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    5 октября 2026, 15:15 • Новости дня

    Путин по видеосвязи открыл образовательный комплекс в Якутии

    Путин по видеосвязи открыл новый образовательный комплекс в Якутии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в День учителя по видеосвязи принял участие в открытии нового образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии.

    Глава государства дал старт работе нового учреждения в онлайн-формате, пишет РИА «Новости». Мероприятие было приурочено ко Дню учителя, который отмечается в России 5 октября.

    Современный образовательный комплекс был полностью построен на средства российских предпринимателей, отмечал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Первый подобный центр «Точка будущего» до этого появился в Иркутске.

    В июле глава Якутии Айсен Николаев докладывал президенту о ходе строительства комплекса в регионе. Он рассказывал, что новый объект в Якутске планируется ввести в строй в 2026 году, и приглашал главу государства посетить его лично.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства наградит в Кремле воспитавших героев спецоперации на Украине педагогов.

    В воскресенье была анонсирована встреча Путина с лучшими учителями России.

    5 октября 2026, 00:21 • Новости дня
    Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя
    Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя, подчеркнув, что, несмотря на развитие технологий, решающей в школе остается личность педагога.

    «Дорогие друзья! Искренне поздравляю с праздником, Днём учителя, всех преподавателей, педагогов нашей страны, всех, кто отдаёт свои силы, энергию, знания образованию и воспитанию подрастающих поколений», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

    «Учитель – гораздо больше, чем профессия. Это благородная, ответственная миссия, настоящее призвание, требующее мудрости, терпения, постоянного внимания к детям», – заявил Путин, добавив, что советы и поддержка педагогов помогают ученикам и во взрослой жизни.

    Глава государства напомнил, что с этого года особый статус педагога закреплен на государственном уровне, что отражает высокое общественное признание миссии учителя и гарантирует поддержку и новые возможности для профессионального роста.

    Он отметил важность конкурсов профессионального мастерства, модернизации инфраструктуры при сохранении лучших традиций отечественной педагогической школы и особо подчеркнул, что какие бы новые технологии ни приходили в школы, неизменным остается главное – личность учителя, который учит мыслить и вдохновляет на добрые дела.

    Он заверил, что в России «продолжат обновлять, а значит, делать более комфортными и для учеников, и для преподавателей школы, колледжи, вузы – в целом всю инфраструктуру образования».

    «Очень важно, чтобы ребята, школьники, студенты вне зависимости от того, где они живут, чувствовали себя частью большой единой страны, с самого детства учились с уважением относиться к разнообразию культур и самобытных традиций нашего многонационального народа, понимали силу и значимость ценностей, которые объединяли его на протяжении веков», – сказал Путин, подчеркнув, что данная работа педагогов должна идти постоянно, и особенно сейчас, в Год единства народов России.

    Он указал, что общие ценности, общее видение будущего во все времена помогали стране определять свой собственный путь и уверенно идти вперёд.

    «Мы гордимся наследием, созданным предыдущими поколениями, гордимся свершениями наших современников и понимаем, что в основе любых успехов, побед и достижений – труд учителя, всё, что было заложено в детском и юношеском возрасте, в школьные годы и в студенческие годы», – сказал Путин.

    Он пожелал учителям и их близким здоровья и благополучия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Кремль анонсировал встречу Путина с лучшими учителями России.

    На прошлой неделе Путин поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя.

    Комментарии (2)
    2 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72
    Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На полигоне Чебаркульский в Челябинской области президенту Владимиру Путину показали боевые безэкипажные машины, созданные на базе шасси танка Т-72 Б3М.

    Верховный главнокомандующий наблюдал за действиями войск во время активной фазы стратегических командно-штабных учений «Центр-2026», передает ТАСС. Продемонстрированные танки оснащены двумя типами боевых модулей: типа танк и типа боевая машина поддержки танков (БМПТ).

    Безэкипажные машины с необитаемыми боевыми отделениями были задействованы на основном этапе учений для огневой поддержки штурмующих подразделений.

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





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    6 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин заявил о применении опыта спецоперации на учениях «Центр-2026».

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту об участии 60 государств в этих маневрах.

    Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях.

    Комментарии (11)
    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Путин назвал главную цель учений «Центр-2026»

    Путин: Целью учений «Центр-2026» является отработка защиты от внешней агрессии

    Путин назвал главную цель учений «Центр-2026»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что основной целью учений «Центр-2026» является совершенствование навыков управления войсками при отражении внешней агрессии.

    «Главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии», – заявил Путин, пишет ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин заявил об укреплении доверия между странами благодаря общению военных. В тот же день глава государства посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области.

    Комментарии (3)
    3 октября 2026, 14:13 • Новости дня
    Экс-офицер ЦРУ заявил об испуге стран Прибалтики после слов Путина

    Экс-офицер ЦРУ Джонсон: Страны Прибалтики прекратили угрозы после слов Путина

    Экс-офицер ЦРУ заявил об испуге стран Прибалтики после слов Путина
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Государства Прибалтики прислушались к предупреждению президента Владимира Путина о защите Калининграда и прекратили свои угрозы, заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон.

    «Похоже, что это предупреждение как-то сработало, поскольку все ранее угрожавшие страны, Латвия, Литва и Эстония, они дали заднюю. Они решили замолкнуть и прекратить угрозы», – заявил Джонсон в интервью американскому подполковнику в отставке Дэниелу Дэвису, передает РИА «Новости».

    В четверг Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что Москва предостерегала НАТО от реализации угроз Калининградской области. По его словам, Россия готова была применить все силы и средства, однако ядерное оружие не называлось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал угрозой применения силы учения альянса у Калининградской области.

    Российские дипломаты предупредили о готовности применить любые средства для предотвращения изоляции Калининградской области.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил получение официального письма Москвы с жестким предупреждением.

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    2 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области
    Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин посетил полигон «Чебаркульский» в Челябинской области, где пронаблюдал за этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2026».

    Глава государства наблюдал за ходом этапа военных учений, пообщался с военными атташе разных стран и осмотрел образцы военной техники, передает РИА «Новости». Также он заслушал доклады о ходе маневров.

    Учения «Центр-2026» проходят с 28 сентября по 3 октября и сопряжены с командно-штабными учениями ОДКБ «Взаимодействие-2026». На полигоне «Чебаркульский» находятся более 6 тыс. военных и свыше 600 единиц техники, включая авиацию и роботизированные системы.

    В учениях «Центр-2026» задействованы свыше 47 тыс. человек, более 2 тыс. единиц вооружения, 90 летательных аппаратов и 77 кораблей. В мероприятиях участвуют представители 41 государства, воинские контингенты направили Белоруссия, Китай, Киргизия, Монголия, Пакистан и Таджикистан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на учениях ОДКБ «Эшелон-2026» задействовали роботов. В четверг войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города.

    В среду российские военные поделились опытом тылового обеспечения на учениях ОДКБ.

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    2 октября 2026, 18:33 • Новости дня
    Путин заявил об укреплении доверия между странами благодаря общению военных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин по итогам стратегического командно-штабного учения «Центр-2026» в Челябинской области заявил, что общение военных из разных стран укрепляет доверие между государствами.

    Путин посетил полигон Чебаркульский, где наблюдал за учениями «Центр-2026» и учениями ОДКБ «Взаимодействие-2026», после чего пообщался с военными атташе, передает РИА «Новости».

    «Самое главное заключается в том, что, когда военные люди общаются друг с другом, это значит, что укрепляется доверие между военными людьми, между государствами, которые они представляют», – заявил Путин.

    Глава государства добавил, что для профессионалов важно общение и обмен знаниями, особенно теми, которые получены в условиях реальных боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области.

    В четверг войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города.

    На прошлой неделе контингенты стран ОДКБ прибыли в Россию для участия в учениях.

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    3 октября 2026, 16:11 • Новости дня
    МИД Китая назвал условие стабильного развития отношений с Россией

    МИД КНР: Контакты Путина и Си Цзиньпина обеспечивают стабильность отношений

    Tекст: Вера Басилая

    Контакты председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина обеспечивают стабильное развитие двусторонних отношений, заявил официальный представитель китайского МИДа Го Цзякунь.

    «Стратегическое руководство на уровне глав государств является важнейшей политической гарантией стабильного и долгосрочного развития китайско-российских отношений», – заявил Го Цзякунь, комментируя возможность двусторонней встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре, передает ТАСС.

    Китай приветствует участие президента Путина в неформальной встрече лидеров АТЭС, которая пройдет в Шэньчжэне, и готов работать с Россией для достижения плодотворных результатов «Года Китая» в рамках организации, отметил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин допустил возможность встречи с американским и китайским лидерами Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС.

    В тот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Москва готовится к двусторонней встрече Путина и Си Цзиньпина.

    В среду официальный представитель МИД Мария Захарова также допустила встречу лидеров России и Китая на саммите АТЭС.

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    2 октября 2026, 19:31 • Новости дня
    Путину показали реактивные дроны «Герань-4» и «Герань-5»
    Путину показали реактивные дроны «Герань-4» и «Герань-5»
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе посещения полигона Чебаркульский ознакомился с выставкой новейших образцов вооружения, включая беспилотные аппараты «Герань-4» и «Герань-5» с реактивными двигателями.

    Глава государства осмотрел новейшие образцы вооружения, военной и специальной техники. Особое внимание было уделено беспилотным летательным аппаратам «Герань-4» и «Герань-5», оснащенным реактивными двигателями, передает РИА «Новости».

    Помимо ударных аппаратов, на выставочных стендах также были представлены современные дроны-перехватчики и передовые системы радиоэлектронной борьбы.

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





    Результаты
    6 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент заявил о неспособности Киева противостоять российским «Гераням».

    В прошлом месяце беспилотники уничтожили радиолокационные станции и командный пункт ВСУ.

    Летом Минобороны сообщило об уничтожении «гнезда «Фламинго» с помощью этих аппаратов.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 21:56 • Новости дня
    Текслер доложил Путину о планах завершить метротрам в Челябинске в 2028 году

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что строительство метротрама в Челябинске планируется завершить в 2028 году.

    Текслер на встрече с Путиным сообщил, что в транспортной сфере регион продолжает флагманский проект – метротрам в Челябинске. Благодаря поддержке президента регион получил возможность использовать ранее созданную подземную инфраструктуру и связать ее с городской трамвайной сетью. В планах – закончить в 2028 году, передает ТАСС.

    Губернатор также отметил, что в Челябинской области обновляют общественный транспорт и смостоятельно на Южном Урале производят трамваи и троллейбусы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин провел встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

    В августе Текслер анонсировал создание на Урале полного цикла производства промышленной робототехники.

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    4 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Песков рассказал, как Путин попросил помощника принести ему документы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, как президент России Владимир Путин попросил передать ему необходимые материалы во время открытого мероприятия.

    Глава государства вспомнил о документах, которые хотел обсудить с участниками закрытой части встречи, и поручил их принести, сообщил Песков журналисту Павлу Зарубину, кадры были показаны в эфире «Вестей», передает РИА «Новости».

    «Президент вспомнил, наверное, о каком-то материале, о котором он хотел поговорить с участниками мероприятия уже за закрытыми дверями. И ему принесли эти материалы», – сообщил Песков.

    «Он попросил в данном случае (первого заместителя администрации президента Алексея) Громова. Громов сказал сотруднику безопасности. И тот в это самое ухо сказал, что нужно помощнику подойти», – пояснил Песков схему передачи поручения.

    Необходимую папку президенту принесли менее чем за минуту после просьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Песков рассказал об оценке Путиным учений «Центр-2026».

    В начале месяца президент проверил громкую связь на новейшем российском супертраулере.

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    4 октября 2026, 09:37 • Новости дня
    Путин поздравил Космические войска с праздником

    Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днем Космических войск

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов с Днем Космических войск, отметив их выдающуюся роль в защите безопасности страны и поддержке специальной военной операции.

    Президент Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов Космических войск с праздником, следует из телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

    «Поздравляю вас с праздником – Днем Космических войск... Сегодня личный состав и гражданский персонал Космических войск решают ответственные задачи по защите безопасности России, ведут большую работу по обеспечению систем связи и навигации, оперативно предоставляют необходимые информационные данные Вооруженным силам, подразделениям, участвующим в специальной военной операции», – заявил Путин.

    Президент подчеркнул важность дальнейшего наращивания возможностей орбитальной спутниковой группировки и наземной инфраструктуры. Он также указал на необходимость разрабатывать передовые технологии для новейших образцов вооружений и проводить перспективные исследования.

    Владимир Путин добавил, что благодаря труду нескольких поколений ученых, конструкторов и инженеров страна получила надежный ракетно-космический щит, который выступает действенным инструментом поддержания глобального стратегического паритета.

    В Минобороны ранее сообщили, что в России создали глобальную систему контроля космоса.

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    2 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Песков рассказал об оценке Путиным учений «Центр-2026»

    Песков: Путин положительно оценил результаты учений «Центр-2026»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин положительно оценил результаты прошедших в Челябинской области учений «Центр-2026», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос об оценке учений со стороны главы государства, представитель Кремля заявил: «Положительно», передает РИА «Новости».

    В пятницу Путин посетил полигон Чебаркульский, где наблюдал за этапом учений «Центр-2026» и «Взаимодействие-2026». Затем президент пообщался с иностранными военными атташе.

    Вместе с главой государства в пункте наблюдения находились министр обороны Андрей Белоусов, полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и другие представители военного руководства. При этом начальника Генштаба Валерия Герасимова на учениях не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях «Центр-2026». Президент заявил о применении на них опыта спецоперации.

    Там же Владимир Путин провел встречу с иностранными военными атташе.

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    2 октября 2026, 21:44 • Новости дня
    Текслер доложил Путину о развитии Челябинской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о развитии региона и стоящих перед ним задачах.

    Встреча состоялась во время рабочей поездки Путина в Челябинскую область, где президент наблюдал за завершающим этапом стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Центр-2026» на полигоне Чебаркульский.

    «В ходе поездки состоялась наша рабочая встреча с президентом. Доложил о том, как развивается Челябинская область, какие задачи перед нами стоят», – написал Текслер в своем канале на платформе «Макс».

    Глава региона отметил, что в Челябинской области возводятся современные медицинские центры и межуниверситетский кампус «Южный Урал». Кроме того, улучшается транспортная доступность региона, открываются новые площадки для спорта и творчества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин встретился с главой Челябинской области Текслером.

    Президент посетил командно-штабные учения «Центр-2026».

    Летом Текслер сообщил о создании цикла промышленной робототехники на Урале.

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    3 октября 2026, 16:51 • Новости дня
    Большинство поляков не поверило в нападение России

    Wirtualna Polska: Более 58% поляков не поверили в нападение России

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство жителей Польши не верят в возможное нападение со стороны России в ближайшие годы, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса.

    По данным исследования, проведенного компанией United Surveys по заказу Wirtualna Polska, 58,2% респондентов выразили мнение, что боевых действий не случится. При этом 39,1% выбрали вариант «скорее нет», а 19,1% – «определенно нет». В материале издания подчеркивается, что результаты опроса демонстрируют относительное спокойствие в польском обществе, передает РИА «Новости».

    Президент Владимир Путин неоднократно заявлял об отсутствии у Москвы планов по ведению боевых действий с Европой. Глава государства отмечал, что западные политики регулярно запугивают население мнимой российской угрозой для отвлечения внимания от внутренних проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце бывший премьер-министр Польши отчитал главу правительства за запугивание народа российской угрозой.

    Министерство национальной обороны Польши разрабатывает новый закон для военного времени с учетом украинского опыта для оптимизации управления и ускорения развертывания войск.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году, но готова ответить в случае агрессии.

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    2 октября 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин провел встречу с иностранными военными атташе на учениях «Центр-2026»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин провел встречу с иностранными военными атташе после завершения этапа стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» в Челябинской области.

    Глава государства посетил полигон Чебаркульский, где наблюдал за этапом маневров «Центр-2026» и сопряженных с ними учений «Взаимодействие-2026». После этого президент пообщался с военными атташе разных стран, передает ТАСС.

    «Дорогие друзья, приятно вас видеть. Уверен, что ваша встреча, ваша совместная работа была полезной. Надеюсь, она была и интересной», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин назвал главную цель учений «Центр-2026». Президент заявил об укреплении доверия между странами благодаря общению военных.

    Глава государства посетил командно-штабные учения в Челябинской области.

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