Житель Кубани получил 12 лет колонии за три диверсии

Жителя Краснодарского края приговорили к 12 годам за три диверсии

Tекст: Елизавета Шишкова

Мужчина был признан виновным в поджогах вышки сотовой связи в Адыгее, трансформаторной подстанции и поста, обеспечивающего работу контактной железнодорожной сети в Краснодаре, пишет ТАСС.

«В начале 2025 года, ища подработки, подсудимый откликнулся на предложение анонимного заказчика в сети Интернет. За деньги ему поручили совершать поджоги объектов, имеющих важное значение для обеспечения связи, энергетики и железнодорожного транспорта», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками регионального УФСБ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае суд приговорил к лишению свободы жителя Сибири за диверсию на железной дороге.

В январе ФСБ сообщила о применении западной взрывчатки при диверсиях на железных дорогах России.

В декабре прошлого года житель Смоленска получил 15 лет колонии за попытку диверсии на железной дороге.