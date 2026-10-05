Словакия выделила 250 млн евро для компенсации роста цен на энергоносители

Фицо: Словакия выделит 250 млн евро для компенсации роста цен на энергоносители

Tекст: Ольга Иванова

«Пакет помощи населению составит примерно 250 млн евро. Поэтому мы можем сказать, что тарифы на тепло, газ и электричество в 2027 году не будут повышаться», – заявил Фицо, передает ТАСС.

В 2026 году власти Словакии выделили более 400 млн евро для компенсации роста стоимости электричества, газа и теплоснабжения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер Словакии Фицо отменил визит на Украину из-за болезни.

Фицо заявил об отказе Словакии вступать в «коалицию желающих».

В Словакии провалился референдум о лишении Фицо пожизненных выплат.