ФМБА сообщило о сокращении пути создания инновационных разработок

Скворцова: ФМБА сократило путь создания инновационных разработок почти втрое

Tекст: Ольга Иванова

«Соединение этих двух принципов позволило нам за короткий период, с 2023 по 2026 год, укоротить инновационную цепочку в 2,5-3 раза», – заявила Скворцова на пленарном заседании форума «Биопром», передает ТАСС.

По ее словам, за это время специалисты ФМБА создали около 700 результатов интеллектуальной деятельности, получив 322 патента. Также было зарегистрировано 49 инновационных лекарственных препаратов.

Скворцова отметила, что количество научно-технологических платформ на базе научных центров ФМБА увеличилось с восьми в конце 2022 года до 27. Эти платформы основаны на технологиях генной инженерии, биоинженерии, мультиомиксных технологиях, а также пептидном и олигонуклеотидном синтезе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Скворцова анонсировала появление в России вакцин от денге и глиобластомы.

На прошлой неделе она сообщила о скором выходе российской вакцины от аллергии.

В среду глава ФМБА заявила, что вакцина «Аллергарда» снижает проявления аллергии в семь раз.