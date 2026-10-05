  • Новость часаПутин назвал культурное многообразие общей силой народов России
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Иран выгнал американские бомбардировщики из Британии в США
    Протестующие в Париже подожгли дверь лицея с учениками внутри
    Курьеры в Москве будут сдавать экзамен на знание ПДД для допуска к работе
    Дочь Михалкова вышла замуж за губернатора ХМАО
    Путин вручил госнаграды воспитавшим героев СВО учителям
    Путин: Без учителей невозможен технологический суверенитет России
    Путин заявил, что отказавшиеся от ИИ ученики показали более высокие результаты
    Путин призвал задействовать ИИ для избавления учителей от рутины
    Учитель рассказал Путину о вызвавшем огонь на себя участнике СВО Михайловском
    5 октября 2026, 16:07 • Новости дня

    Словакия выделила 250 млн евро для компенсации роста цен на энергоносители

    Фицо: Словакия выделит 250 млн евро для компенсации роста цен на энергоносители

    Tекст: Ольга Иванова

    В 2027 году правительство Словакии направит 250 млн евро на компенсацию населению роста цен на энергоносители, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо.

    «Пакет помощи населению составит примерно 250 млн евро. Поэтому мы можем сказать, что тарифы на тепло, газ и электричество в 2027 году не будут повышаться», – заявил Фицо, передает ТАСС.

    В 2026 году власти Словакии выделили более 400 млн евро для компенсации роста стоимости электричества, газа и теплоснабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер Словакии Фицо отменил визит на Украину из-за болезни.

    Фицо заявил об отказе Словакии вступать в «коалицию желающих».

    В Словакии провалился референдум о лишении Фицо пожизненных выплат.

    5 октября 2026, 01:07 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским

    Politico: Визит Мерца в Киев омрачили разногласия с Украиной о членстве в ЕС

    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским
    @ dpa/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев оказался омрачен разногласиями с Владимиром Зеленским по вопросу перспектив вступления Украины в Европейский союз, пишет Politico.

    «Визит был омрачен массированными атаками России на Киев, а также напряженностью вокруг перспектив членства Украины в ЕС», – пишет Politico.

    Как отмечает издание, между Мерцем и Зеленским есть разногласия из-за стремления Киева максимально быстро присоединиться к Евросоюзу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц в ходе визита в Киев пообещал продолжить поставки оружия на Украину.

    Германия предоставила Киеву новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро.

    Немецкий канцлер также заявил о несогласии с мнением жителей своей страны по поводу необходимости поддержки украинской стороны.

    Ранее Мерц исключил возможность немедленного вступления страны в Евросоюз.

    В апреле Владимир Зеленский потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. Позже Зеленский отверг инициативу канцлера Германии по ассоциированному членству.

    Комментарии (7)
    5 октября 2026, 03:30 • Новости дня
    Цена нефти Brent поднялась выше 103 долларов
    Цена нефти Brent поднялась выше 103 долларов
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent поднялась выше 103 долларов за баррель на фоне сообщений об ударах йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) по объектам Saudi Aramco в районе Эр-Рияда и Хурайса, следует из данных торгов.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent в понедельник увеличивалась на 0,55% относительно предыдущего закрытия и достигла 103,28 доллара за баррель, максимальная цена с момента открытия торгов поднималась до 103,39 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье хуситы заявили об ударах по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе.

    Саудовские власти назвали эти заявления ложью.

    В субботу йеменские хуситы подтвердили ракетные атаки по объектам Saudi Aramco в районе столицы Саудовской Аравии.

    Комментарии (0)
    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 10:45 • Новости дня
    Цены на нефть снизились на ожиданиях распродажи запасов G7

    WSJ: Стоимость Brent опустилась до 101,59 доллара на фоне плана G7

    Tекст: Игорь Иножарский

    Цены на нефть в понедельник пошли вниз, так как трейдеры оценивали план стран G7 выпустить на рынок аварийные запасы нефти и дизеля на фоне атак в районе Ормузского пролива и риска перебоев поставок с Ближнего Востока.

    Мировые котировки нефти в понедельник снизились, поскольку участники рынка сопоставляли план стран G7 по продаже аварийных запасов нефти и дизельного топлива с возобновившимися атаками в районе Ормузского пролива и сохраняющимися рисками поставок из стран Ближнего Востока, передает WSJ.

    Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в декабре подешевели на 0,7% – до 101,59 доллара за баррель, тогда как декабрьские фьючерсы на нефть West Texas Intermediate снизились на 1% и торговались на уровне 88,54 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник экспорт нефти с Ближнего Востока превысил довоенные показатели. В воскресенье страны Персидского залива перешли на челночные перевозки нефти. В пятницу возвращение танкеров в Ормузский пролив не смогло снизить цены на нефть.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Жителям Киева предрекли отключения света до 16 часов в сутки в октябре

    Глава Cоюза потребителей Украины допустил отключения света в Киеве по 16 часов

    Tекст: Ольга Иванова

    В октябре жители Киева могут столкнуться с графиками отключения электроэнергии, предусматривающими отсутствие света по 14–16 часов в сутки, заявил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

    Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что энергетические объекты столицы не имеют должной защиты. Новые повреждения «могут привести к тому, что в Киеве уже в октябре будут сидеть с графиками по 14–16 часов без света», передает ТАСС.

    Попенко также добавил, что повреждения уже получили Трипольская ТЭС в Киевской области и столичная ТЭЦ-5.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Киеве начались перебои с электроснабжением.

    На прошлой неделе в городе остановился электротранспорт и пропал свет.

    В тот же день в украинской столице возникли проблемы с водоснабжением и подачей электричества.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 15:33 • Новости дня
    Эстония начала передислоцировать элитные войска к российской границе

    ERR: Эстония начала передислоцировать элитные войска к российской границе

    Tекст: Ольга Иванова

    Таллин в рамках концепции «активной обороны» начал передислокацию элитных подразделений вооруженных сил ближе к российской границе, сообщила телерадиокомпания ERR.

    Эстония передислоцирует 1-ю пехотную бригаду из Тапа в город Йыхви, который находится в 50 км от российской границы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR. В Йыхви строятся новые объекты для солдат, а в Нарве возводится база на тысячу военных.

    «Мы должны выстроить наши линии уже сегодня. Это оборона на выдвинутых позициях. Мы должны начинать с границы и побеждать уже в первых боях», – приводит телерадиокомпания слова командира 1-й пехотной бригады полковника Тармо Кундла.

    Термин «активная оборона» был введен в концепцию национальной безопасности Эстонии в мае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла сообщения о переброске войск Эстонии к российской границе.

    В тот же день сообщалось, что Эстония начала строительство военных баз у границы с Россией.

    В мае страна закрыла небо у границы с Россией.

    Комментарии (2654)
    5 октября 2026, 09:10 • Новости дня
    Европа ускорила закачку газа в подземные хранилища к зиме

    Страны Евросоюза накопили к зиме лишь 71% необходимого объема газа

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны пользуются теплой погодой для ускоренной закачки газа в свои подземные хранилища (ПХГ), пытаясь восполнить рекордный дефицит запасов к предстоящему отопительному сезону.

    Средние темпы закачки газа в ПХГ Европейского союза в октябре достигли самого высокого уровня за последние пять лет, сообщает ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

    При этом отмечается, что наиболее благоприятные летние месяцы для этих целей Европа уже упустила.

    По состоянию на 3 октября ПХГ Европы были заполнены на 72,4%, что на 15,27 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет на эту дату. В хранилищах находится около 79,3 млрд кубометров газа, что на 11,9 млрд кубометров меньше накоплений прошлого года. Этот показатель является минимальным с 2013 года.

    «Газпром» ранее прогнозировал, что запасы газа в европейских ПХГ могут не достичь 75%, предрекая региону тяжелый осенне-зимний сезон. В апреле 2026 года нетто-закачка газа в ПХГ составила 48,5 млрд кубометров, что позволяет говорить о заполнении лишь 71% от необходимых объемов.

    Согласно требованиям Еврокомиссии, к началу осенне-зимнего периода европейские страны должны обеспечивать заполнение своих газовых хранилищ на 90%. Для выполнения этой нормы нетто-закачка в ПХГ должна составить не менее 68 млрд кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сообщалось, что Европа подошла к началу отопительного сезона с рекордным дефицитом газа.

    В четверг стало известно, что заполненность газохранилищ в Европе в сентябре осталась на историческом минимуме.

    В конце сентября ряд европейских стран перешел к отбору газа из подземных хранилищ.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 16:41 • Новости дня
    Латвийская AirBaltic запланировала уволить до 700 сотрудников

    Delfi: Латвийская AirBaltic запланировала уволить до 700 сотрудников

    Tекст: Денис Тельманов

    Национальная авиакомпания Латвии AirBaltic планирует масштабные сокращения персонала, которые могут затронуть до 700 сотрудников в трех странах Прибалтики, пишет портал Delfi со ссылкой на сообщение компании.

    Национальная латвийская авиакомпания AirBaltic планирует масштабные сокращения персонала на своих базах в Прибалтике, передает ТАСС. В рамках реализации нового бизнес-плана компания намерена уволить от 500 до 700 сотрудников в Литве, Латвии и Эстонии.

    «Авиакомпания продолжает реформы, связанные с реализацией нового бизнес-плана. В его рамках предстоит пересмотреть структуру персонала с возможным увольнением в Литве, Латвии и Эстонии от 500 до 700 человек», – говорится в публикации Delfi.

    Окончательные решения по кадровым вопросам ожидаются к середине октября. Сейчас штат компании насчитывает около 3 тыс. человек. Представители AirBaltic подчеркивают, что грядущие сокращения не повлияют на график полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре национальный авиаперевозчик Латвии подал заявление о банкротстве.

    Летом международное агентство Fitch ухудшило оценку финансового состояния компании. Весной руководство предприятия потребовало от государства срочный заем на 30 млн евро.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 15:20 • Новости дня
    Британские нефтяники Северного моря объявили забастовку из-за зарплат

    Нефтяники компании Apache в Северном море устроили забастовку из-за зарплат

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники американской нефтяной компании Apache, работающие на месторождениях в Северном море, объявили забастовку из-за отказа работодателя повысить зарплаты до уровня инфляции, сообщил ведущий британский профсоюз Unite.

    Более 160 сотрудников американской компании Apache, работающих на месторождениях Северного моря, объявили забастовку, передает РИА «Новости». Причиной протеста стала неудовлетворительная заработная плата.

    Ранее руководство Apache предложило повысить оклады на 4%, но профсоюз отклонил инициативу, отметив, что это не компенсирует инфляцию.

    «Предстоящая забастовка более 160 сотрудников нефтяной компании Apache может серьезно нарушить поставки топлива в Великобританию. Работники Apache решительно поддержали забастовку, отвергнув предложение, которое фактически означает снижение заработной платы для многих сотрудников», – заявили в профсоюзе.

    Точная дата протеста пока не определена, но ожидается, что он начнется в октябре. Стачка затронет семь объектов на месторождениях Forties и Beryl.

    Остановка оборудования грозит падением давления в трубах и сбоями в трубопроводной системе Forties, обеспечивающей транспортировку 29% нефти и 30% газа в Британии.

    В понедельник к забастовке присоединились сотрудники инженерной компании Wood Group. Протест намечен на 6-7 октября и охватит пять платформ в Северном море.

    Ситуация усугубляется рекордным ростом цен на топливо в Британии: дизель подорожал до двух фунтов за литр, а бензин – до 1,73 фунта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября средняя стоимость дизельного топлива в Британии достигла исторического рекорда. Удорожание автомобильного горючего спровоцировало рост инфляции в стране до 3,1%.

    Из-за экстремально высоких цен на энергоносители химическая корпорация Ineos приостановила работу трех своих заводов в Англии.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 15:09 • Новости дня
    Pais: Еврокомиссия рассматривает ограничение права голоса новых членов ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейская комиссия обсуждает возможность ограничения и приостановки права голоса новых государств-членов при несоблюдении ими правил и стандартов объединения, сообщает газета Pais со ссылкой на проект документа.

    Европейская комиссия планирует постепенно интегрировать страны-кандидаты в свои структуры до их официального вступления, передает РИА «Новости». «Документ предлагает меры, которые позволят интегрировать страны-кандидаты в структуры ЕС еще до получения ими статуса полноправных членов. Одновременно предлагается ограничивать их право голоса в первые годы членства и даже временно приостанавливать его, если новые государства не будут соблюдать правила и стандарты Евросоюза», – цитирует проект документа испанская газета El Pais.

    Новая стратегия нацелена на ускорение процесса вступления в Евросоюз Украины, Молдавии и стран Западных Балкан. Успешно проводящие реформы государства смогут постепенно получать доступ к отдельным направлениям европейской политики, включая энергетику, транспорт и оборону. Компаниям из этих стран также могут открыть доступ к некоторым сегментам единого рынка.

    Для новых членов могут временно сохранить ограничения в сфере свободного передвижения работников и сельского хозяйства, чтобы избежать резких изменений на чувствительных рынках. Расширение Евросоюза более чем до 30 государств потребует реформы его институтов, включая возможное сокращение числа еврокомиссаров и введение системы их ротации. Окончательный вариант стратегии планируется представить в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия подготовила проект отмены права национального вето по вопросам санкций.

    В Брюсселе разработали масштабную реформу политики расширения европейского объединения.

    Европейские чиновники рассматривали вариант ускоренного приема Украины с сохранением ограниченных полномочий на начальном этапе.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 09:36 • Новости дня
    Биржевая цена газа в Европе выросла до 875 долларов

    Биржевая цена газа в Европе выросла до 875 долларов за тысячу кубометров

    Биржевые цены на газ в Европе в понедельник утром демонстрируют слабый рост на 0,6%, достигнув 875 долларов за тысячу кубометров.

    Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского распределительного центра TTF открыли торги на отметке 888,7 доллара. Однако к 8:50 мск показатель составил 875 долларов.

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 869,6 доллара за тысячу кубометров.

    По итогам сентября средние биржевые цены на газ в Европе выросли на 20%, до 897 долларов за тысячу кубометров.

    Согласно данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе в сентябре превысила 71,5%. Этот показатель оставался на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Европа ускорила закачку газа в подземные хранилища к зиме.

    В пятницу Еврокомиссия сообщила о резком росте цен на газ и дизель. В тот же день биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 850 долларов.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 16:15 • Новости дня
    Аэропорт Люблина предупредил о возможных задержках из-за «военной активности»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Аэропорт Люблина в Польше, находящийся недалеко от украинской границы, предупредил о возможных задержках рейсов из-за «военной активности».

    О возможных перебоях в работе аэропорта сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза, передает ТАСС. «В период со вторника по четверг, 6–8 октября, в определенные часы из-за военной активности возможны задержки с прибытием и вылетом самолетов из аэропорта Люблина, а также временная приостановка полетов», – заявил источник.

    Отмечается, что задержки могут возникнуть с 09:00 до 10:00 и с 18:40 до 20:00 мск 6 октября, с 09:00 до 10:00 мск 7 октября, а также с 09:00 до 10:00 и с 15:00 до 16:00 мск 8 октября.

    Источник не уточнил, что именно означает «военная активность», однако напомнил, что с начала осени аэропорты Люблина и Жешува как минимум четыре раза приостанавливали работу на один-два часа по аналогичной причине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Польша закрыла аэропорты Люблина и Жешува из-за полетов военной авиации.

    В середине сентября военные закрыли два польских аэропорта для гражданских рейсов.

    В январе польские аэропорты приостановили полеты из-за военной авиации.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 16:24 • Новости дня
    США передали Эстонии разведывательные беспилотники для охраны границы

    ERR: Соединенные Штаты передали Эстонии 13 разведывательных беспилотников

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Посол США в Эстонии Роман Пипко и заместитель генерального директора департамента полиции и пограничной охраны Вейко Коммусаар подписали договор о передаче Таллину 13 американских разведывательных беспилотников, сообщила телерадиокомпания ERR.

    Вашингтон передал Таллину 13 малых беспилотных авиационных систем Skydio X10D для усиления безопасности границы, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR. «Эта передача оборудования свидетельствует как о приверженности США безопасности Эстонии, так и о профессионализме, который наши эстонские партнеры ежедневно демонстрируют в своей работе», – заявил Пипко.

    Компактные разведывательные аппараты можно быстро запускать, а их камеры дневного и тепловизионного наблюдения позволяют сотрудникам вести наблюдение за труднодоступными участками в любое время суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Эстония начала передислоцировать элитные войска к российской границе.

    Таллин приступил к строительству военных баз вблизи рубежей.

    Летом американские морпехи прибыли к российским границам в Эстонию.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 17:54 • Новости дня
    Неизвестные попытались сжечь силовые кабели в Берлине

    Полиция Берлина сообщила о попытке поджога силовых кабелей в районе Марцан

    Tекст: Денис Тельманов

    В берлинском районе Марцан ранним утром злоумышленники попытались уничтожить силовые кабели, сообщила местная полиция.

    Правоохранительные органы Берлина зафиксировали инцидент с попыткой уничтожения инфраструктуры в районе Марцан, передает РИА «Новости». Злоумышленники заложили предметы под электрические провода и подожгли их.

    «Сегодня ранним утром неизвестные попытались поджечь силовые кабели в районе Марцан», – отмечается в официальном сообщении ведомства.

    В результате действий нарушителей пострадала лишь внешняя оболочка проводов. Кратковременные перебои в подаче электричества были оперативно устранены.

    Расследованием происшествия занялось специализированное подразделение уголовной полиции столицы Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре экстренные службы обезвредили самодельные ракетные установки на трансформаторной подстанции в Бранденбурге.

    В июле леворадикальная организация Kommando Angry Birds повредила сигнальные кабели железной дороги между Кельном и Дюссельдорфом.

    В начале года анархистская группировка «Вулкан» взяла на себя ответственность за масштабный поджог кабельного моста в Берлине.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 17:42 • Новости дня
    Бастрыкин поручил расследовать повреждение памятника советским солдатам в Латвии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку осквернению памятника советским солдатам в Латвии.

    Глава СК Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства дать правовую оценку факту повреждения памятника и совместно с МИД установить обстоятельства произошедшего, передает РИА «Новости».

    Ранее депутат думы латвийского города Елгава Андрей Пагор сообщил, что неизвестные повредили надгробие на братском захоронении в волости Даугмалес, где покоятся 73 воина Красной армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле председатель СК Александр Бастрыкин поручил расследовать снос памятника советским солдатам в Эстонии.

    В мае он поручил возбудить дело из-за осквернения монумента в Австрии.

    В 2025 году Бастрыкин распорядился завести дело после осквернения памятника советскому воину в Чехии.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 18:17 • Новости дня
    Глава Saudi Aramco заявил о «пугающе низких» мировых запасах нефти

    Bloomberg: Глава Saudi Aramco заявил о «пугающе низких» мировых запасах нефти

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генеральный директор саудовской компании Saudi Aramco Амин ан-Насер сообщил, что уровень мировых запасов нефти сократился до пугающего минимума из-за проблем с судоходством в Ормузском проливе.

    По его словам, сложившаяся ситуация создает серьезный риск ухудшения обстановки на рынках в случае, если движение судов в Ормузском проливе не будет возобновлено, пишет Bloomberg.

    «Пока Ормузский пролив не будет полностью открыт и не восстановится доверие, суровая реальность такова, что давление на оба конца цепочки поставок будет усиливаться», – заявил ан-Насер, передает ТАСС.

    По его словам, потребление растет, и странам потребуются еще большие объемы поставок в течение следующих двух лет для восстановления запасов. Это может спровоцировать дополнительный спрос в размере не менее 2 млн баррелей в сутки.

    До начала конфликта между США и Ираном мировые запасы нефти составляли около 10 млрд баррелей, а в настоящее время они сократились до менее чем 6 млрд, при этом около 10% из них практически недоступны из-за технических ограничений. При этом производители из стран Персидского залива уже смогли довести объемы поставок почти до довоенного уровня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник страны G7 на фоне нехватки сырья заявили об ожиданиях распродажи запасов, что снизило цены на нефть.

    Сообщалось, что экспорт нефти с Ближнего Востока превысил довоенные показатели.

    Цена нефти марки Brent поднялась выше 103 долларов за баррель.

    Комментарии (0)
    Главное
    Собянин: С 1 сентября по 5 октября в сторону Москвы летело 9 994 беспилотника
    Путин назначил Шохина уполномоченным по правам бизнеса
    Рубио заявил о возможной приостановке работы посольства США в Киеве
    Путин сообщил об открытии более 1,7 тыс. новых школ в России с 2019 года
    Хуситы призвали авиакомпании облетать Саудовскую Аравию
    Экс-депутата Госдумы Дорошенко арестовали по делу о хищении 1,8 млрд рублей
    Тренера Татьяну Тарасову госпитализировали