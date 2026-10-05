Женщина получила ранения при детонации дрона в Белгородской области

Tекст: Денис Тельманов

Инцидент произошел на территории Валуйского округа, передает РИА «Новости». Вражеские аппараты нанесли удары сразу по нескольким населенным пунктам региона.

«В селе Шведуновка Валуйского округа дрон сдетонировал о дорожное полотно. Женщине с осколочным ранением бедра оказана помощь в Валуйской ЦРБ. Лечение будет продолжать в амбулаторных условиях», – говорится в заявлении оперативного штаба.

В поселке Уразово беспилотник повредил окна социального объекта, а в Колыхалино пострадал легковой автомобиль. В Шебекинском округе взрывы затронули частный дом, местное предприятие и два грузовика.

Аналогичные происшествия зафиксированы на автодороге Ракитное – Бобрава и в селе Введенская Готня, где дроны атаковали транспортные средства. В населенных пунктах Санково и Никольское осколки пробили крыши жилых домов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября две женщины получили ранения при атаке украинского беспилотника на автомобиль в Борисовском округе.

В середине того же месяца один человек погиб в результате удара дрона по машине предприятия в селе Ржевка. Несколькими днями ранее в селе Дорогощь два мирных жителя пострадали от взрыва вражеского аппарата.