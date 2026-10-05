  • Новость часаПолиция задержала подозреваемую в осквернении Ржевского мемориала
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Бразильские выборы скажутся на Китае и БРИКС
    Кремль: Украина заплатит за расширение атак на экономику России
    Эксперт назвал главные итоги визита Мерца в Киев
    Фил Коллинз задумал песню «Толстые люди с оружием» о США
    Российские войска освободили запорожскую Самойловку
    Глава разведки ФРГ заявил о риске конфликта с Россией
    США вывели бомбардировщики B-1 с базы в Британии
    Украине предрекли финансовую катастрофу из-за проблем с экспортом зерна
    Французский школьник получил тяжелую травму из-за полицейской гранаты
    5 октября 2026, 15:17 • Новости дня

    Минфин и РСПП согласовали налог на сверхдоходы горнодобывающей отрасли

    Силуанов: Минфин и РСПП согласовали налог на сверхдоходы горнодобывающей отрасли

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр финансов Антон Силуанов сообщил о нахождении взаимоприемлемого решения с предпринимателями по вопросу налогообложения сверхдоходов в горнодобывающей отрасли.

    Министерство финансов России и Российский союз промышленников и предпринимателей достигли договоренности относительно изъятия сверхдоходов в горнодобывающем секторе, сообщил Силуанов, передает ТАСС.

    «Мы на самом деле очень хорошую работу провели, встретились с бизнесом и нашли компромисс по налогу на сверхдоходы. Их больше всего этот налог волновал. Сделали так, что те, у кого всплески есть, там их и сгладили», – подчеркнул глава Минфина в беседе с журналистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Министерство финансов исключило планы по введению налога на сверхприбыль для бизнеса.

    В сентябре заместитель министра Алексей Сазанов констатировал продолжение обсуждения параметров изъятия дополнительных доходов.

    Позже ведомство предложило ставку налога в 30% для большинства горнодобывающих компаний.

    5 октября 2026, 04:11 • Новости дня
    Институт Рахманинова в Париже оказался в кризисе из-за политики Франции

    Tекст: Антон Антонов

    Консерватория Сергея Рахманинова (институт Рахманинова) в Париже оказалась в финансовом кризисе из-за антироссийской политики французских властей, сообщил директор института Арно Фрилле.

    Фрилле сообщил, что институт Рахманинова лишился поддержки как с французской, так и с российской стороны на фоне кампании по «отмене» русской культуры на Западе, передало РИА «Новости».

    «Ситуация очень сложная, ведь по идее мы должны были бы получать государственную поддержку – как и все остальные культурные и творческие организации. Но мы ее не получаем. Что касается прямой поддержки из России, то финансовые и банковские ограничения делают ее технически невозможной», – рассказал он, добавив, что запрос на субсидирование от минкульта Франции был отклонен без объяснения причин.

    По словам директора, в ведомстве, где преобладают силы с левыми политическими взглядами, существуют сильные антироссийские настроения, а французские и международные компании, а также часть российских меценатов во Франции отказываются от открытого сотрудничества из политических и якобы «этических» соображений, хотя сам институт не является российской структурой.

    Фрилле отметил, что потенциальные благотворители ссылаются на решения комитетов по этике и заявляют о невозможности выделения средств, что, по его словам, является проявлением предвзятого отношения к русской культуре.

    «В нынешних условиях открытое проявление нашей «русской ДНК» по-прежнему вызывает опасения», – сообщил он.

    Русская консерватория имени Сергея Рахманинова, ныне известная как институт Рахманинова, была основана в 1923 году преподавателями Императорских консерваторий России, эмигрировавшими после революции 1917 года. Среди основателей были Александр Глазунов, Федор Шаляпин и Александр Гречанинов, а Сергей Рахманинов стал первым почетным президентом и главным меценатом учреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу банки Франции попытались заблокировать счета института Рахманинова.

    Финансовые организации Франции отказывают гражданам России в обслуживании по негласным правилам.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 09:39 • Новости дня
    Путин поздравил Рахмона с днем рождения

    Путин поздравил Рахмона с днем рождения и отметил его вклад в развитие отношений

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения, отметив его роль в достижении страной успехов в экономике и социальной сфере.

    «Ваша деятельность на посту президента Таджикистана ознаменована значительными успехами страны в экономической и социальной областях, упрочением ее позиций на мировой арене, и Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом как среди соотечественников, так и за рубежом», – говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул личный вклад Рахмона в развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между Россией и Таджикистаном, а также выразил надежду на продолжение конструктивного и товарищеского общения по актуальным вопросам повестки дня.

    Ранее Рахмон заявил о развитии отношений России и Таджикистана по нарастающей.

    Владимир Путин и Эмомали Рахмон объявили об углублении стратегического партнерства.

    Комментарии (0)
    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 10:51 • Новости дня
    Лавров встретился с главой МИД Афганистана

    Лавров начал переговоры с министром иностранных дел Афганистана Муттаки

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал встречу с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Муттаки.

    Встреча Лаврова и Муттаки проходит на полях восьмого заседания московского формата консультаций по Афганистану, передает РИА «Новости».

    Как заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова, беседа посвящена обсуждению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.

    В МИД России отмечали, что на заседании приоритетное внимание будет уделено взаимодействию стран региона с Афганистаном в политической и экономической областях, а также укреплению сотрудничества в сфере противодействия терроризму и незаконному обороту наркотиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов назвал задачи московского формата консультаций.

    Ранее Лавров назвал неприемлемым размещение военных баз третьих стран в Афганистане.

    Кабул до этого пообещал не пускать США на авиабазу Баграм.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 11:36 • Новости дня
    Роскачество предупредило о краже денег через поддельные QR-коды

    Роскачество: Мошенники научились похищать деньги через наклейки с QR-кодами

    Tекст: Вера Басилая

    Злоумышленники начали наклеивать поддельные QR-коды в кафе и магазинах, чтобы похитить деньги и личные данные граждан, рассказали специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

    «Злоумышленники наклеивают поддельное изображение поверх настоящего кода. После сканирования пользователь попадает на стороннюю страницу, где его просят вручную указать данные банковской карты, пароль или код из сообщения. Такая схема позволяет похитить как деньги, так и персональные данные», – рассказали в Роскачестве «Газете.Ru».

    При настоящей оплате по QR-коду не нужно открывать браузер и вводить реквизиты. Сразу должно запускаться банковское приложение с готовой операцией, подчеркнули эксперты.

    В Роскачестве посоветовали проверять название получателя, сумму и назначение перевода перед подтверждением. Если вместо названия магазина указано «Платежный сервис», переводить деньги не стоит.

    Также не следует сканировать QR-коды от незнакомцев в мессенджерах или подозрительные наклейки на столбах и стенах. Если код на кассе выглядит переклеенным, безопаснее выбрать другой способ оплаты, резюмировали специалисты.

    Ранее мошенники придумали схему с оплатой судебных штрафов.

    Летом злоумышленники начали вымогать деньги под видом оплаты школьного питания.

    В феврале в Роскачестве рассказали о новой схеме кражи данных через Telegram.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Эксперт Ходаренок объяснил пользу возможного наступления на севере Украины

    Полковник Ходаренок: Наступление на севере Украины поможет обойти Славянск

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок заявил, что возможное наступление российских войск с севера Украины будет способствовать скорому освобождению Донбасса.

    Возможный удар со стороны северных границ Украины вынудит противника перебрасывать резервы и поможет ускорить освобождение Донбасса, пишет «Газета.Ru».

    «Такой характер действий со стороны Вооруженных сил России представляется целесообразным. Почему? Потому что штурмовать в лоб укрепленные районы Славянска и Краматорска – это долго и кровопролитно. Нанести удар на том направлении, где противник тебя меньше всего ожидает, и обойти эти укрепленные районы с тыла, принудить противника организованно отойти с занимаемых позиций – такой замысел выглядит привлекательным», – заявил Ходаренок.

    Эксперт отметил, что данный сценарий пока остается гипотезой, так как реальные планы российского командования засекречены. Однако реализация такого маневра позволила бы эффективно решить задачу по освобождению региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава ДНР Денис Пушилин назвал решающие направления в битве за Донбасс.

    Российские войска нанесли поражение ВСУ за Красным Лиманом.

    Подразделения прорвали оборону противника и устремились к Дружковке.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 13:35 • Новости дня
    Число официально работающих россиян выросло на 1,3 млн человек

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров заявил, что количество официально трудоустроенных граждан в стране за последние четыре года увеличилось на 1,3 млн человек.

    Глава ФНС Даниил Егоров на парламентских слушаниях в Совете Федерации сообщил об увеличении числа официально трудящихся граждан. При этом количество трудоспособных лиц без официального дохода сократилось на 3,7 млн человек, передает ТАСС.

    Егоров также отметил, что в 2025 году деятельность вели 9,5 млн активных самозанятых россиян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Федеральная налоговая служба сообщила о значительном росте числа самозанятых россиян.

    В апреле Егоров объявил о массовом выходе бизнеса из тени.


    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 15:23 • Новости дня
    Нижегородский министр туризма покинул пост после конфликта с футболистами

    Министр туризма Нижегородской области Яковлев ушел в отставку после скандала

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава министерства туризма Нижегородской области Сергей Яковлев покинул свой пост после скандала с футболистами «Нижнего Новгорода» и полицией, сообщил губернатор Глеб Никитин.

    «По социальным сетям и СМИ широко разошлась информация об эпизоде с министром туризма Нижегородской области Сергеем Яковлевым, в ходе которого он допустил нецензурные высказывания и недостойное поведение в конфликте с футболистами ФК «Нижний Новгород» и сотрудниками полиции», – заявил Никитин в Max.

    Губернатор отметил, что Яковлев принес извинения, но «еще важнее здесь должностной аспект, служебная этика». По словам Никитина, он принял решение удовлетворить прошение министра об отставке.

    Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором Яковлев просит полицейских задержать якобы пьяных сотрудников футбольного клуба на вокзале в Нижнем Новгороде. При этом сотрудник полиции указал министру на запах алкоголя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Глеб Никитин ответил на видео популярного тревел-блогера о Нижнем Новгороде.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 14:33 • Новости дня
    Силуанов заявил о предотвращении незаконного вывоза почти 180 млн долларов

    Силуанов: В России предотвратили вывоз валюты почти на 180 млн долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Контроль за перемещением наличной валюты с апреля по июль 2026 года позволил предотвратить 291 случай вывоза средств сверх нормы на сумму около 180 млн долларов, заявил министр финансов Антон Силуанов.

    Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации о параметрах проекта федерального бюджета России на 2027–2029 годы заявил, что благодаря контролю за вывозом наличной валюты с апреля по июль текущего года предотвращен 291 случай вывоза наличной валюты в объеме почти 180 млн долларов, передает РИА «Новости».

    Министр указал, что в этой сфере налаживается порядок и усиливается дисциплина.

    Запрет на вывоз наличной иностранной валюты свыше 10 тыс. долларов действует с весны 2022 года. С начала 2026 года в России расширили контроль за перемещением наличной валюты и драгоценных металлов для борьбы с незаконным выводом капитала и снижением теневого оборота.

    Ранее президент Владимир Путин запретил вывозить в страны ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан наличные рубли на сумму свыше 1 млн рублей.

    Также Путин ввел запрет на вывоз рублей в три страны для юридических лиц.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 14:40 • Новости дня
    Россия предложила Афганистану и Пакистану помощь в урегулировании конфликта

    Кабулов: Россия готова помочь завершить конфликт Афганистана и Пакистана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова оказать содействие в прекращении конфликта между Афганистаном и Пакистаном, если обе стороны обратятся с соответствующей просьбой, заявил спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.

    «Россия готова любым возможным, допустимым способом оказать содействие прекращению этого конфликта – либо самостоятельно, либо в паре с другими нашими партнерами – при условии, что обе стороны обратятся с такой просьбой. Мы готовы оказать максимально возможное содействие», – заявил Кабулов по итогам заседания московского формата консультаций по Афганистану, передает ТАСС.

    Он отметил, что участники заседания призвали Кабул и Исламабад воздержаться от военных действий, выразив готовность искать развязки конфликта.

    Спецпредставитель пояснил, что московский формат создавался не для урегулирования споров между отдельными его участниками, однако все страны-участницы выразили готовность способствовать поиску политико-дипломатических решений. От конфликта, по его словам, прежде всего страдает мирное население.

    23 сентября Исламабад заявил о вторжении афганских беспилотников в воздушное пространство Пакистана. В ответ пакистанские ВВС нанесли удары по десяти объектам в Афганистане. По данным пакистанской стороны, были ликвидированы 28 террористов, тогда как Кабул сообщил о гибели трех мирных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу спецпредставитель президента России Замир Кабулов назвал задачи московского формата по Афганистану.

    В четверг в результате авиаударов Пакистана по территории Афганистана погибли девять человек.

    В прошлом месяце пакистанская авиация атаковала цели в трех афганских провинциях.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 15:18 • Новости дня
    Женщина получила ранения при детонации дрона в Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В селе Шведуновка Белгородской области местная жительница получила осколочное ранение бедра после взрыва вражеского беспилотника о дорожное покрытие, сообщил оперштаб региона.

    Инцидент произошел на территории Валуйского округа, передает РИА «Новости». Вражеские аппараты нанесли удары сразу по нескольким населенным пунктам региона.

    «В селе Шведуновка Валуйского округа дрон сдетонировал о дорожное полотно. Женщине с осколочным ранением бедра оказана помощь в Валуйской ЦРБ. Лечение будет продолжать в амбулаторных условиях», – говорится в заявлении оперативного штаба.

    В поселке Уразово беспилотник повредил окна социального объекта, а в Колыхалино пострадал легковой автомобиль. В Шебекинском округе взрывы затронули частный дом, местное предприятие и два грузовика.

    Аналогичные происшествия зафиксированы на автодороге Ракитное – Бобрава и в селе Введенская Готня, где дроны атаковали транспортные средства. В населенных пунктах Санково и Никольское осколки пробили крыши жилых домов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября две женщины получили ранения при атаке украинского беспилотника на автомобиль в Борисовском округе.

    В середине того же месяца один человек погиб в результате удара дрона по машине предприятия в селе Ржевка. Несколькими днями ранее в селе Дорогощь два мирных жителя пострадали от взрыва вражеского аппарата.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 15:21 • Новости дня
    Ростех создал робота для заживления повреждений кожи

    Ростех разработал роботизированный комплекс для лечения повреждений кожи

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госкорпорация «Ростех» совместно с компанией «РобоПро» разработала роботизированный комплекс для лечения поврежденных участков кожи, сообщил статс-секретарь компании Сергей Цыб в кулуарах «Биопрома».

    «Первая разработка – это роботизированный комплекс для лечения повреждений кожных покровов. Это первый разработанный с компанией «РобоПро», нашим партнером, робот, который в режиме реального времени сканирует и наносит определенного рода гель совместно с живыми клетками на поврежденную поверхность, и тем самым происходит быстрое заживание этой поверхности», – заявил Цыб, передает РИА «Новости».

    Статс-секретарь добавил, что комплекс уже прошел испытания на животных. Ростех рассчитывает зарегистрировать оборудование и начать его поставки в клиники страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ростех анонсировал регистрацию инновационного робота для 3D-биопечати.

    Госкорпорация представила новую вакцину от коклюша, дифтерии и столбняка.

    Ростех анонсировал серийный выпуск МРТ-совместимого кардиостимулятора.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 15:30 • Новости дня
    Путин призвал обеспечить детям в России равные возможности для образования

    Путин заявил о необходимости равных возможностей для образования детей в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Каждый ребенок в России должен иметь равные возможности для получения качественного образования вне зависимости от региона, заявил президент Владимир Путин.

    «Ставим перед собой задачу, чтобы у каждого ребенка в мегаполисе, в малом городе, в северном или дальневосточном поселке были равные возможности для качественного образования. И совместная работа государства и бизнеса делают нашу общую цель реальной», – заявил глава государства, его слова приводит Кремль в Max.

    Соответствующее заявление Путин сделал в ходе открытия по видео-конференц-связи образовательного комплекса «Точка роста» в Якутии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин по видеосвязи открыл образовательный комплекс в Якутии.

    В прошлом месяце президент назвал российское культурное образование одним из лучших в мире.

    Он охарактеризовал московскую систему школьного образования как эталон для России.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 15:35 • Новости дня
    Путин сообщил об открытии более 1,7 тыс. новых школ в России с 2019 года
    Путин сообщил об открытии более 1,7 тыс. новых школ в России с 2019 года
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин сообщил об успешном запуске свыше 1,7 тыс. новых образовательных учреждений с 2019 года для миллиона российских учеников.

    Глава государства поделился статистикой во время видеоконференции, посвященной запуску образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии, передает РИА «Новости».

    «В общей сложности с 2019 года в рамках госпрограммы «Развитие образования» в России открыто 1719 новых школьных зданий, в которых учатся более миллиона учеников», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа президент открыл по видеосвязи новые образовательные учреждения в пяти регионах страны.

    В начале того же месяца премьер-министр Михаил Мишустин отчитался о готовности системы образования к новому учебному году.

    Весной глава государства оценил расходы на модернизацию образовательной инфраструктуры в 940 млрд рублей.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 15:37 • Новости дня
    ФМБА сообщило о сокращении пути создания инновационных разработок

    Скворцова: ФМБА сократило путь создания инновационных разработок почти втрое

    Tекст: Ольга Иванова

    Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сократило цепочку создания новых разработок в 2,5-3 раза в период с 2023 по 2026 год, сообщила глава агентства Вероника Скворцова.

    «Соединение этих двух принципов позволило нам за короткий период, с 2023 по 2026 год, укоротить инновационную цепочку в 2,5-3 раза», – заявила Скворцова на пленарном заседании форума «Биопром», передает ТАСС.

    По ее словам, за это время специалисты ФМБА создали около 700 результатов интеллектуальной деятельности, получив 322 патента. Также было зарегистрировано 49 инновационных лекарственных препаратов.

    Скворцова отметила, что количество научно-технологических платформ на базе научных центров ФМБА увеличилось с восьми в конце 2022 года до 27. Эти платформы основаны на технологиях генной инженерии, биоинженерии, мультиомиксных технологиях, а также пептидном и олигонуклеотидном синтезе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Скворцова анонсировала появление в России вакцин от денге и глиобластомы.

    На прошлой неделе она сообщила о скором выходе российской вакцины от аллергии.

    В среду глава ФМБА заявила, что вакцина «Аллергарда» снижает проявления аллергии в семь раз.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 15:42 • Новости дня
    Минпромторг оценил объем российского рынка биотехнологий

    Алиханов: Российский рынок биотехнологий достиг 480 млрд рублей

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский рынок биотехнологической продукции в 2025 году составил 480 млрд рублей, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

    «По состоянию на 2025 год объем российского рынка составил порядка 480 млрд рублей», – заявил министр на форуме «Биопром», передает ТАСС. Алиханов отметил, что к 2030 году Россия планирует увеличить объем производства продукции биоэкономики на 96%.

    Кроме того, предполагается довести долю отечественной биотехнологической продукции в структуре потребления до 55%, а уровень технологической независимости – до 40%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник президента Андрей Фурсенко назвал главную проблему развития биотехнологий в России.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил об утверждении стратегии развития биоэкономики России.

    На прошлой неделе на развитие биоэкономики из бюджета запланировали выделить 12 млрд рублей.

    Комментарии (0)
    Главное
    Объявлены нобелевские лауреаты в области медицины
    В России повысили приоритет железнодорожных перевозок зерна
    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским
    Премьер Испании назначил внеочередные всеобщие выборы
    Армия Йемена отбила у хуситов район близ Баб-эль-Мандебского пролива
    Участники школьных протестов во Франции начали применять «коктейли Молотова»
    Российский авторынок пополнился рекордным числом новых моделей