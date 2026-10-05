Мишустин сообщил об утверждении стратегии развития биоэкономики

Мишустин: Правительство утвердило стратегию развития биоэкономики

Tекст: Елизавета Шишкова

«Чтобы стимулировать разработку отечественных решений, правительство реализует целый ряд мер, которые направлены на ускоренное внедрение результатов научных исследований, передовых открытий в области биологии… Теперь для достижения этих целей по поручению главы государства утверждена соответствующая стратегия развития биоэкономики», – заявил Мишустин, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что профильный нацпроект сформирует приоритетные сферы производства для применения инновационных технологий. Это создаст условия для предприятий, выпускающих продукцию на основе биоресурсов для АПК, медицины, энергетики и экологии, включая лекарства, новые материалы и виды топлива.

По словам премьера, планируется нарастить научную инфраструктуру, создать технопарки и расширить сеть испытательных стендов. Особое внимание уделят применению искусственного интеллекта и подготовке специалистов.

Мишустин поручил вице-премьеру Денису Мантурову взять реализацию стратегии на личный контроль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил утвердить стратегию долгосрочного развития биоэкономики до 2036 года.

На реализацию профильного национального проекта власти запланировали выделить около 12 млрд рублей в ближайшие три года.

Первый вице-премьер Денис Мантуров перечислил среди приоритетов новой стратегии глубокую переработку биоресурсов и создание новых рынков.