Житель Кубани получил 12 лет колонии за три диверсии

Мужчина был признан виновным в поджогах вышки сотовой связи в Адыгее, трансформаторной подстанции и поста, обеспечивающего работу контактной железнодорожной сети в Краснодаре, пишет ТАСС.
«В начале 2025 года, ища подработки, подсудимый откликнулся на предложение анонимного заказчика в сети Интернет. За деньги ему поручили совершать поджоги объектов, имеющих важное значение для обеспечения связи, энергетики и железнодорожного транспорта», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками регионального УФСБ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае суд приговорил к лишению свободы жителя Сибири за диверсию на железной дороге.
В январе ФСБ сообщила о применении западной взрывчатки при диверсиях на железных дорогах России.
В декабре прошлого года житель Смоленска получил 15 лет колонии за попытку диверсии на железной дороге.