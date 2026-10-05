«Сбер» запросил у Центробанка статус цифрового депозитария

Tекст: Елизавета Шишкова

Банк уже направил регулятору заявление на получение статуса цифрового депозитария, передает ТАСС. «Сегодня Сбербанк подал в Банк России заявление на статус цифрового депозитария. Статус позволит банку оказывать услуги по организации оборота цифровой валюты в интерфейсах, которыми клиенты уже пользуются», – отметили в пресс-службе банка.

Представители компании добавили, что новый статус даст право вести учет подобных активов и обеспечивать их переход. Окончательные сроки запуска зависят от решения регулятора и готовности нормативной базы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Государственная дума одобрила закон о правилах работы цифровых депозитариев. К платформе цифрового рубля подключаются более 130 российских кредитных организаций.

Системно значимые банки страны полностью подготовились к работе с новой формой валюты.