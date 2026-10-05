Протестующие в Париже подожгли дверь лицея с учениками внутри

Как пишет телеканал BFMTV, «пожар возник у входа в здание, его снаружи разожгли демонстранты, около ста учеников оказались заблокированы в лицее», передает РИА «Новости».
Персонал учебного заведения пытался самостоятельно потушить огонь до прибытия пожарных и полиции. Демонстранты также разбивали стекла дверей и не шли на контакт.
По прибытии спасательных служб и правоохранителей участники протестов обстреляли их из пиротехники. Очевидцы предполагают, что для поджога использовались горючие жидкости. Всего было совершено три попытки поджечь здание.
К 10:00 по местному времени всех учащихся и сотрудников лицея удалось эвакуировать.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник участники школьных протестов во Франции начали применять «коктейли Молотова».
В воскресенье французский школьник сжег лицо женщине самодельным огнеметом.
На прошлой неделе старшеклассники разгромили 15 школ в парижском регионе.