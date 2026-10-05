Мантуров сообщил об утверждении стратегии развития биоэкономики России

Tекст: Елизавета Шишкова

Правительство утвердило долгосрочную стратегию развития биоэкономики до 2036 года, передает РИА «Новости».

«Прежде всего, у нас появился долгосрочный ориентир, имея в виду стратегию развития биоэкономики, которая утверждена прямо в преддверии нашего форума», – заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров на форуме «Биопром».

Политик перечислил основные приоритеты новой стратегии. Среди них укрепление собственной технологической базы, глубокая переработка биоресурсов, создание новых рынков и расширение применения биотехнологий в традиционных отраслях. Мантуров подчеркнул, что сотни российских предприятий уже активно работают по этим направлениям.

Одной из важнейших задач в отрасли вице-премьер назвал обеспечение спроса на продукцию. Для этого планируется шире использовать возможности национального режима и меры регулирования импорта по отдельным направлениям. Это поможет предприятиям оценивать перспективы рынка и принимать решения о запуске новых производств.

Главным ограничением в сфере биоэкономики на сегодня остается промышленное освоение лабораторных разработок. Для решения проблемы в текущем году заключены соглашения о создании пяти центров инженерных разработок на базе университетов совместно с индустриальными партнерами.

Национальная программа «Технологическое обеспечение биоэкономики» была принята в конце 2025 года, а в 2027–2029 годах на нее планируется направить около 12 млрд рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин поручил утвердить стратегию развития биоэкономики до 2036 года.

На реализацию профильного национального проекта власти запланировали выделить около 12 млрд рублей.

Президиум совета при президенте по стратегическому развитию утвердил паспорт данного нацпроекта в конце прошлого года.