернули новую систему орбитального и радиолокационного контроля, обеспечивающую постоянный глобальный мониторинг ракетоопасных направлений.

    В Воздушно-космических силах страны заработала система орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки, передает РИА «Новости».

    «В настоящее время в Космических войсках создана и функционирует эффективная система подготовки запуска и управления отечественными космическими аппаратами различного назначения, система орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки», – сообщили в Минобороны.

    Главными задачами войск названы поддержание готовности систем предупреждения о ракетном нападении и управление российской орбитальной группировкой.

    Военные также осваивают новые образцы техники и реализуют график пусков межконтинентальных баллистических ракет.

    Ежегодно 4 октября Космические войска России отмечают профессиональный праздник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космические войска в сентябре успешно запустили ракету «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк и вывели на орбиту новый космический аппарат. В августе ракета-носитель «Союз – 2.1б» успешно стартовала с Плесецка.

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    2 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72
    Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На полигоне Чебаркульский в Челябинской области президенту Владимиру Путину показали боевые безэкипажные машины, созданные на базе шасси танка Т-72 Б3М.

    Верховный главнокомандующий наблюдал за действиями войск во время активной фазы стратегических командно-штабных учений «Центр-2026», передает ТАСС. Продемонстрированные танки оснащены двумя типами боевых модулей: типа танк и типа боевая машина поддержки танков (БМПТ).

    Безэкипажные машины с необитаемыми боевыми отделениями были задействованы на основном этапе учений для огневой поддержки штурмующих подразделений.

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





    Результаты
    6 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин заявил о применении опыта спецоперации на учениях «Центр-2026».

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту об участии 60 государств в этих маневрах.

    Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях.

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    4 октября 2026, 05:38 • Новости дня
    Эксперт: Потеря порта Измаил вызвала топливный кризис у ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный эксперт Андрей Марочко констатировал возникновение серьезного дефицита горючего для нужд украинской армии из-за невозможности использовать инфраструктуру Измаильского порта.

    Он напомнил, что Измаильский порт – это советское наследие, там много портовой инфраструктуры, которая предназначена для разгрузки-погрузки всех видов грузов, в том числе и топлива.

    «Естественно, с лишением такой возможности на Украине образуется топливный кризис, который сейчас уже наблюдается в ряде регионов, а также усугубляет положение для украинских боевиков», – пояснил он ТАСС.

    Марочко добавил, что регулярные удары российских войск по нефтеперерабатывающим заводам, складам и заправкам делают дизель крайне дефицитным товаром на Украине.

    По его словам, полное обескровливание ВСУ лишит того способности оказывать сопротивление.

    «Удары по Измаильскому порту – это очень существенный урон для украинских боевиков, поскольку это ключевой хаб портовой инфраструктуры в Одесской области, где принимались в больших объемах всевозможные грузы, в том числе и военные», – добавил он.

    Марочко подчеркнул, что Украина лишилась всего своего экспорта, потому что более 80% всего того, что продавала Украина, шло именно через Одессу, и львиная доля – через Измаил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одесской области на юге Украины получили повреждения объекты портовой инфраструктуры. В конце сентября ВС России нанесли групповой удар по портам в Одессе и Измаиле, а в начале октября поразили железнодорожный мост в Киеве.

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    2 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях «Центр-2026»

    Минобороны: Танки «Армата» и комплекс «Заря» применили на учениях «Центр-2026»

    Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях «Центр-2026»
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные отработали применение танков Т-14 «Армата» и нового лазерного комплекса «Заря» в рамках стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» на полигоне Чебаркульский, сообщили в Минобороны.

    В ходе учений бомбардировщики Ту-22М3 нанесли поражение кораблям условного противника над Каспийским морем, истребительное прикрытие обеспечивали самолеты Су-35С. Продолжительность полета составила около четырех часов, передает РИА «Новости».

    Бронегруппы из танков Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» использовали тактику танковой карусели для ударов по позициям противника. Машины были оснащены комплексом активной защиты «Арена», который позволяет перехватывать дроны на подлете. Прикрытие танков осуществляла боевая машина «Спиридон» и зенитный комплекс «Деривация-ПВО».

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





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    6 комментариев

    Также на учениях был применен новый лазерный комплекс «Заря», который уничтожил средние и тяжелые беспилотники на дальности до шести километров.

    Всего в маневрах на полигоне в Челябинской области задействовано более 6 тыс. военнослужащих, в том числе представители государств КСОР ОДКБ, более 600 единиц техники, 55 самолетов и вертолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин провел встречу с иностранными военными атташе на учениях «Центр-2026». Он также назвал главную цель учений.

    Комментарии (6)
    2 октября 2026, 19:05 • Новости дня
    Мордвичев доложил Путину о выработанной в войсках тактике применения роботов
    Мордвичев доложил Путину о выработанной в войсках тактике применения роботов
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев доложил президенту Владимиру Путину о выработке в войсках тактики применения роботизированных платформ.

    Глава государства посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области, где понаблюдал за стратегическими командно-штабными учениями «Центр-2026», сообщает РИА «Новости».

    «Уже выработана целая тактика применения этих роботизированных платформ», – сказал Мордвичев Путину.

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





    Результаты
    6 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026».

    Президент Владимир Путин заявил об использовании опыта спецоперации на этих маневрах.

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил главе государства об участии в них 60 стран.

    Комментарии (4)
    3 октября 2026, 00:40 • Новости дня
    Мэр Киева Кличко назвал «драматичной» ситуацию в городе
    Мэр Киева Кличко назвал «драматичной» ситуацию в городе
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на обычную мирную жизнь в городе рассчитывать не стоит из-за разрушений инфраструктуры накануне зимы.

    Он назвал ситуацию в Киеве «очень драматичной», так как накануне зимы пострадало транспортное сообщение через Днепр.

    «Столица в очень драматичной ситуации. <...> Жить как в мирное время больше не выйдет», – приводит РИА «Новости» слова Кличко в комментарии «Стране.ua».

    Напомним, в ночь на пятницу российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам инфраструктуры и портам Украины. Как сообщили в Минобороны, в результате в Киеве поражен автожелезнодорожный мост через Днепр, который используется для переброски войск и доставки военных грузов группировкам ВСУ в Донбассе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кличко назвал условие возобновления движения метро по Южному мосту в Киеве. Эксперт Кнутов объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками.

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    3 октября 2026, 12:45 • Новости дня
    Золотов вручил Кадырову погоны генерала армии

    Глава Чечни Рамзан Кадыров получил погоны генерала армии и краповый берет

    Золотов вручил Кадырову погоны генерала армии
    @ grozny_inform

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор Росгвардии Виктор Золотов вручил главе Чечни Рамзану Кадырову погоны генерала армии и краповый берет на церемонии в Грозном.

    Директор Росгвардии Виктор Золотов вручил главе Чечни Рамзану Кадырову погоны генерала армии, а также краповый берет за заслуги в развитии подразделений спецназа, сообщает ТАСС.

    «Владимиром Владимировичем Путиным мне поручено сегодня довести его указ о присвоении Герою России генерал-полковнику Кадырову очередного высшего воинского звания генерала армии», – заявил Золотов в ходе выступления.

    Он также отметил, что в знак признательности заслуг в развитии подразделений спецназначения и войск национальной гвардии было принято решение о вручении Кадырову крапового берета – важнейшего символа войск правопорядка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент Владимир Путин вручил личный штандарт главе Росгвардии Золотову. Ранее Росгвардия впервые приняла на вооружение танковые и противотанковые пушки. А до этого Золотов проверил подразделения Росгвардии в Курской области.

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    3 октября 2026, 21:29 • Новости дня
    Раскрыты особенности безэкипажного танка комплекса «Штурм»

    На учениях «Центр-2026» раскрыли возможности безэкипажного танка

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе командно-штабных учений «Центр-2026» были продемонстрированы особенности безэкипажных танков и боевых машин поддержки (БМПТ) тяжелого роботизированного комплекса «Штурм».

    Штурмовой безэкипажный танк оснащен совершенной системой наблюдения, включающей установленный на крыше «грибок» с камерами. Эта система позволяет экипажу в машине управления получать панорамную картину местности, пишет «Российская газета».

    Также в кадрах из боевого отделения танка показана специальная «капсула» с автоматом заряжания, которая обеспечивает более высокий уровень защиты боекомплекта.

    Впервые был представлен необитаемый вариант боевой машины поддержки «Спиридон». Машина оснащена спаренными 30-мм пушками и мощным бульдозерным отвалом для преодоления инженерных заграждений. В будущем управление комплексом «Штурм» может осуществляться с помощью систем искусственного интеллекта и спутниковой группировки «Рассвет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президенту Владимиру Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72.

    Десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026».

    Военные задействовали их на учениях ОДКБ «Эшелон-2026».

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    3 октября 2026, 06:43 • Новости дня
    Группировка войск «Север» начала бои за четыре села в Харьковской области

    Войска России начали бои за четыре села в Харьковской области

    Группировка войск «Север» начала бои за четыре села в Харьковской области
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» ведут активные бои за освобождение четырех населенных пунктов в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.

    «Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Лобановка и Резниково. Кроме того, формирования противника уничтожаются в районах населенных пунктов Николаева, Нефедовка, Купино и Черное», – приводит слова  офицера ТАСС.

    По словам Межевых, российские войска расширяют внешнюю зону контроля и продолжают активные боевые действия за освобождение Приколотного.

    Он добавил, что артиллерия и авиация наносят огневое поражение по опорным пунктам украинских сил в районах Хатнего и Малого Бурлука.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу. Марочко сообщил, что солдаты ВСУ отказались выполнять приказы в Харьковской области. ВС России взяли под контроль трассу на Кочубеевку в Харьковской области.


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    3 октября 2026, 03:57 • Новости дня
    Тихоокеанское командование США назвало пуск ракеты КНДР безопасным

    Tекст: Катерина Туманова

    Пуск Северной Кореей баллистической ракеты не представляет угрозы для США и союзников, сказано в заявлении Тихоокеанского командования Вооруженных сил (ВС) США.

    «Третьего октября 2026 года Корейская Народно-Демократическая Республика произвела пуск одной баллистической ракеты. Нам известно об этом пуске; мы поддерживаем тесные консультации с нашими союзниками и партнерами. Согласно имеющимся на данный момент оценкам, этот инцидент не представляет непосредственной угрозы для персонала или территории США, а также для наших союзников», – сказано в заявлении Тихоокеанского командования.

    Американские военные добавили, что США привержены обеспечению обороны собственной территории и защите своих союзников в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Reuters сообщило, что в Сеуле и Токио запущенную КНДР ракету назвали баллистической. Ранее Yonhap сообщило, что КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. До этого северокорейские военные произвели пуск ракеты в сторону Японского моря 12 сентября.



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    3 октября 2026, 08:48 • Новости дня
    ПВО за ночь сбила 218 украинских БПЛА над Россией
    ПВО за ночь сбила 218 украинских БПЛА над Россией
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские системы ПВО за ночь уничтожили 218 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны и акваториями двух морей.

    В ночь на 3 октября дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 218 украинских дронов самолетного типа, передает Минобороны. Масштабная атака продолжалась с 20:00 2 октября до 08:00 утра следующего дня.

    Беспилотники были сбиты над обширной территорией, включающей Астраханскую, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую и Тульскую области. Кроме того, аппараты уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.

    Часть вражеских объектов ликвидировали над акваториями Азовского и Черного морей. Информация о возможных разрушениях на земле или пострадавших не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО сбили девять украинских беспилотников над Тульской областью.


    Ночью над этим же регионом уничтожили еще девять дронов.


    При детонации беспилотника в Белгородской области пострадал ребенок.

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    3 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    В Британии заявили об отсутствии противовоздушной обороны в Киеве

    Британский эксперт Александр Меркурис заявил о разрушении ПВО Киева

    В Британии заявили об отсутствии противовоздушной обороны в Киеве
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Киеве практически не существует противовоздушной обороны, заявил британский политолог Александр Меркурис.

    В Киеве больше не могут отражать российские удары, поскольку у столицы Украины отсутствует противовоздушная оборона, заявил британский политолог Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran, передает РИА «Новости».

    «На Киев оказывают неослабевающее давление, это продолжается днем и ночью. Становится понятно, что противовоздушная оборона в украинской столице практически не существует», – сказал Меркурис.

    Он добавил, что украинские войска испытывают нехватку боеприпасов для отражения атак с воздуха. Переданные Западом истребители F-16 не могут изменить ситуацию, так как значительная часть этой техники выходит из строя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве действуют российские ретрансляторы, которые обеспечивают канал управления дронами «Герань» для корректировки ударов.

    Ранее в субботу Вооруженные силы России поразили Северный мост через Днепр в Киеве. Накануне сообщалось, что новые беспилотники «Герань» начали уничтожать этот стратегический объект.

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    3 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    Военный эксперт Марочко назвал цифры потерь ВСУ за сентябрь

    Марочко: Потери ВСУ за сентябрь составили почти 48 тыс. человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В сентябре Вооруженные силы Украины потеряли убитыми и ранеными почти 48 тыс. военнослужащих и иностранных наемников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    ВСУ в сентябре в боях потеряли почти 48 тыс. солдат и наемников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что наибольший ущерб в живой силе вооруженные формирования Украины понесли на территории ДНР.

    «Санитарные и безвозвратные потери противника в живой силе за отчетный промежуток составили около 47 885 украинских боевиков и наемников, что на 9 240 больше по сравнению с августом», – заявил Марочко со ссылкой на данные Минобороны России, передает ТАСС.

    Помимо этого, по словам эксперта, в сентябре были уничтожены 24 тыс. беспилотников, 30 безэкипажных катеров, 70 морских судов, семь боевых машин РСЗО, 257 орудий полевой артиллерии, 310 танков и других бронемашин, 154 станции радиоэлектронной борьбы и более 2,5 тыс. различных боевых машин противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Марочко заявил о переброске украинским командованием «неликвидных» отрядов под Сумы. В тот же день он сообщил, что военные ВСУ отказались выполнять приказы в Харьковской области.

    В августе эксперт отметил ввод резервов украинских войск для контратак.

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    3 октября 2026, 07:40 • Новости дня
    Мэр Киева Кличко сообщил о взрыве на Северном мосту

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram-канале о взрыве на Северном мосту, движение по нему перекрыто.

    «Попадание в Северный мост. Экстренные службы направляются на место», – написал он.

    Кличко добавил, что на Северном мосту повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Движение по нему с левого на правый берег перекрыли.

    В ночь на субботу сообщалось о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева назвал «драматичной» ситуацию в городе. Эксперт Кнутов объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками.

    The Guardian сообщила, что Украина вступила в самый сложный период с 2022 года.

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