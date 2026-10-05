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    5 октября 2026, 15:35 • Новости дня

    Путин сообщил об открытии более 1,7 тыс. новых школ в России с 2019 года

    Путин сообщил об открытии более 1,7 тыс. новых школ в России с 2019 года
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин сообщил об успешном запуске свыше 1,7 тыс. новых образовательных учреждений с 2019 года для миллиона российских учеников.

    Глава государства поделился статистикой во время видеоконференции, посвященной запуску образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии, передает РИА «Новости».

    «В общей сложности с 2019 года в рамках госпрограммы «Развитие образования» в России открыто 1719 новых школьных зданий, в которых учатся более миллиона учеников», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа президент открыл по видеосвязи новые образовательные учреждения в пяти регионах страны.

    В начале того же месяца премьер-министр Михаил Мишустин отчитался о готовности системы образования к новому учебному году.

    Весной глава государства оценил расходы на модернизацию образовательной инфраструктуры в 940 млрд рублей.

    5 октября 2026, 00:21 • Новости дня
    Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя
    Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя, подчеркнув, что, несмотря на развитие технологий, решающей в школе остается личность педагога.

    «Дорогие друзья! Искренне поздравляю с праздником, Днём учителя, всех преподавателей, педагогов нашей страны, всех, кто отдаёт свои силы, энергию, знания образованию и воспитанию подрастающих поколений», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

    «Учитель – гораздо больше, чем профессия. Это благородная, ответственная миссия, настоящее призвание, требующее мудрости, терпения, постоянного внимания к детям», – заявил Путин, добавив, что советы и поддержка педагогов помогают ученикам и во взрослой жизни.

    Глава государства напомнил, что с этого года особый статус педагога закреплен на государственном уровне, что отражает высокое общественное признание миссии учителя и гарантирует поддержку и новые возможности для профессионального роста.

    Он отметил важность конкурсов профессионального мастерства, модернизации инфраструктуры при сохранении лучших традиций отечественной педагогической школы и особо подчеркнул, что какие бы новые технологии ни приходили в школы, неизменным остается главное – личность учителя, который учит мыслить и вдохновляет на добрые дела.

    Он заверил, что в России «продолжат обновлять, а значит, делать более комфортными и для учеников, и для преподавателей школы, колледжи, вузы – в целом всю инфраструктуру образования».

    «Очень важно, чтобы ребята, школьники, студенты вне зависимости от того, где они живут, чувствовали себя частью большой единой страны, с самого детства учились с уважением относиться к разнообразию культур и самобытных традиций нашего многонационального народа, понимали силу и значимость ценностей, которые объединяли его на протяжении веков», – сказал Путин, подчеркнув, что данная работа педагогов должна идти постоянно, и особенно сейчас, в Год единства народов России.

    Он указал, что общие ценности, общее видение будущего во все времена помогали стране определять свой собственный путь и уверенно идти вперёд.

    «Мы гордимся наследием, созданным предыдущими поколениями, гордимся свершениями наших современников и понимаем, что в основе любых успехов, побед и достижений – труд учителя, всё, что было заложено в детском и юношеском возрасте, в школьные годы и в студенческие годы», – сказал Путин.

    Он пожелал учителям и их близким здоровья и благополучия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Кремль анонсировал встречу Путина с лучшими учителями России.

    На прошлой неделе Путин поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя.

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    4 октября 2026, 21:46 • Новости дня
    Путин поздравил музыкальную школу Гнесиных с 80-летием

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поздравил коллектив, учащихся и выпускников Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных с 80-летним юбилеем, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Поздравляю вас с 80-летием Московской средней специальной музыкальной школы (колледжа) имени Гнесиных. За минувшие годы ваша родная школа прошла большой созидательный путь, стала одной из важных, неотъемлемых составляющих уникальной системы подготовки профессиональных музыкантов, заложенной сестрами Гнесиными», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Глава государства отметил, что школа остается центром притяжения для юных дарований из регионов России и зарубежья.

    Путин подчеркнул, что в учебном заведении сохраняются традиции, внедряются новые методики и реализуются творческие проекты. Он пожелал коллективу и учащимся новых успехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России Владимир Путин поздравил Тулу с юбилеем.

    В мае он поздравил режиссера Владимира Бортко с 80-летним юбилеем.

    В марте глава государства поздравил композитора Александра Зацепина со 100-летним юбилеем.

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
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    4 октября 2026, 22:37 • Новости дня
    Додик поблагодарил Путина за поддержку на выборах в БиГ

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер правящей в Республике Сербской партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик на брифинге после выборов в Боснии и Герцеговине поблагодарил президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и экс-президента Сербии Александра Вучича.

    Додик заявил, что победе его соратников способствовали изменения в Вашингтоне и поддержка Москвы, передает РИА «Новости».

    «Если бы не было величественной победы Дональда Трампа и он не убрал ненавистную структуру Байдена, мы бы, вероятно, были сегодня политическими мертвецами, но сейчас, благодаря новой атмосфере, мы – политические победители. Конечно, благодарю президента Путина, который нас принял и пожелал успеха на этих выборах, это для нас было важно», – сказал Додик.

    Додик также выразил благодарность Вучичу и его команде. Он пожелал Вучичу успеха на выборах в Сербии, которые назначены на 25 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Додик выступил за ежегодные встречи правительств России и Республики Сербской. На встрече с Владимиром Путиным в Кремле он выразил поддержку целям спецоперации на Украине.

    Путин пожелал лидерам Республики Сербской победы на выборах.

    Додик провозгласил победу кандидатов СНСД на всеобщих выборах в Боснии и Герцеговине: Саво Минич лидирует в борьбе за пост президента Республики Сербской, Желька Цвиянович – на выборах члена президиума БиГ от сербов.

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    5 октября 2026, 09:34 • Новости дня
    Фадеев предложил сократить некоторые школьные курсы на 20-30%

    Глава СПЧ Фадеев выступил за сокращение некоторых школьных курсов на 20-30%

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев считает необходимым провести ревизию школьных программ и сократить некоторые учебные курсы на 20-30%.

    Глава СПЧ полагает, что сокращение ряда учебных дисциплин повысит эффективность образования и снизит бумажную нагрузку на преподавателей, сообщает РИА «Новости».

    «Здесь можно предпринять серьезные и заметные меры: до 20-30% можно сократить некоторые учебные курсы. Тогда и нагрузка на учителей тоже уменьшится. Но зарплату надо бы сохранить прежнюю, это было бы правильно», – заявил Фадеев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Фадеев выступил против отнесения образования к сфере услуг. Он также предложил отчислять школьников за плохое поведение.

    В прошлом году глава СПЧ выдвинул инициативу передать школам право решать вопрос о приеме детей мигрантов.

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    5 октября 2026, 06:17 • Новости дня
    Школа в Петропавловске-Камчатском эвакуирована из-за сообщения о минировании

    Tекст: Антон Антонов

    Городское управление образования Петропавловска-Камчатского сообщило об эвакуации учащихся и сотрудников школы №1 после поступившего сообщения о минировании здания.

    Учащихся и сотрудников школы №1 в Петропавловске-Камчатском вывели из здания после поступившего сообщения о его минировании, передает ТАСС.

    «На месте работают оперативные службы. Проводится проверка здания и прилегающей территории на наличие взрывных устройств», – говорится в сообщении управления образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сообщение о минировании аэропорта Кишинева оказалось ложным.

    В 2025 году СМИ сообщили об эвакуации школ Истры в Подмосковье из-за ложных угроз минирования.

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    5 октября 2026, 09:39 • Новости дня
    Путин поздравил Рахмона с днем рождения

    Путин поздравил Рахмона с днем рождения и отметил его вклад в развитие отношений

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения, отметив его роль в достижении страной успехов в экономике и социальной сфере.

    «Ваша деятельность на посту президента Таджикистана ознаменована значительными успехами страны в экономической и социальной областях, упрочением ее позиций на мировой арене, и Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом как среди соотечественников, так и за рубежом», – говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул личный вклад Рахмона в развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между Россией и Таджикистаном, а также выразил надежду на продолжение конструктивного и товарищеского общения по актуальным вопросам повестки дня.

    Ранее Рахмон заявил о развитии отношений России и Таджикистана по нарастающей.

    Владимир Путин и Эмомали Рахмон объявили об углублении стратегического партнерства.

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    5 октября 2026, 10:51 • Новости дня
    Лавров встретился с главой МИД Афганистана

    Лавров начал переговоры с министром иностранных дел Афганистана Муттаки

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал встречу с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Муттаки.

    Встреча Лаврова и Муттаки проходит на полях восьмого заседания московского формата консультаций по Афганистану, передает РИА «Новости».

    Как заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова, беседа посвящена обсуждению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.

    В МИД России отмечали, что на заседании приоритетное внимание будет уделено взаимодействию стран региона с Афганистаном в политической и экономической областях, а также укреплению сотрудничества в сфере противодействия терроризму и незаконному обороту наркотиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов назвал задачи московского формата консультаций.

    Ранее Лавров назвал неприемлемым размещение военных баз третьих стран в Афганистане.

    Кабул до этого пообещал не пускать США на авиабазу Баграм.

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    5 октября 2026, 12:06 • Новости дня
    Путин и Рахмон договорились развивать партнерство России и Таджикистана

    Путин и Рахмон обсудили по телефону партнерство России и Таджикистана

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на активное развитие партнерства двух стран.

    Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели телефонный разговор, в котором подтвердили настрой на активное развитие отношений между Россией и Таджикистаном, сообщает в Max Кремль.

    В пресс-службе отметили, что главы государств выразили удовлетворение высоким уровнем стратегического партнерства и союзничества двух стран, а также подтвердили намерение продолжать их укрепление.

    В понедельник Владимир Путин поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения.

    В прошлом месяце Владимир Путин встретился с президентом Таджикистана в Бишкеке.

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    5 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Эксперт Ходаренок объяснил пользу возможного наступления на севере Украины

    Полковник Ходаренок: Наступление на севере Украины поможет обойти Славянск

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок заявил, что возможное наступление российских войск с севера Украины будет способствовать скорому освобождению Донбасса.

    Возможный удар со стороны северных границ Украины вынудит противника перебрасывать резервы и поможет ускорить освобождение Донбасса, пишет «Газета.Ru».

    «Такой характер действий со стороны Вооруженных сил России представляется целесообразным. Почему? Потому что штурмовать в лоб укрепленные районы Славянска и Краматорска – это долго и кровопролитно. Нанести удар на том направлении, где противник тебя меньше всего ожидает, и обойти эти укрепленные районы с тыла, принудить противника организованно отойти с занимаемых позиций – такой замысел выглядит привлекательным», – заявил Ходаренок.

    Эксперт отметил, что данный сценарий пока остается гипотезой, так как реальные планы российского командования засекречены. Однако реализация такого маневра позволила бы эффективно решить задачу по освобождению региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава ДНР Денис Пушилин назвал решающие направления в битве за Донбасс.

    Российские войска нанесли поражение ВСУ за Красным Лиманом.

    Подразделения прорвали оборону противника и устремились к Дружковке.

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    5 октября 2026, 13:00 • Новости дня
    Песков: Путин в День учителя наградит в Кремле воспитавших героев СВО педагогов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в понедельник в Кремле проведет церемонию награждения учителей, которые обучили и воспитали героев спецоперации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Путина, в понедельник Путин наградит учителей, которые обучили и воспитали наших героев специальной военной операции, передает ТАСС.

    «Это будет в Кремле, церемония награждения», – заявил Песков.

    В понедельник в России отмечается День учителя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Герой России Владислав Головин отметил роль учителей в передаче традиционных ценностей.

    Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя.

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    5 октября 2026, 12:46 • Новости дня
    Путин дал старт работе образовательного комплекса в Якутии

    В Якутии открылся построенный на частные средства образовательный комплекс

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин дал старт работе построенного на частные средства образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии.

    Глава государства откроет образовательный комплекс «Точка будущего» в Якутии, который был возведен полностью на частные средства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Откроет также президент в Якутии образовательный комплекс «Точка будущего», построенный на частные деньги, на деньги отечественных предпринимателей. Огромный, современный, блестящий комплекс», – сказал он.

    Комплекс располагается в поселке Жатай, который входит в городской округ Якутск. Кластер построили с привлечением частных инвестиций благотворительного фонда «Новый дом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Путин постановил создать алмазный кластер в Якутии.

    В июле он обещал обсудить с руководителем региона тему энергетики.

    Президент получил в подарок нож от якутских бойцов.

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    5 октября 2026, 15:23 • Новости дня
    Нижегородский министр туризма покинул пост после конфликта с футболистами

    Министр туризма Нижегородской области Яковлев ушел в отставку после скандала

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава министерства туризма Нижегородской области Сергей Яковлев покинул свой пост после скандала с футболистами «Нижнего Новгорода» и полицией, сообщил губернатор Глеб Никитин.

    «По социальным сетям и СМИ широко разошлась информация об эпизоде с министром туризма Нижегородской области Сергеем Яковлевым, в ходе которого он допустил нецензурные высказывания и недостойное поведение в конфликте с футболистами ФК «Нижний Новгород» и сотрудниками полиции», – заявил Никитин в Max.

    Губернатор отметил, что Яковлев принес извинения, но «еще важнее здесь должностной аспект, служебная этика». По словам Никитина, он принял решение удовлетворить прошение министра об отставке.

    Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором Яковлев просит полицейских задержать якобы пьяных сотрудников футбольного клуба на вокзале в Нижнем Новгороде. При этом сотрудник полиции указал министру на запах алкоголя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Глеб Никитин ответил на видео популярного тревел-блогера о Нижнем Новгороде.

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    5 октября 2026, 14:40 • Новости дня
    Россия предложила Афганистану и Пакистану помощь в урегулировании конфликта

    Кабулов: Россия готова помочь завершить конфликт Афганистана и Пакистана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова оказать содействие в прекращении конфликта между Афганистаном и Пакистаном, если обе стороны обратятся с соответствующей просьбой, заявил спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.

    «Россия готова любым возможным, допустимым способом оказать содействие прекращению этого конфликта – либо самостоятельно, либо в паре с другими нашими партнерами – при условии, что обе стороны обратятся с такой просьбой. Мы готовы оказать максимально возможное содействие», – заявил Кабулов по итогам заседания московского формата консультаций по Афганистану, передает ТАСС.

    Он отметил, что участники заседания призвали Кабул и Исламабад воздержаться от военных действий, выразив готовность искать развязки конфликта.

    Спецпредставитель пояснил, что московский формат создавался не для урегулирования споров между отдельными его участниками, однако все страны-участницы выразили готовность способствовать поиску политико-дипломатических решений. От конфликта, по его словам, прежде всего страдает мирное население.

    23 сентября Исламабад заявил о вторжении афганских беспилотников в воздушное пространство Пакистана. В ответ пакистанские ВВС нанесли удары по десяти объектам в Афганистане. По данным пакистанской стороны, были ликвидированы 28 террористов, тогда как Кабул сообщил о гибели трех мирных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу спецпредставитель президента России Замир Кабулов назвал задачи московского формата по Афганистану.

    В четверг в результате авиаударов Пакистана по территории Афганистана погибли девять человек.

    В прошлом месяце пакистанская авиация атаковала цели в трех афганских провинциях.

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    5 октября 2026, 15:17 • Новости дня
    Минфин и РСПП согласовали налог на сверхдоходы горнодобывающей отрасли

    Силуанов: Минфин и РСПП согласовали налог на сверхдоходы горнодобывающей отрасли

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр финансов Антон Силуанов сообщил о нахождении взаимоприемлемого решения с предпринимателями по вопросу налогообложения сверхдоходов в горнодобывающей отрасли.

    Министерство финансов России и Российский союз промышленников и предпринимателей достигли договоренности относительно изъятия сверхдоходов в горнодобывающем секторе, сообщил Силуанов, передает ТАСС.

    «Мы на самом деле очень хорошую работу провели, встретились с бизнесом и нашли компромисс по налогу на сверхдоходы. Их больше всего этот налог волновал. Сделали так, что те, у кого всплески есть, там их и сгладили», – подчеркнул глава Минфина в беседе с журналистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Министерство финансов исключило планы по введению налога на сверхприбыль для бизнеса.

    В сентябре заместитель министра Алексей Сазанов констатировал продолжение обсуждения параметров изъятия дополнительных доходов.

    Позже ведомство предложило ставку налога в 30% для большинства горнодобывающих компаний.

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    5 октября 2026, 15:18 • Новости дня
    Женщина получила ранения при детонации дрона в Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В селе Шведуновка Белгородской области местная жительница получила осколочное ранение бедра после взрыва вражеского беспилотника о дорожное покрытие, сообщил оперштаб региона.

    Инцидент произошел на территории Валуйского округа, передает РИА «Новости». Вражеские аппараты нанесли удары сразу по нескольким населенным пунктам региона.

    «В селе Шведуновка Валуйского округа дрон сдетонировал о дорожное полотно. Женщине с осколочным ранением бедра оказана помощь в Валуйской ЦРБ. Лечение будет продолжать в амбулаторных условиях», – говорится в заявлении оперативного штаба.

    В поселке Уразово беспилотник повредил окна социального объекта, а в Колыхалино пострадал легковой автомобиль. В Шебекинском округе взрывы затронули частный дом, местное предприятие и два грузовика.

    Аналогичные происшествия зафиксированы на автодороге Ракитное – Бобрава и в селе Введенская Готня, где дроны атаковали транспортные средства. В населенных пунктах Санково и Никольское осколки пробили крыши жилых домов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября две женщины получили ранения при атаке украинского беспилотника на автомобиль в Борисовском округе.

    В середине того же месяца один человек погиб в результате удара дрона по машине предприятия в селе Ржевка. Несколькими днями ранее в селе Дорогощь два мирных жителя пострадали от взрыва вражеского аппарата.

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