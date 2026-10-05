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    5 октября 2026, 14:59 • Новости дня

    Врач назвала неожиданные причины неразборчивого почерка у школьников

    Невролог Степаненко связала плохой почерк у детей с дисграфией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Врач-невролог Наталья Степаненко объяснила, что неразборчивый почерк у детей может быть признаком дисграфии или нарушений зрительно-пространственного восприятия.

    Невролог Наталья Степаненко пояснила, что плохой почерк может свидетельствовать о дисграфии или проблемах с координацией, пишет «Газета.Ru».

    На нарушения указывает то, что ребенок пишет слишком медленно, теряет строку, путает направление букв и избегает заданий, связанных с письмом.

    Тревожным сигналом является разрыв между устной и письменной речью, когда мысли формулируются легко, но записать их не получается. «Такие трудности могут быть связаны с дисграфией, особенностями зрительно-пространственного восприятия или координации. Это не означает, что ребенок ленится или недостаточно старается», – отметила врач.

    Врач подчеркнула, что дисграфия – это нарушение, при котором письмо дается с трудом, несмотря на нормальный интеллект. Если ошибки не проходят после дополнительных занятий, необходимо обратиться к логопеду или неврологу. При этом не каждый неразборчивый почерк является симптомом болезни: иногда дети просто не успели освоить навык, устают или торопятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дисграфия часто становится причиной сопротивления ребенка учебе.

    Сенатор Игорь Мурог назвал рукописные практики важным условием развития когнитивных способностей школьников.

    Специалисты выявили задержку речевого развития у 85% российских детей.

    3 октября 2026, 11:05 • Новости дня
    Женщина родила ребенка в уборной Шереметьево и задушила
    Женщина родила ребенка в уборной Шереметьево и задушила
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В аэропорту Шереметьево женщина, по предварительным данным, родила ребенка в уборной, после чего убила младенца и скончалась сама.

    Женщина родила ребенка в уборной аэропорта Шереметьево и задушила его, после чего скончалась от потери крови, сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

    Ранее подмосковный главк СК возбудил уголовное дело после обнаружения тел новорожденного мальчика и его матери в аэропорту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в аэропорту Шереметьево нашли тела новорожденного и его матери.

    В четверг жительница Дагестана получила условный срок за убийство новорожденного.

    В мае дело оставившей новорожденную в Турции россиянки передали подмосковным следователям.

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    3 октября 2026, 11:16 • Новости дня
    Тела женщины и ребенка в Шереметьево нашла 11-летняя дочь погибшей

    Тела женщины и новорожденного в аэропорту Шереметьево нашла 11-летняя дочь

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В уборной аэропорта Шереметьево тела женщины и новорожденного мальчика обнаружила 11-летняя дочь погибшей, сообщили в правоохранительных органах.

    По предварительной информации, женщина прилетела в Москву из Антальи вместе с мужчиной и 11-летней дочерью. Именно девочка нашла тела матери и новорожденного ребенка в уборной, сообщает РИА «Новости».

    «Предварительно, тела женщины и новорожденного мальчика обнаружила в уборной аэропорта ее 11-летняя дочь», – сказал источник агентства.

    Также сообщается, что женщина могла задушить новорожденного, а затем выбросить его в мусорное ведро. Позже она умерла от потери крови.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу стало известно, что в аэропорту Шереметьево нашли тела новорожденного и его матери. В тот же день сообщалось, что женщина родила ребенка в уборной Шереметьево и задушила его.

    В январе в суд передали дело о покушении на убийство ребенка в Шереметьево.

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
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    3 октября 2026, 10:35 • Новости дня
    В аэропорту Шереметьево нашли тела новорожденного и его матери

    СК завел дело после обнаружения тел младенца и матери в Шереметьево

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения тел новорожденного мальчика и его 30-летней матери в уборной аэропорта Шереметьево.

    Тела женщины и новорожденного были найдены в пятницу в помещении уборной в зоне прилета подмосковного аэропорта. В главном следственном управлении Следственного комитета по Московской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает РИА «Новости».

    В рамках расследования будут установлены причины смерти, а также все обстоятельства произошедшего. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и допросы свидетелей. Также назначены судебные экспертизы.

    В правоохранительных органах уточнили, что инцидент произошел в аэропорту Шереметьево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале таксист частично признал вину в хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево.

    В январе напавшего на ребенка в Шереметьево мужчину предложили отправить на принудительное лечение. Ранее в Подмосковье на мусорном предприятии также нашли тело младенца.

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    3 октября 2026, 16:43 • Новости дня
    В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве женщины и ребенка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 21-летнего мужчину по подозрению в убийстве женщины и ребенка, сообщили в ГСУ СК по городу.

    Подозреваемый в убийстве женщины и ребенка в квартире в Петербурге задержан. Им оказался 21-летний молодой человек, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Петербургу.

    Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. По данным следствия, утром в субботу в квартире дома на Наличной улице были найдены тела женщины и ребенка с множественными колото-резаными ранами.

    Следствие предварительно установило, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес жертвам удары ножом в ходе бытового конфликта. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве женщины. В июне Следственный комитет сообщил, что обвиняемый в убийстве школьника в Петербурге пытался скрыть следы преступления.

    Ранее в Якутии двух девушек осудили за убийство женщины и ее сына.

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    4 октября 2026, 20:16 • Новости дня
    Пропавшие в Красноярском крае девочки вернулись домой

    Две пропавшие в Красноярском крае девочки вернулись домой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Две девочки девяти и 13 лет, об исчезновении которых в красноярском селе Чулым стало известно ранее, самостоятельно вернулись домой, сообщили в ГУ МВД по региону.

    Две девочки девяти и 13 лет, которые ранее пропали в селе Чулым Красноярского края, благополучно вернулись домой, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

    «Во время поисковых мероприятий в вечернее время с наступлением темноты девочки сами пришли домой», – сообщили в ведомстве.

    Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают причины самовольного ухода детей. Ранее для поиска школьниц были созданы специальные группы из полицейских, спасателей и волонтеров, ориентировки передали наружным нарядам, а территорию вокруг их дома тщательно обследовали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Красноярском крае пропали две девочки.

    В марте водолазы нашли тело второго пропавшего в Звенигороде ребенка.

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    3 октября 2026, 11:29 • Новости дня
    Годовалая девочка с бабушкой погибли при пожаре под Брянском

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В городе Сельцо Брянской области жертвами ночного пожара в частном доме стали годовалая девочка и ее бабушка.

    В Брянской области в городе Сельцо произошел пожар в частном доме, унесший жизни девочки 2025 года рождения и ее бабушки.

    «Ночью в Сельцо произошел пожар в частном доме. На месте обнаружили погибшими девочку 2025 года рождения и ее бабушку», – заявили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

    Согласно сводке регионального ГУ МЧС, возгорание было зафиксировано во 2-м Ленинском переулке. Отмечается, что пожар уже ликвидирован, однако в результате происшествия есть пострадавшие. К тушению огня привлекались шесть единиц пожарной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Петербурге завели дело после гибели младенца на пожаре. Летом при пожаре в частном доме Батайска погибли двое детей. В мае при пожаре в частном доме в Выксе погибли двое детей и трое взрослых.

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    2 октября 2026, 22:10 • Новости дня
    Симоньян рассказала о десятилетнем герое, спасшем упавшего в яму ребенка

    Симоньян рассказала о десятилетнем герое – лауреате премии Кеосаяна

    Tекст: Катерина Туманова

    Десятилетний мальчик из Чечни Якуб Альвиев стал лауреатом премии Тиграна Кеосаяна за спасение ребёнка из выгребной ямы уличного туалета, о чем сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

    Десятилетний Якуб Альвиев из Чечни удостоился премии Кеосаяна в размере 1 млн рублей за спасение полуторагодовалого мальчика из выгребной ямы. Он вытащил тонущего ребенка, до которого не могли добраться взрослые.

    «А Якуб сказал: «Я спасу». Мужчины держали его за ноги, а он вытащил малыша. Папы у Якуба не стало четыре года назад. Родные говорят, что он весь в него – всегда спешит на помощь. Вот такой мужчина. Десять лет. Премия Тиграна – для таких людей. Тех, кто рискует собой ради чужой жизни», – написала Симоньян в Max-канале.

    Премия Тиграна Кеосаяна вручается людям, рискующим собой ради спасения других жизней. Маргарита Симоньян учредила ее после подвига воспитательниц из Бугуруслана, защитивших подопечных от вооруженного мужчины. Размер выплаты составляет 1 млн рублей, а лауреатов выбирает лично основательница.

    Как писала газета  ВЗГЛЯД, Симоньян в марте наградила премией Кеосаяна бойца, удерживавшего позицию 68 дней. В июне Симоньян сообщала, что обезвредивший нападавшего в ТЦ краснодарец получит премию Кеосаяна.

    Спасший пенсионерку из пожара студент получил премию Кеосаяна.

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    3 октября 2026, 22:35 • Новости дня
    Шуваев сообщил о трех раненых ВСУ детях и взрослых в Белгородской области

    В Белгородской области дронами ВСУ ранены дети и взрослые

    Tекст: Катерина Туманова

    Вечером субботы ВСУ целенаправленно ударили по жилым районам и центру города, стремясь причинить максимальный ущерб гражданскому населению и дестабилизировать обстановку, пострадали шесть человек, в том числе трое детей, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

    «В детскую областную клиническую больницу доставлены: девочка четырёх лет и мальчик одиннадцати лет с осколочными ранениями ног, а также 16-летний юноша с проникающими ранениями грудной клетки и живота. Состояние юноши оценивается как тяжёлое», – написал он в Max-канале.

    Шуваев добавил, что в больницу бригады скорой медицинской помощи доставили троих взрослых с различными травмами, двое из которых находятся в тяжёлом состоянии.

    Кроме того, в результате детонаций БПЛА загорелись квартира в многоквартирном доме и шесть автомобилей. Пожарные ликвидировали все очаги возгорания. Также повреждены пять частных домов и два многоквартирных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу, 3 октября, человек погиб при атаке дронов в Белгородской области. Ребенок получил ранение при детонации беспилотника под Шебекино, а также мирный житель был ранен при атаке дрона на город.

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    2 октября 2026, 17:42 • Новости дня
    Школьники из Москвы победили на Международной олимпиаде по финбезопасности

    Tекст: Денис Тельманов

    Столичные учащиеся продемонстрировали блестящие знания и выиграли престижные награды на финальном этапе Международной олимпиады по финансовой безопасности в Красноярске.

    Представители столичных школ успешно завершили выступление на престижных соревнованиях, передает РИА «Новости». «Юные москвичи стали победителями и призерами VI Международной олимпиады по финансовой безопасности. Состязание проходило с 27 сентября по 2 октября в Красноярске. Награды получили шесть столичных школьников», – заявили в департаменте образования.

    В отборочном туре участвовали около 20 тыс. человек из России и зарубежья. Финал на базе Сибирского федерального университета собрал порядка 700 конкурсантов из более чем 40 стран, включая Китай, Бразилию, ОАЭ и Турцию. Всего в решающем этапе соревновались 25 москвичей.

    Победителями признаны Степан Зубарев и Дарья Антонова. Дипломы призеров достались Роману Сулимову, Даниле Чередниченко, Злате Лотник и Константину Крохе. Уточняется, что эти достижения предоставят ребятам существенные льготы при поступлении в ведущие российские вузы.

    В текущем году организаторы впервые провели отдельный конкурс командных проектов. Участники объединялись в группы для разработки эффективных решений по защите граждан от современных финансовых угроз.

    Сами задания олимпиады требовали от школьников глубоких знаний по математике, информатике, праву и обществознанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября московские учащиеся получили четыре награды на международной экологической олимпиаде.

    В августе российские школьники взяли две золотые медали на соревнованиях по информатике в Узбекистане.

    Весной юные москвичи завоевали 52 диплома в финале Открытой олимпиады по программированию.

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    2 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Ребенок погиб в аварии с участием грузовиков в Рязанской области

    МВД: В ДТП с участием грузовиков в Рязанской области погиб девятилетний ребенок

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Михайловском районе Рязанской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков, в результате погиб девятилетний ребенок, сообщило региональное УМВД.

    Авария произошла на 577-м километре федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации, водитель Opel Zafira выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком FAW, после чего легковушку отбросило на попутный МАЗ, передает МВД области в Max.

    «В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомобиля Opel от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель легкового автомобиля с различными телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение», – сообщили в ведомстве.

    Прокуратура организовала процессуальную проверку обстоятельств трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу водитель и трехмесячный младенец погибли в ДТП в Татарстане.

    В августе девятилетний ребенок погиб в лобовом столкновении в Волгоградской области.

    В феврале авария на трассе в Рязанской области унесла жизни четырех человек.

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    3 октября 2026, 07:58 • Новости дня
    Мать и пятеро детей отравились угарным газом под Саратовом

    Tекст: Катерина Туманова

    В Саратовской области госпитализирована семья из шести человек после возможного нарушения в работе газового оборудования, следователи СК России по региону проводят проверку.

    Предварительно установлено, что 3 октября 2026 года из дома на улице Гагарина в городе Балашове в медицинское учреждение была госпитализирована семья –  женщина и пятеро ее малолетних детей с признаками отравления угарным газом», – сообщили следователи в Telegram-канал СУ СК России по Саратовской области.

    Предварительно, причиной произошедшего могло стать нарушение работы газового оборудования. Следователи осматривают место инцидента и проводят комплекс необходимых мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре школьник погиб от угарного газа в бане на Урале. В Свердловской области от вдыхания паров газа погиб 15-летний подросток. Прокуратура начала проверку после смерти девочки от паров газа в Екатеринбурге.


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    2 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    Ребенок выжил после падения с десятого этажа в Китае

    В КНР трехлетний ребенок выжил при падении на навес магазина с десятого этажа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В китайском городе Гуйян трехлетний ребенок чудом избежал переломов и внутренних травм, случайно выпав из окна на десятом этаже прямо на навес фруктового магазина.

    В городе Гуйян провинции Гуйчжоу в Китае трехлетний мальчик случайно выпал с десятого этажа, но зацепился за навес находившегося внизу фруктового магазина. После инцидента у пострадавшего шла кровь изо рта и носа, однако он находился в сознании и улыбался прохожим, передает РИА «Новости» сообщение портала Sina.

    Мальчика оперативно доставили в местную больницу для обследования. Медики не обнаружили у ребенка переломов или серьезных внутренних травм.

    Удар привел к полному разрушению навеса торговой точки. При этом владелец магазина заявил, что не станет требовать от семьи мальчика компенсации за причиненный ущерб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в ХМАО ребенок выжил после падения из окна девятого этажа.

    В Сочи весной ребенок выжил после падения с седьмого этажа.

    В прошлом году в Китае трехлетний малыш выжил после падения с 18-го этажа.

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    2 октября 2026, 21:42 • Новости дня
    Минпросвещения объяснило цель введения оценок за поведение в школах

    Минпросвещения: Оценка поведения в школах призвана защитить честь учителя

    Минпросвещения объяснило цель введения оценок за поведение в школах
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Введение оценки поведения в школах направлено на укрепление воспитательной функции, формирование сознательной дисциплины учащихся и защиту достоинства учителя, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

    Оценка поведения в школах призвана сформировать дисциплину, уважительное отношение к традиционным ценностям, защитить честь учителя, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минпросвещения.

    «Оценка поведения призвана укрепить воспитательную функцию школы, сформировать сознательную дисциплину учащихся и уважительное отношение к традиционным ценностям, защитить честь и достоинство учителя», – заявили в пресс-службе ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что оценка поведения появится в десяти школах каждого региона.

    Ранее Минпросвещения заявило о независимости допуска к экзаменам от оценки поведения.

    Родителям разрешили оспаривать оценки за поведение детей.

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    3 октября 2026, 08:56 • Новости дня
    Младенец погиб при пожаре в частном доме под Иркутском

    СК возбудил дело после гибели годовалого ребенка при пожаре под Иркутском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ребенок 2025 года рождения скончался в результате пожара в Иркутской области, госпитализирован трехлетний мальчик, возбуждено уголовное дело, сообщили в СК РФ по Иркутской области.

    Вечером 2 октября в деревне Тыреть-2 Заларинского района Иркутской области загорелся частный дом на Трактовой улице, передает РИА «Новости». В момент происшествия дети находились в помещении одни.

    «В результате пожара скончался ребенок 2025 года рождения, трехлетний мальчик госпитализирован. По данному факту Заларинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Уголовное дело заведено по статье о причинении смерти по неосторожности. По предварительным оценкам следователей, причиной трагедии стало короткое замыкание электропроводки. В настоящее время специалисты проводят необходимые следственные действия и назначили ряд экспертиз для установления всех обстоятельств случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 октября в Тамбовской области при возгорании в многоквартирном доме погибли двое малолетних мальчиков и пожилая женщина.

    Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели троих детей при пожаре в Башкирии.

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    5 октября 2026, 03:59 • Новости дня
    Guardian: В школах Британии совершают тысячи преступлений сексуального характера

    Tекст: Антон Антонов

    Полиция Англии и Уэльса в период с 2021 по 2025 год ежедневно регистрировала в среднем около пяти преступлений сексуального характера в отношении детей до 12 лет на территории или вблизи школ, пишет Guardian.

    В расследовании Guardian отмечается, что каждый год в полицию поступают заявления о тысячах преступлений сексуального характера против детей в возрасте до 13 лет. В их числе почти 2 тыс. изнасилований и покушений на изнасилование, при этом более трети жертв в этих случаях – дети младше 13 лет.

    Всего в период с 2021 по 2025 год было зафиксировано не менее 8,5 тыс. подобных правонарушений в школах и их окрестностях. Большинство из них, как предполагается, совершаются сверстниками.

    Девочки становятся жертвами сексуального насилия чаще, чем мальчики: около двух третей зарегистрированных преступлений касались несовершеннолетних женского пола.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы Британии выявили масштабную преступную сеть, участники которой совершали сексуальные преступления против партнеров и делились материалами на закрытом интернет-форуме.

    В середине июня власти Великобритании запустили национальное расследование случаев сексуального насилия над несовершеннолетними.

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