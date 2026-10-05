Минпромторг оценил объем российского рынка биотехнологий

Путин выразил учителям искреннюю благодарность, отметив их заслуги в воспитании силы духа героев спецоперации, передает РИА «Новости». «Хочу выразить вам, вашим коллегам, учителям и наставникам из всех регионов России искреннюю благодарность. С вами мы гордимся вашими учениками, как и всеми, кто отстаивает суверенитет, безопасность, национальные интересы нашей страны», – сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что именно каждодневный труд педагогов, их внимание и честные беседы сформировали мировоззрение бойцов, их характер, силу духа и волю к победе.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил Василий Михайлов, тренер по кикбоксингу детско-юношеской спортивной школы поселка Марковский в Пермском крае. Елене Юсуфовой и Патимат Исаевой из Дагестана присвоены почетные звания «Заслуженный учитель РФ».
Знаком отличия «За наставничество» отмечены учителя физкультуры Александр Захаров из Новосибирской области и Ирина Белякова из Ростова-на-Дону, преподаватель математики Татьяна Кислякова из Коми и учитель русского языка и литературы Ирина Сахарова из Новосибирской области.
Такую же награду получили учитель начальных классов Вера Глебова, преподаватель тактико-специальной подготовки Новосибирского военного командного училища Василий Фрезе и учитель физики Нина Краюшкина из Красноярского края.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин оценил работу учителей в приграничных регионах.
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