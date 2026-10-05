Путин пообещал поддержать инициативы бизнеса по развитию образования

Путин пообещал поддержать инициативы российского бизнеса в сфере образования

Tекст: Елизавета Шишкова

Ведущие российские компании активно вкладываются в подрастающее поколение, строят новые школы и современные лаборатории, запускают программы для учителей и детей, заявил Путин, пишет РИА «Новости».

«Важно, что это не разовые акции, а системная, осознанная работа. Мы это видим, ценим и, безусловно, будем поддерживать такие инициативы», – заявил президент на открытии образовательного комплекса «Точка будущего Якутия».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее отмечал, что этот современный комплекс был построен на средства отечественных предпринимателей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин призвал обеспечить детям в России равные возможности для образования.

Глава государства по видеосвязи открыл образовательный комплекс в Якутии.

В прошлом месяце президент назвал взносы бизнеса в бюджет добровольной инициативой.