Всемирный банк выразил готовность выделить Ливану 2 млрд долларов

Всемирный банк готов предоставить Ливану финансовую поддержку в размере 2 млрд долларов, передает РИА «Новости». Средства направят на финансирование государственного бюджета при условии успешного завершения переговоров между властями страны и Международным валютным фондом.
«Всемирный банк сообщил Ливану о готовности предоставить финансовую поддержку в размере 2 млрд долларов для финансирования бюджета в случае, если правительству удастся достичь соглашения с Международным валютным фондом», – отмечает ливанское издание Al-Modon.
Помимо этого, ряд других государств также выражают намерение оказать Бейруту помощь и инвестировать в национальную экономику после заключения договора с МВФ. В частности, Катар рассматривает возможность вложений в энергетический сектор Ливана и проекты региональной энергетической взаимосвязи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Международный валютный фонд и Ливан обсуждали варианты оказания стране ускоренной финансовой помощи.
В августе президент Ливана Джозеф Аун осудил действия израильской армии на южных территориях государства.
Месяцем позже армия Ливана зафиксировала более 7 тыс. нарушений режима прекращения огня со стороны израильских войск.