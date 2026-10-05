Назначен новый спортивный директор московского «Локомотива»

Бывший шеф-скаут «Динамо» Нариман Акавов стал спортивным директором «Локомотива»

Tекст: Денис Тельманов

Нариман Акавов официально занял должность спортивного директора московского футбольного клуба «Локомотив», передает РИА «Новости». Продолжительность контракта с новым руководителем не разглашается.

На этом посту 37-летний функционер сменил Дмитрия Ульянова. Прежний спортивный директор работал в структуре клуба с ноября 2022 года и покинул свою должность 25 сентября.

Ранее Нариман Акавов уже имел опыт работы в топ-клубах Российской премьер-лиги. Он руководил спортивным направлением в московском «Спартаке», а также трудился в качестве шеф-скаута в столичном «Динамо».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября московский «Локомотив» прекратил сотрудничество со спортивным директором Дмитрием Ульяновым.

В начале того же месяца к столичной команде на правах аренды присоединился полузащитник Андрей Мостовой.

В январе капитан клуба Дмитрий Баринов перешел в московский ЦСКА.