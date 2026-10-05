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    5 октября 2026, 15:09 • Новости дня

    Pais: Еврокомиссия рассматривает ограничение права голоса новых членов ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейская комиссия обсуждает возможность ограничения и приостановки права голоса новых государств-членов при несоблюдении ими правил и стандартов объединения, сообщает газета Pais со ссылкой на проект документа.

    Европейская комиссия планирует постепенно интегрировать страны-кандидаты в свои структуры до их официального вступления, передает РИА «Новости». «Документ предлагает меры, которые позволят интегрировать страны-кандидаты в структуры ЕС еще до получения ими статуса полноправных членов. Одновременно предлагается ограничивать их право голоса в первые годы членства и даже временно приостанавливать его, если новые государства не будут соблюдать правила и стандарты Евросоюза», – цитирует проект документа испанская газета El Pais.

    Новая стратегия нацелена на ускорение процесса вступления в Евросоюз Украины, Молдавии и стран Западных Балкан. Успешно проводящие реформы государства смогут постепенно получать доступ к отдельным направлениям европейской политики, включая энергетику, транспорт и оборону. Компаниям из этих стран также могут открыть доступ к некоторым сегментам единого рынка.

    Для новых членов могут временно сохранить ограничения в сфере свободного передвижения работников и сельского хозяйства, чтобы избежать резких изменений на чувствительных рынках. Расширение Евросоюза более чем до 30 государств потребует реформы его институтов, включая возможное сокращение числа еврокомиссаров и введение системы их ротации. Окончательный вариант стратегии планируется представить в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия подготовила проект отмены права национального вето по вопросам санкций.

    В Брюсселе разработали масштабную реформу политики расширения европейского объединения.

    Европейские чиновники рассматривали вариант ускоренного приема Украины с сохранением ограниченных полномочий на начальном этапе.

    3 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Президент Финляндии оконфузился при встрече с Санду

    Iltalehti: Встреча Стубба и Санду в Хельсинки обернулась нелепыми объятиями

    Президент Финляндии оконфузился при встрече с Санду
    @ Mikko Stig/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Встреча президента Финляндии Александра Стубба и президента Молдавии Майи Санду в Хельсинки обернулась конфузом, Стубб споткнулся на ковровой дорожке и попытался обнять коллегу, которая не ответила тем же.

    Встреча лидеров Финляндии и Молдавии Александра Стубба и Майя Санду обернулась конфузом с нелепыми объятиями, пишет РИА «Новости» со ссылкой на финскую газету Iltalehti.

    «Санду вышла из машины, и президенты пожали друг другу руки. При этом Стубб слегка споткнулся на красной ковровой дорожке, расстеленной перед президентским дворцом. После этого Стубб обнял Санду, которая не обняла его в ответ», – отмечает Iltalehti.

    По словам финского эксперта по этикету Мирвы Саукколы, поступок Стубба выглядел странно, но грубым нарушением этикета не является. Она пояснила, что при первой встрече не стоит спешить с объятиями, а уместность жеста зависит от близости отношений, которую посторонним определить сложно.

    Санду прибыла в Хельсинки в пятницу с государственным визитом. Стороны обсудили двусторонние отношения, украинский кризис и внутриполитические проблемы Финляндии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Стубб призвал страны Европы возобновить прямой диалог с Россией.

    А ранее во вторник почти половина парламента Молдавии поддержала импичмент Санду. В тот же день оппозиция Молдавии инициировала отстранение ее от должности.

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    5 октября 2026, 01:07 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским

    Politico: Визит Мерца в Киев омрачили разногласия с Украиной о членстве в ЕС

    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским
    @ dpa/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев оказался омрачен разногласиями с Владимиром Зеленским по вопросу перспектив вступления Украины в Европейский союз, пишет Politico.

    «Визит был омрачен массированными атаками России на Киев, а также напряженностью вокруг перспектив членства Украины в ЕС», – пишет Politico.

    Как отмечает издание, между Мерцем и Зеленским есть разногласия из-за стремления Киева максимально быстро присоединиться к Евросоюзу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц в ходе визита в Киев пообещал продолжить поставки оружия на Украину.

    Германия предоставила Киеву новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро.

    Немецкий канцлер также заявил о несогласии с мнением жителей своей страны по поводу необходимости поддержки украинской стороны.

    Ранее Мерц исключил возможность немедленного вступления страны в Евросоюз.

    В апреле Владимир Зеленский потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. Позже Зеленский отверг инициативу канцлера Германии по ассоциированному членству.

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    4 октября 2026, 07:12 • Новости дня
    Премьер Латвии после выборов запросил у Европы деньги на защиту от России

    Премьер Латвии после выборов пригрозил России

    Премьер Латвии после выборов запросил у Европы деньги на защиту от России
    @ Edijs Palens/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс запросил у Европы дополнительное финансирование на фоне выборов в сейм, объяснив это необходимостью укрепления границ из-за России.

    «Я еще не видел окончательных результатов, поэтому не могу ответить, основываясь на них. Но наша позиция ясна – мы не сотрудничаем с пророссийскими партиями, которые хотят открыть границу, возобновить торговлю и так далее. Наша позиция проста: экономические связи с Россией ослабляют нас», – приводит заявление Кульбергса портал LRT.

    Он добавил, что Россия может «принести немного дополнительных денег», но взамен создаст уязвимость, чтобы впоследствии ею воспользоваться.

    «Я думаю, что мы сильнее, чем когда-либо. Но, конечно, угроза со стороны нашего восточного соседа сохраняется, поэтому вся Европа должна нас поддержать. В настоящее время мы финансируем свою оборону за счет заемных средств. Нам необходима сильная экономика, если мы хотим сохранить прочную границу для Европейского союза», – сказал Кулбергас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Латвии стартовали выборы в национальный парламент 15-го созыва. Явка на выборах в сейм Латвии составила 50,59%. Партия премьер-министра Кулбергса победила на парламентских выборах в Латвии.

    В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения Латвии в попытках дестабилизировать выборы.

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    3 октября 2026, 11:55 • Новости дня
    Миллер констатировал исторические антирекорды Евросоюза в газовой сфере

    Миллер: Страны ЕС продолжают ставить газовые антирекорды перед зимой

    Миллер констатировал исторические антирекорды Евросоюза в газовой сфере
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Страны Европейского союза накануне осенне-зимнего периода продолжают ставить исторические антирекорды в сфере обеспечения газом, сообщил председатель правления Газпрома Алексей Миллер.

    «Страны Европейского союза продолжают уверенно ставить исторические антирекорды в газовой сфере в преддверии тяжелого осенне-зимнего сезона», – заявил Миллер, сообщается в Telegram-канале компании.

    В Газпроме отметили, что запасы газа в Инчукалнском подземном хранилище (ПХГ), единственном в Прибалтике, находятся на минимальном уровне. По данным Gas Infrastructure Europe, к 1 октября оно заполнено лишь на 49%, что является историческим минимумом для этой даты. Нетто-закачка газа в третьем квартале стала наименьшей за всю историю наблюдений.

    В целом по Европе уровень запасов в ПХГ перед отопительным сезоном также остается ниже прошлых минимумов. На 1 октября хранилища ЕС заполнены на 72%, а объем активного газа в них на 11,3 млрд куб. м меньше показателя прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что члены ЕАЭС покупают газ в пять раз дешевле стран Евросоюза.

    В тот же день отмечалось, что Европа подошла к началу отопительного сезона с рекордным дефицитом газа.

    В четверг заполненность газохранилищ в Европе в сентябре осталась на историческом минимуме.

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    3 октября 2026, 16:17 • Новости дня
    Глава МИД Белоруссии заявил о катастрофических проблемах в экономике ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в ходе выступления на полях Генассамблеи ООН констатировал ежедневное ухудшение экономического положения в странах Европейского союза.

    Экономика стран Европы сталкивается со все большими трудностями без видимых перспектив улучшения ситуации. Об этом рассказал РИА «Новости» министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.

    «Сегодня экономическая ситуация в Европейском союзе ухудшается день ото дня, и просвета этому не видно. Первые ласточки – это те, которые самыми последними заскочили в этот эшелон Европейского союза: страны Балтии, восточные государства», – отметил министр.

    По словам главы белорусского внешнеполитического ведомства, проблемы в этих странах нарастают с катастрофической скоростью. Трудности затрагивают демографические, социальные вопросы и экономическое развитие в целом.

    Сейчас кризис постепенно добирается и до ведущих стран объединения, таких как Франция и Германия, добавил глава МИД Белоруссии. Среди основных вызовов Рыженков перечислил миграционный кризис, безработицу, серьезный рост преступности в городах и замедление экономических программ.

    Ранее в пятницу Великобритания и ЕС не договорились о мерах против дизельного кризиса. На прошлой неделе глава МИД Белоруссии обвинил Брюссель в желании поиграть в солдатики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Евросоюз запустил масштабные реформы ради спасения экономики от краха.

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    4 октября 2026, 06:38 • Новости дня
    На парламентских выборах Латвии победила партия премьер-министра Кулбергса

    На парламентских выборах Латвии победила партия премьера Кулбергса

    Tекст: Катерина Туманова

    Партия премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса «Объединенный список» после обработки голосов лидирует на выборах в сейм, согласно данным экзитполов, которые публикует сайт Общественного вещания Латвии (LSM).

    По состоянию на 6:50 (мск) воскресенья, подсчитаны голоса на 990 избирательных участках из 1059, учтено голосов 92,4%, указано в итоговых данных LSM.

    Согласно представленному графику партия премьера Кулбергса «Объединенный список» набрала 35,4% голосов и получает 41 место в парламенте Латвии.

    Партия «Латвия на первом месте» с 13,1% получает 17 мест. Замыкают тройку лидеров «Прогрессивные» с 11,7%, которые займут 15 мест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Латвии стартовали выборы в национальный парламент. Явка на выборах в сейм Латвии составила 50,59%.

    В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения Латвии в попытках дестабилизировать выборы.

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    3 октября 2026, 17:27 • Новости дня
    В Париже прошла демонстрация против помощи Украине

    Несколько сотен человек вышли на протест в Париже против поддержки Киева

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Парижа состоялась демонстрация против помощи Украине и за выход Франции из Евросоюза и НАТО.

    Акция прошла на площади Пале-Рояль по инициативе лидера партии «Патриоты» Флориана Филиппо, который планирует баллотироваться в президенты, передает РИА «Новости».

    Протестующие вышли с плакатами, призывающими отказаться от отправки французов на Украину и требующими отставки президента Эммануэля Макрона, а также выхода страны из ЕС.

    «Нужно выйти из Европейского союза, нужно выйти из НАТО, нужно прекратить финансировать войну на Украине, а также ее вооружение», – заявил Филиппо.

    Он подчеркнул, что средства, выделяемые Киеву, следует направить на снижение налогов на бензин, так как «все больше французов уже не живут, а выживают». Акция носила мирный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября тысячи полицейских вышли на улицы Парижа с требованием повысить оклады.

    Ранее фермеры на тракторах заблокировали центр Парижа из-за сделки с МЕРСОКУР.

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    4 октября 2026, 02:02 • Новости дня
    Главред итальянской Il Fatto Quotidiano разобрался в угрозах Запада Калининграду

    Главред Il Fatto Quotidiano разобрался в угрозах Запада Калининграду

    Tекст: Катерина Туманова

    Итальянский журналист и главред газеты Il Fatto Quotidiano Марко Травальо проанализировал высказывания западных политиков о российской Калининградской области и сделал вывод, что угрозы исходят не от России, которая грозной риторикой предупреждает о намерении защищать свою землю.

    «Газета Il Giornale Unico опубликовала заголовок о том, что Россия угрожает НАТО ядерным оружием. В действительности же Кремль написал, что готов использовать «весь имеющийся в его распоряжении арсенал оружия», но для «защиты» того, что принадлежит ему», – начинает статью в Il Fatto Quotidiano Марко Травальо.

    Журналист обратил внимание на агрессивную риторику политиков Эстонии и Литвы в адрес Калининградской области. Он отметил проведение учений НАТО вблизи Калининграда, которые имитировали осаду региона.

    Он упомянул сфабрикованные отчеты американских спецслужб о якобы существующих планах Москвы по нападению на европейские страны, включая Италию, Испанию и Францию.

    Травальо прокомментировал и решение властей Литвы одобрить поправки в конституцию, снимающие запрет на размещение иностранных войск и ядерного оружия на территории государства.

    «А именно американских ядерных боеголовок, нацеленных на Калининград, то есть на Россию. И кто кому в итоге угрожает?» – цитирует журналиста «ИноСМИ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Корчунов заявил об отработке захвата Калининграда на учениях НАТО.

    Президент Владимир Путин заявил, что попытки блокады Калининградской области могут привести к крупномасштабному вооруженному конфликту.

    Экс-офицер ЦРУ заявил об испуге стран Прибалтики после слов Путина.

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    3 октября 2026, 02:10 • Новости дня
    FT: Брюссель отклонил запрос Киева на дополнительную поддержку в этом году

    FT: Брюссель потребовал от Киева реформ за финподдержку

    Tекст: Катерина Туманова

    Брюссель отклонил просьбу Украины о дополнительной финансовой поддержке в этом году, потребовав от Киева провести обещанные реформы, прежде чем он получит дальнейшее финансирование от ЕС, узнала FT.

    Этим летом Киев заявил о дополнительных военных потребностях на сумму 27 млрд долларов и обратился к Европейской комиссии с просьбой помочь покрыть этот дефицит, предоставив дополнительные транши из кредита ЕС в размере 90 млрд евро, согласованного в конце 2025 года, пишет Financial Times (FT).

    Этот кредит должен был покрыть большую часть финансовых потребностей Украины в 2026 и 2027 годах, предусматривая выделение до 45 млрд евро в год при условии выполнения определенных условий по реформам.

    Однако в этом году было выделено только 15,7 млрд евро, отчасти из-за задержек с выполнением требований по реформам.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украине срочно требуется дополнительное финансирование, в том числе для увеличения производства беспилотников и перехватчиков.

    Однако Брюссель отклонил просьбу о приоритетном финансировании в 2027 году и вместо этого потребовал от Киева выполнить условия, которые позволили бы выделить около 34 млрд евро в качестве поддержки со стороны ЕС в этом году.

    В совместном заявлении, опубликованном в четверг, Украина и Европейская комиссия сообщили, что «определили средства для покрытия бюджетных и оборонных потребностей Украины на 2026 год», а также подтвердили шаги, необходимые для их своевременного выделения.

    Реформы, которые должна провести Украина, чтобы получить эти средства, включают отмену освобождения от НДС для небольших посылок и введение новых правил налогообложения для цифровых платформ, узнала газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала перечислить Киеву 3,3 млрд евро на закупку ракет и беспилотников. При этом Германия потребовала от Украины денег за оружие, а депутат Дагделен призвала перестать тратить деньги на золотые унитазы на Украине.

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    2 октября 2026, 16:52 • Новости дня
    Германия отказалась продавать дизель из запасов ЕС по требованию США

    Politico: Германия отказалась продавать дизель из запасов ЕС по требованию США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Германия и Франция разошлись во мнениях относительно требования США о продаже 120 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов Евросоюза, пишет газета Politico.

    Германия и ряд других стран ЕС отказываются поддаваться давлению Соединенных Штатов в вопросе продажи дизельного топлива из стратегических запасов Евросоюза. Они считают, что распродажу можно начинать только в случае реального прекращения поставок, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    В то же время Франция фактически согласилась с требованием США. Париж предложил выпустить на рынок 50 млн баррелей нефти и 50 млн баррелей дизельного топлива.

    Еврокомиссия ранее заявляла, что решение о продаже части стратегического запаса должно приниматься на уровне Международного энергетического агентства совместно с «Группой семи». Таким образом, терять запасы должны не только страны ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США.

    Накануне ЕС в ответ на ультиматум США отказался продавать дизель без рекомендации МЭА.

    В тот же день США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля.

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    2 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    Грибники в Польше нашли урну IV века до нашей эры

    RMF24: Грибники в Польше нашли урну IV века до нашей эры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польские грибники во время прогулки по лесу в центральной части страны нашли урну из гробницы культуры Клохе, датируемую IV веком до нашей эры, и другие древние артефакты, сообщила радиостанция RMF24.

    Во время поиска грибов Яцек Крыницкий и его жена обнаружили на песчаной насыпи древние предметы, возраст которых превышает 2 тыс. лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF24.

    Среди находок оказалась урна из гробницы культуры Клохе, датируемая примерно IV веком до нашей эры, а также фрагмент колпака и чаша, служившая крышкой. Эта находка связана с древними погребальными обрядами.

    Кроме того, грибник обнаружил серебряный денарий римского императора Коммода (181–192 годы нашей эры). Монета диаметром 17 миллиметров изображает профиль императора в венке на аверсе и фигуру богинь Ромы и Ники на реверсе.

    Свои находки Крыницкий передал специалистам. В настоящее время они выставлены в постоянной экспозиции замка в Ливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе археологи нашли в Коломне клад времен внука Дмитрия Донского.

    Ученые РАН обнаружили самые древние поддельные монеты Московского княжества.

    В июле археологи нашли в Мексике пещеру с древними ритуальными артефактами.

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    4 октября 2026, 03:27 • Новости дня
    Слуцкий назвал обвинения России в якобы блокаде Алешек «пробиванием дна»

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал лживыми и циничными обвинения Европейской комиссии в адрес России по поводу ситуации в Алешках, в стараниях напрямую скрыть преступления киевского режима.

    «Еврокомиссия пробила дно своим цинизмом и откровенно лживыми обвинениями России в блокаде города Алешки в Херсонской области. Бандеровский режим неделями перекрывает доступ гуманитарным конвоям, но призывы европейских спонсоров Киева «уважать международное право» обращены к Москве», – возмутился Слуцкий в Max-канале.

    Он подчеркнул, что Европа призывает Москву уважать международное право, действуя методами информационных провокаций и игнорируя реальное положение дел. Украинская власть создает искусственную гуманитарную катастрофу для медийного сопровождения своего режима.

    «Даже беглого взгляда на карту достаточно для понимания того, что город остается под мощнейшим обстрелом украинских боевиков на территории, занятой российскими войсками», – добавил лидер ЛДПР.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские военные делают все возможное для решения проблемы поставок продуктов и медикаментов в Алешки. Он отметил, что в городе ситуация критическая из-за препятствий со стороны Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о сложившейся гуманитарной обстановке в Алешках. Глава Алешек опроверг заявления Киева о сбросе гуманитарной помощи с БПЛА. Мирошник высмеял показную озабоченность Запада ситуацией в Алешках.

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    2 октября 2026, 23:07 • Новости дня
    Посол Грозов: Австрия променяла нейтралитет на милитаризацию

    Посол Грозов сообщил о добровольном отказе Австрии от нейтралитета

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол России в Вене Андрей Грозов заявил об окончательном разрушении двусторонних связей из-за стремления Австрии перевести свой нейтральный статус в исключительно военную плоскость.

    «Сегодня мы с сожалением вынуждены констатировать, что Вена совершенно сознательно отходит от устоявшегося в международной практике толкования статуса нейтралитета в сторону исключительно военного измерения», – приводит его слова РИА «Новости» в интервью слависту Талите Орешкович на канале Marsonia News.

    По словам дипломата, австрийское руководство добровольно пожертвовало подлинным нейтралитетом ради европейской солидарности. Это решение наносит прямой ущерб народам обеих стран. Гражданам упорно внушают ложный тезис о неспособности нейтрального статуса обеспечить безопасность.

    В такой ситуации двусторонние отношения переживают глубокий кризис по вине официальной Вены.

    «Российско-австрийские отношения переживают глубочайший кризис. О каком-либо политическом диалоге не может быть и речи. И именно из-за ее [Вены] политики двусторонние отношения, на фоне недружественного курса австрийского политического руководства, …находятся на самом низком уровне», – сказал Грозов.

    Он добавил, что по указанию Брюсселя австрийские власти уже пятый год избегают контактов с российскими представителями. Москва остается открытой для конструктивного диалога, однако ответный шаг должна сделать Австрия.

    «Фактически, мяч находится на стороне Вены», – подытожил посол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред Ульянов назвал безобразной политику Австрии по выдаче виз, а также ответил назвавшему Россию «карликом» президенту этой страны. В августе замглавы МИД Дмитрий Люблинский констатировал падение дипломатических связей между странами до минимального уровня.

    Министерство иностранных дел России исключило возможность нормализации двусторонних отношений из-за ангажированной позиции Вены.

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    3 октября 2026, 10:31 • Новости дня
    Посол в Чехии заявила о самоизоляции Европы из-за желания оградиться от России

    Посол в Чехии Пономарева: Европейцы самоизолировались, желая изолировать Россию

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны настолько стремились изолировать Россию, что в итоге сами оказались в изоляции и информационной блокаде, заявила посол в Чехии Анна Пономарева.

    «Европейцы, похоже, настолько хотели изолировать Россию, что сами абсолютно изолировались – в буквальном смысле: ничего не читают, не смотрят и не слышат, кроме преобладающего антироссийского мейнстрима», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Пономарева отметила, что в условиях подобной информационной блокады население становится легко запугивать. Она задалась вопросом о целях таких действий, отметив, что в этом нет ничего нового.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обращала внимание, что западные страны осознали провал идеи изоляции России и перестали ее обсуждать. Кроме того, журнал Foreign Policy также указывал на то, что добиться изоляции Москвы не удалось, и она продолжает активное взаимодействие на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Анна Пономарева назвала ухудшение отношений с Чехией выбором Праги. Она заявила о росте пещерной русофобии в этой стране после 2022 года.

    В четверг президент Владимир Путин заявил о попытках Запада изолировать и развалить Россию.

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    3 октября 2026, 04:35 • Новости дня
    Глава МИД Белоруссии напомнил Европе о российской ядерной триаде

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков предостерег европейские страны, правительства которых жаждут «затоптать» Россию, напомнив им о российской ядерной триаде.

    Глава белорусского МИД Максим Рыженков на полях Генеральной Ассамблеи ООН посоветовал европейским политикам не забывать о стратегическом арсенале Москвы, передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, в Европе существует убеждение, что благодаря большему ВВП и количеству людей, которых можно мобилизовать, к 2029-2030 году они смогут подготовиться и «затоптать» Россию.

    «Я им на это всегда отвечаю: «Ребята, ну вы же не забывайте про российскую ядерную триаду, про опыт, который сегодня уже накоплен, и про какие-то такие фишечки, которые есть в России и апробированы, которых у вас нет»», – сказал Рыженков.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уровень современности российских сил ядерного сдерживания является самым высоким в мире, опережая показатели других ядерных держав. А также отмечал приоритет ядерной триады в новой программе вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявлял о последовательной модернизации ядерной триады. В октябре 2025 года президент сообщил о тренировке всех трех компонентов ядерных сил.

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