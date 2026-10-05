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    5 октября 2026, 15:30 • Новости дня

    Путин призвал обеспечить детям в России равные возможности для образования

    Путин заявил о необходимости равных возможностей для образования детей в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Каждый ребенок в России должен иметь равные возможности для получения качественного образования вне зависимости от региона, заявил президент Владимир Путин.

    «Ставим перед собой задачу, чтобы у каждого ребенка в мегаполисе, в малом городе, в северном или дальневосточном поселке были равные возможности для качественного образования. И совместная работа государства и бизнеса делают нашу общую цель реальной», – заявил глава государства, его слова приводит Кремль в Max.

    Соответствующее заявление Путин сделал в ходе открытия по видео-конференц-связи образовательного комплекса «Точка роста» в Якутии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин по видеосвязи открыл образовательный комплекс в Якутии.

    В прошлом месяце президент назвал российское культурное образование одним из лучших в мире.

    Он охарактеризовал московскую систему школьного образования как эталон для России.

    5 октября 2026, 00:21 • Новости дня
    Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя
    Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя, подчеркнув, что, несмотря на развитие технологий, решающей в школе остается личность педагога.

    «Дорогие друзья! Искренне поздравляю с праздником, Днём учителя, всех преподавателей, педагогов нашей страны, всех, кто отдаёт свои силы, энергию, знания образованию и воспитанию подрастающих поколений», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

    «Учитель – гораздо больше, чем профессия. Это благородная, ответственная миссия, настоящее призвание, требующее мудрости, терпения, постоянного внимания к детям», – заявил Путин, добавив, что советы и поддержка педагогов помогают ученикам и во взрослой жизни.

    Глава государства напомнил, что с этого года особый статус педагога закреплен на государственном уровне, что отражает высокое общественное признание миссии учителя и гарантирует поддержку и новые возможности для профессионального роста.

    Он отметил важность конкурсов профессионального мастерства, модернизации инфраструктуры при сохранении лучших традиций отечественной педагогической школы и особо подчеркнул, что какие бы новые технологии ни приходили в школы, неизменным остается главное – личность учителя, который учит мыслить и вдохновляет на добрые дела.

    Он заверил, что в России «продолжат обновлять, а значит, делать более комфортными и для учеников, и для преподавателей школы, колледжи, вузы – в целом всю инфраструктуру образования».

    «Очень важно, чтобы ребята, школьники, студенты вне зависимости от того, где они живут, чувствовали себя частью большой единой страны, с самого детства учились с уважением относиться к разнообразию культур и самобытных традиций нашего многонационального народа, понимали силу и значимость ценностей, которые объединяли его на протяжении веков», – сказал Путин, подчеркнув, что данная работа педагогов должна идти постоянно, и особенно сейчас, в Год единства народов России.

    Он указал, что общие ценности, общее видение будущего во все времена помогали стране определять свой собственный путь и уверенно идти вперёд.

    «Мы гордимся наследием, созданным предыдущими поколениями, гордимся свершениями наших современников и понимаем, что в основе любых успехов, побед и достижений – труд учителя, всё, что было заложено в детском и юношеском возрасте, в школьные годы и в студенческие годы», – сказал Путин.

    Он пожелал учителям и их близким здоровья и благополучия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Кремль анонсировал встречу Путина с лучшими учителями России.

    На прошлой неделе Путин поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя.

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    4 октября 2026, 20:16 • Новости дня
    Пропавшие в Красноярском крае девочки вернулись домой

    Две пропавшие в Красноярском крае девочки вернулись домой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Две девочки девяти и 13 лет, об исчезновении которых в красноярском селе Чулым стало известно ранее, самостоятельно вернулись домой, сообщили в ГУ МВД по региону.

    Две девочки девяти и 13 лет, которые ранее пропали в селе Чулым Красноярского края, благополучно вернулись домой, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

    «Во время поисковых мероприятий в вечернее время с наступлением темноты девочки сами пришли домой», – сообщили в ведомстве.

    Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают причины самовольного ухода детей. Ранее для поиска школьниц были созданы специальные группы из полицейских, спасателей и волонтеров, ориентировки передали наружным нарядам, а территорию вокруг их дома тщательно обследовали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Красноярском крае пропали две девочки.

    В марте водолазы нашли тело второго пропавшего в Звенигороде ребенка.

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    5 октября 2026, 03:59 • Новости дня
    Guardian: В школах Британии совершают тысячи преступлений сексуального характера

    Tекст: Антон Антонов

    Полиция Англии и Уэльса в период с 2021 по 2025 год ежедневно регистрировала в среднем около пяти преступлений сексуального характера в отношении детей до 12 лет на территории или вблизи школ, пишет Guardian.

    В расследовании Guardian отмечается, что каждый год в полицию поступают заявления о тысячах преступлений сексуального характера против детей в возрасте до 13 лет. В их числе почти 2 тыс. изнасилований и покушений на изнасилование, при этом более трети жертв в этих случаях – дети младше 13 лет.

    Всего в период с 2021 по 2025 год было зафиксировано не менее 8,5 тыс. подобных правонарушений в школах и их окрестностях. Большинство из них, как предполагается, совершаются сверстниками.

    Девочки становятся жертвами сексуального насилия чаще, чем мальчики: около двух третей зарегистрированных преступлений касались несовершеннолетних женского пола.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы Британии выявили масштабную преступную сеть, участники которой совершали сексуальные преступления против партнеров и делились материалами на закрытом интернет-форуме.

    В середине июня власти Великобритании запустили национальное расследование случаев сексуального насилия над несовершеннолетними.

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    4 октября 2026, 21:46 • Новости дня
    Путин поздравил музыкальную школу Гнесиных с 80-летием

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поздравил коллектив, учащихся и выпускников Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных с 80-летним юбилеем, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Поздравляю вас с 80-летием Московской средней специальной музыкальной школы (колледжа) имени Гнесиных. За минувшие годы ваша родная школа прошла большой созидательный путь, стала одной из важных, неотъемлемых составляющих уникальной системы подготовки профессиональных музыкантов, заложенной сестрами Гнесиными», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Глава государства отметил, что школа остается центром притяжения для юных дарований из регионов России и зарубежья.

    Путин подчеркнул, что в учебном заведении сохраняются традиции, внедряются новые методики и реализуются творческие проекты. Он пожелал коллективу и учащимся новых успехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России Владимир Путин поздравил Тулу с юбилеем.

    В мае он поздравил режиссера Владимира Бортко с 80-летним юбилеем.

    В марте глава государства поздравил композитора Александра Зацепина со 100-летним юбилеем.

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    4 октября 2026, 22:37 • Новости дня
    Додик поблагодарил Путина за поддержку на выборах в БиГ

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер правящей в Республике Сербской партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик на брифинге после выборов в Боснии и Герцеговине поблагодарил президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и экс-президента Сербии Александра Вучича.

    Додик заявил, что победе его соратников способствовали изменения в Вашингтоне и поддержка Москвы, передает РИА «Новости».

    «Если бы не было величественной победы Дональда Трампа и он не убрал ненавистную структуру Байдена, мы бы, вероятно, были сегодня политическими мертвецами, но сейчас, благодаря новой атмосфере, мы – политические победители. Конечно, благодарю президента Путина, который нас принял и пожелал успеха на этих выборах, это для нас было важно», – сказал Додик.

    Додик также выразил благодарность Вучичу и его команде. Он пожелал Вучичу успеха на выборах в Сербии, которые назначены на 25 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Додик выступил за ежегодные встречи правительств России и Республики Сербской. На встрече с Владимиром Путиным в Кремле он выразил поддержку целям спецоперации на Украине.

    Путин пожелал лидерам Республики Сербской победы на выборах.

    Додик провозгласил победу кандидатов СНСД на всеобщих выборах в Боснии и Герцеговине: Саво Минич лидирует в борьбе за пост президента Республики Сербской, Желька Цвиянович – на выборах члена президиума БиГ от сербов.

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    5 октября 2026, 05:57 • Новости дня
    Кравцов: Детский сад не должен сводиться к подготовке к школе

    Tекст: Антон Антонов

    Детский сад должен оставаться пространством воспитания ребенка, а не сводиться к подготовке к школе, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

    «Детский сад должен оставаться пространством воспитания, а не просто подготовки к школе», – сказал Кравцов в интервью РИА «Новости».

    Министр добавил, что вопросы более осмысленного подхода к выбору игр, игрушек и медиаконтента для дошкольных учреждений уже нашли отражение в резолюции форума «Время дошкольного образования». Этот форум прошел в Москве в преддверии Дня работников дошкольного образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Кравцов сообщил о подготовке перечня игр и игрушек для детских садов.

    Во вторник Минпросвещения объявило о разработке единых воспитательных программ для детских садов.

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    5 октября 2026, 09:34 • Новости дня
    Фадеев предложил сократить некоторые школьные курсы на 20-30%

    Глава СПЧ Фадеев выступил за сокращение некоторых школьных курсов на 20-30%

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев считает необходимым провести ревизию школьных программ и сократить некоторые учебные курсы на 20-30%.

    Глава СПЧ полагает, что сокращение ряда учебных дисциплин повысит эффективность образования и снизит бумажную нагрузку на преподавателей, сообщает РИА «Новости».

    «Здесь можно предпринять серьезные и заметные меры: до 20-30% можно сократить некоторые учебные курсы. Тогда и нагрузка на учителей тоже уменьшится. Но зарплату надо бы сохранить прежнюю, это было бы правильно», – заявил Фадеев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Фадеев выступил против отнесения образования к сфере услуг. Он также предложил отчислять школьников за плохое поведение.

    В прошлом году глава СПЧ выдвинул инициативу передать школам право решать вопрос о приеме детей мигрантов.

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    5 октября 2026, 06:17 • Новости дня
    Школа в Петропавловске-Камчатском эвакуирована из-за сообщения о минировании

    Tекст: Антон Антонов

    Городское управление образования Петропавловска-Камчатского сообщило об эвакуации учащихся и сотрудников школы №1 после поступившего сообщения о минировании здания.

    Учащихся и сотрудников школы №1 в Петропавловске-Камчатском вывели из здания после поступившего сообщения о его минировании, передает ТАСС.

    «На месте работают оперативные службы. Проводится проверка здания и прилегающей территории на наличие взрывных устройств», – говорится в сообщении управления образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сообщение о минировании аэропорта Кишинева оказалось ложным.

    В 2025 году СМИ сообщили об эвакуации школ Истры в Подмосковье из-за ложных угроз минирования.

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    5 октября 2026, 06:29 • Новости дня
    Финансирование на горячее питание в школах решили увеличить до почти 80 млрд

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, которые получают начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, составят 79,6 млрд рублей в 2027 году, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.

    Субсидии на обеспечение бесплатным питанием учеников начальных классов в государственных и муниципальных школах составят 79,6 млрд рублей в 2027 году, передает ТАСС. Об этом сказано в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов.

    «Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях: в 2027 году – 79 674,7 млн рублей», – отмечается в документе.

    Согласно бюджетному проекту, финансирование этих целей продолжится и в последующие годы. На обеспечение школьников горячим питанием планируется направить 74,5 млрд рублей в 2028 году и 73,3 млрд рублей в 2029 году. В текущем 2026 году государство выделило на эти нужды 76 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027–2029 годы. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал обеспечить бесплатным горячим питанием абсолютно всех школьников. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко допустил постепенное повышение возраста получателей таких обедов.

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    5 октября 2026, 09:39 • Новости дня
    Путин поздравил Рахмона с днем рождения

    Путин поздравил Рахмона с днем рождения и отметил его вклад в развитие отношений

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения, отметив его роль в достижении страной успехов в экономике и социальной сфере.

    «Ваша деятельность на посту президента Таджикистана ознаменована значительными успехами страны в экономической и социальной областях, упрочением ее позиций на мировой арене, и Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом как среди соотечественников, так и за рубежом», – говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул личный вклад Рахмона в развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между Россией и Таджикистаном, а также выразил надежду на продолжение конструктивного и товарищеского общения по актуальным вопросам повестки дня.

    Ранее Рахмон заявил о развитии отношений России и Таджикистана по нарастающей.

    Владимир Путин и Эмомали Рахмон объявили об углублении стратегического партнерства.

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    5 октября 2026, 10:51 • Новости дня
    Лавров встретился с главой МИД Афганистана

    Лавров начал переговоры с министром иностранных дел Афганистана Муттаки

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал встречу с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Муттаки.

    Встреча Лаврова и Муттаки проходит на полях восьмого заседания московского формата консультаций по Афганистану, передает РИА «Новости».

    Как заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова, беседа посвящена обсуждению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.

    В МИД России отмечали, что на заседании приоритетное внимание будет уделено взаимодействию стран региона с Афганистаном в политической и экономической областях, а также укреплению сотрудничества в сфере противодействия терроризму и незаконному обороту наркотиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов назвал задачи московского формата консультаций.

    Ранее Лавров назвал неприемлемым размещение военных баз третьих стран в Афганистане.

    Кабул до этого пообещал не пускать США на авиабазу Баграм.

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    5 октября 2026, 12:06 • Новости дня
    Путин и Рахмон договорились развивать партнерство России и Таджикистана

    Путин и Рахмон обсудили по телефону партнерство России и Таджикистана

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на активное развитие партнерства двух стран.

    Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели телефонный разговор, в котором подтвердили настрой на активное развитие отношений между Россией и Таджикистаном, сообщает в Max Кремль.

    В пресс-службе отметили, что главы государств выразили удовлетворение высоким уровнем стратегического партнерства и союзничества двух стран, а также подтвердили намерение продолжать их укрепление.

    В понедельник Владимир Путин поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения.

    В прошлом месяце Владимир Путин встретился с президентом Таджикистана в Бишкеке.

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    5 октября 2026, 13:00 • Новости дня
    Песков: Путин в День учителя наградит в Кремле воспитавших героев СВО педагогов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в понедельник в Кремле проведет церемонию награждения учителей, которые обучили и воспитали героев спецоперации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Путина, в понедельник Путин наградит учителей, которые обучили и воспитали наших героев специальной военной операции, передает ТАСС.

    «Это будет в Кремле, церемония награждения», – заявил Песков.

    В понедельник в России отмечается День учителя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Герой России Владислав Головин отметил роль учителей в передаче традиционных ценностей.

    Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя.

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    5 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Эксперт Ходаренок объяснил пользу возможного наступления на севере Украины

    Полковник Ходаренок: Наступление на севере Украины поможет обойти Славянск

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок заявил, что возможное наступление российских войск с севера Украины будет способствовать скорому освобождению Донбасса.

    Возможный удар со стороны северных границ Украины вынудит противника перебрасывать резервы и поможет ускорить освобождение Донбасса, пишет «Газета.Ru».

    «Такой характер действий со стороны Вооруженных сил России представляется целесообразным. Почему? Потому что штурмовать в лоб укрепленные районы Славянска и Краматорска – это долго и кровопролитно. Нанести удар на том направлении, где противник тебя меньше всего ожидает, и обойти эти укрепленные районы с тыла, принудить противника организованно отойти с занимаемых позиций – такой замысел выглядит привлекательным», – заявил Ходаренок.

    Эксперт отметил, что данный сценарий пока остается гипотезой, так как реальные планы российского командования засекречены. Однако реализация такого маневра позволила бы эффективно решить задачу по освобождению региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава ДНР Денис Пушилин назвал решающие направления в битве за Донбасс.

    Российские войска нанесли поражение ВСУ за Красным Лиманом.

    Подразделения прорвали оборону противника и устремились к Дружковке.

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    5 октября 2026, 12:46 • Новости дня
    Путин дал старт работе образовательного комплекса в Якутии

    В Якутии открылся построенный на частные средства образовательный комплекс

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин дал старт работе построенного на частные средства образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии.

    Глава государства откроет образовательный комплекс «Точка будущего» в Якутии, который был возведен полностью на частные средства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Откроет также президент в Якутии образовательный комплекс «Точка будущего», построенный на частные деньги, на деньги отечественных предпринимателей. Огромный, современный, блестящий комплекс», – сказал он.

    Комплекс располагается в поселке Жатай, который входит в городской округ Якутск. Кластер построили с привлечением частных инвестиций благотворительного фонда «Новый дом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Путин постановил создать алмазный кластер в Якутии.

    В июле он обещал обсудить с руководителем региона тему энергетики.

    Президент получил в подарок нож от якутских бойцов.

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