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    5 октября 2026, 14:40 • Новости дня

    Россия предложила Афганистану и Пакистану помощь в урегулировании конфликта

    Кабулов: Россия готова помочь завершить конфликт Афганистана и Пакистана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова оказать содействие в прекращении конфликта между Афганистаном и Пакистаном, если обе стороны обратятся с соответствующей просьбой, заявил спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.

    «Россия готова любым возможным, допустимым способом оказать содействие прекращению этого конфликта – либо самостоятельно, либо в паре с другими нашими партнерами – при условии, что обе стороны обратятся с такой просьбой. Мы готовы оказать максимально возможное содействие», – заявил Кабулов по итогам заседания московского формата консультаций по Афганистану, передает ТАСС.

    Он отметил, что участники заседания призвали Кабул и Исламабад воздержаться от военных действий, выразив готовность искать развязки конфликта.

    Спецпредставитель пояснил, что московский формат создавался не для урегулирования споров между отдельными его участниками, однако все страны-участницы выразили готовность способствовать поиску политико-дипломатических решений. От конфликта, по его словам, прежде всего страдает мирное население.

    23 сентября Исламабад заявил о вторжении афганских беспилотников в воздушное пространство Пакистана. В ответ пакистанские ВВС нанесли удары по десяти объектам в Афганистане. По данным пакистанской стороны, были ликвидированы 28 террористов, тогда как Кабул сообщил о гибели трех мирных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу спецпредставитель президента России Замир Кабулов назвал задачи московского формата по Афганистану.

    В четверг в результате авиаударов Пакистана по территории Афганистана погибли девять человек.

    В прошлом месяце пакистанская авиация атаковала цели в трех афганских провинциях.

    5 октября 2026, 12:01 • Новости дня
    Лавров назвал неприемлемым размещение военной инфраструктуры НАТО в Афганистане

    Москва выступила против появления военной инфраструктуры НАТО в Афганистане

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва считает категорически недопустимым появление военных баз и иной инфраструктуры Североатлантического альянса на территории Афганистана, а также в соседних с ним государствах.

    Руководитель российского внешнеполитического ведомства поднял вопрос безопасности в регионе на открытии заседания московского формата консультаций по Афганистану на уровне спецпредставителей и старших должностных лиц, передает ТАСС.

    «Хотел бы вновь акцентировать категорическую неприемлемость размещения натовской военной инфраструктуры на территории Афганистана и соседних с ним государств под каким бы то ни было предлогом», – заявил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лавров провел встречу с главой МИД Афганистана.

    В субботу спецпредставитель президента Замир Кабулов назвал задачи московского формата по урегулированию ситуации в этой стране.

    В прошлом году Афганистан пообещал Москве не пускать американских военных на авиабазу Баграм.

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    5 октября 2026, 09:39 • Новости дня
    Путин поздравил Рахмона с днем рождения

    Путин поздравил Рахмона с днем рождения и отметил его вклад в развитие отношений

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения, отметив его роль в достижении страной успехов в экономике и социальной сфере.

    «Ваша деятельность на посту президента Таджикистана ознаменована значительными успехами страны в экономической и социальной областях, упрочением ее позиций на мировой арене, и Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом как среди соотечественников, так и за рубежом», – говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул личный вклад Рахмона в развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между Россией и Таджикистаном, а также выразил надежду на продолжение конструктивного и товарищеского общения по актуальным вопросам повестки дня.

    Ранее Рахмон заявил о развитии отношений России и Таджикистана по нарастающей.

    Владимир Путин и Эмомали Рахмон объявили об углублении стратегического партнерства.

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    5 октября 2026, 10:51 • Новости дня
    Лавров встретился с главой МИД Афганистана

    Лавров начал переговоры с министром иностранных дел Афганистана Муттаки

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал встречу с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Муттаки.

    Встреча Лаврова и Муттаки проходит на полях восьмого заседания московского формата консультаций по Афганистану, передает РИА «Новости».

    Как заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова, беседа посвящена обсуждению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.

    В МИД России отмечали, что на заседании приоритетное внимание будет уделено взаимодействию стран региона с Афганистаном в политической и экономической областях, а также укреплению сотрудничества в сфере противодействия терроризму и незаконному обороту наркотиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов назвал задачи московского формата консультаций.

    Ранее Лавров назвал неприемлемым размещение военных баз третьих стран в Афганистане.

    Кабул до этого пообещал не пускать США на авиабазу Баграм.

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    5 октября 2026, 09:14 • Новости дня
    Госдеп США прекратил финансирование Американского университета Афганистана

    Khaama Press: Госдеп заблокировал транш вузу в Афганистане на 25 млн долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Государственный департамент США отказал Американскому университету Афганистана в транше на 25 млн долларов и решил полностью свернуть поддержку учебного заведения из-за проблем с отчетностью.

    Вашингтон заблокировал выделение гранта Американскому университету Афганистана на ближайшие два года. Госдепартамент планирует полностью прекратить финансирование учебного заведения к концу 2026 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на афганское агентство Khaama Press.

    В американском ведомстве объяснили этот шаг неоднократным отсутствием надлежащей отчетности при расходовании миллионов долларов налогоплательщиков. При этом США по-прежнему намерены поддерживать образование для афганских женщин и девочек через дистанционные программы, однако теперь будут искать организации, способные эффективно ими управлять.

    «Американский университет Афганистана стал важнейшим образовательным ресурсом для целого поколения афганцев… прекращение поддержки со стороны США лишит студентов, особенно женщин, практически всех альтернатив», – заявил исполняющий обязанности президента университета Дэвид Эдвардс.

    По его словам, все аудиторские проверки с 2021 года прошли без серьезных замечаний, а прежние недостатки уже устранены. Из-за финансовых трудностей вузу уже пришлось сократить деятельность, уволить часть сотрудников и уменьшить набор.

    Сейчас в университете дистанционно обучаются около 980 студентов, почти три четверти из которых составляют женщины. Около 90% студентов проживают на территории Афганистана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Дональд Трамп предложил урезать бюджет Госдепартамента США.

    Власти США заморозили финансирование Гарвардского университета из-за антисемитизма.

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    5 октября 2026, 11:44 • Новости дня
    Лавров: Россия направит новую партию гуманитарной помощи в Афганистан

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжит осуществлять гуманитарные поставки в Афганистан, а также отметил успешность управления страной нынешним правительством.

    Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Афганистану, очередная партия поступит в страну в ближайшие месяцы, передает ТАСС.

    «Россия со своей стороны будет и далее осуществлять регулярные гуманитарные поставки. Очередная партия этих поставок в ближайшие месяц-два должна поступить в Афганистан», – сказал министр на открытии заседания московского формата консультаций по Афганистану на уровне спецпредставителей и старших должностных лиц.

    Кроме того, глава ведомства оценил работу действующего в Кабуле руководства. По словам Лаврова, пришедшее к власти национальное правительство во главе с движением талибов поставило под контроль территорию страны и достаточно успешно ею управляет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лавров встретился с главой МИД Афганистана.

    В субботу спецпредставитель президента Замир Кабулов назвал задачи московского формата по Афганистану.

    Всемирная организация здравоохранения доставила в Афганистан крупную партию гуманитарной помощи.

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    5 октября 2026, 14:01 • Новости дня
    Лавров связал успехи Афганистана с российской военной помощью

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что достижения Афганистана в борьбе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков во многом обусловлены военно-техническим сотрудничеством с Москвой.

    «Как не раз говорили афганские коллеги, успехи в антинаркотической и антитеррористической борьбе в значительной степени связаны с продолжающимся военно-техническим сотрудничеством между нашими странами», – заявил Сергей Лавров в ходе переговоров со своим афганским коллегой, его слова приводятся на сайте МИД.

    Ранее глава российского внешнеполитического ведомства выступил на заседании Московского формата консультаций по Афганистану. Он подчеркнул, что усилия властей страны по пресечению незаконного оборота наркотиков дают ощутимые результаты.

    В свою очередь министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки заявил, что выращивание наркотических культур в стране доведено до нулевой отметки, пишет ТАСС. По его словам, этого удалось достичь благодаря мерам, принятым правительством исламского эмирата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров начал переговоры с афганским коллегой Амиром Ханом Муттаки на полях московского формата.

    В мае представители Москвы и Кабула заключили официальное соглашение о развитии военно-технического взаимодействия.

    В прошлом году стороны обсудили совместную работу по борьбе с терроризмом и наркобизнесом.

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    5 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Эксперт Ходаренок объяснил пользу возможного наступления на севере Украины

    Полковник Ходаренок: Наступление на севере Украины поможет обойти Славянск

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок заявил, что возможное наступление российских войск с севера Украины будет способствовать скорому освобождению Донбасса.

    Возможный удар со стороны северных границ Украины вынудит противника перебрасывать резервы и поможет ускорить освобождение Донбасса, пишет «Газета.Ru».

    «Такой характер действий со стороны Вооруженных сил России представляется целесообразным. Почему? Потому что штурмовать в лоб укрепленные районы Славянска и Краматорска – это долго и кровопролитно. Нанести удар на том направлении, где противник тебя меньше всего ожидает, и обойти эти укрепленные районы с тыла, принудить противника организованно отойти с занимаемых позиций – такой замысел выглядит привлекательным», – заявил Ходаренок.

    Эксперт отметил, что данный сценарий пока остается гипотезой, так как реальные планы российского командования засекречены. Однако реализация такого маневра позволила бы эффективно решить задачу по освобождению региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава ДНР Денис Пушилин назвал решающие направления в битве за Донбасс.

    Российские войска нанесли поражение ВСУ за Красным Лиманом.

    Подразделения прорвали оборону противника и устремились к Дружковке.

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    5 октября 2026, 15:23 • Новости дня
    Нижегородский министр туризма покинул пост после конфликта с футболистами

    Министр туризма Нижегородской области Яковлев ушел в отставку после скандала

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава министерства туризма Нижегородской области Сергей Яковлев покинул свой пост после скандала с футболистами «Нижнего Новгорода» и полицией, сообщил губернатор Глеб Никитин.

    «По социальным сетям и СМИ широко разошлась информация об эпизоде с министром туризма Нижегородской области Сергеем Яковлевым, в ходе которого он допустил нецензурные высказывания и недостойное поведение в конфликте с футболистами ФК «Нижний Новгород» и сотрудниками полиции», – заявил Никитин в Max.

    Губернатор отметил, что Яковлев принес извинения, но «еще важнее здесь должностной аспект, служебная этика». По словам Никитина, он принял решение удовлетворить прошение министра об отставке.

    Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором Яковлев просит полицейских задержать якобы пьяных сотрудников футбольного клуба на вокзале в Нижнем Новгороде. При этом сотрудник полиции указал министру на запах алкоголя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Глеб Никитин ответил на видео популярного тревел-блогера о Нижнем Новгороде.

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    5 октября 2026, 13:45 • Новости дня
    Глава МИД Афганистана Муттаки заявил об установлении мира в стране

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Министерства иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки заявил об установлении мира в государстве впервые за последние 50 лет.

    Мирное положение в государстве создает благоприятные условия для его превращения в ключевой транзитный узел мировой торговли, передает ТАСС. Об этом сообщил министр иностранных дел исламского эмирата Амир Хан Муттаки после завершения заседания московского формата консультаций по афганской проблематике.

    «В последнее время в Афганистане воцарился мир, прекратились боевые действия, и теперь Афганистан может превратиться в транзитный центр для мировой торговли, сотрудничества в экономической сфере, в осуществлении транснациональных, трансафганских экономических проектов», – подчеркнул дипломат. По его словам, подобного уровня стабильности в государстве не наблюдалось последние 50 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров начал встречу с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Муттаки.

    Российская сторона пообещала направить новую партию гуманитарной помощи в эту страну.

    Ранее Москва предложила создать особую экономическую зону в афганском порту Хайратон.

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    5 октября 2026, 14:17 • Новости дня
    Лавров поздравил Афганистан с пятилетием освобождения от контингента НАТО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Муттаки поздравил его с пятилетием освобождения страны от контингента НАТО.

    «Хотел бы Вас поздравить с пятилетней годовщиной освобождения Афганистана от вывода контингента стран НАТО. Пять лет – это небольшой срок для того, чтобы преодолеть последствия многих десятилетий оккупации, но успехи Вашего правительства налицо, и мы это приветствуем», – заявил Лавров, текст его выступления опубликован на сайте МИД.

    Глава внешнеполитического ведомства также отметил отсутствие барьеров для расширения сотрудничества с Афганистаном.

    По его словам, прошлые санкционные барьеры больше не препятствуют взаимодействию двух стран в экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, а также в укреплении органов правопорядка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лавров назвал неприемлемым размещение военной инфраструктуры НАТО в Афганистане.

    Он сообщил о планах направить новую партию гуманитарной помощи.

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    5 октября 2026, 15:17 • Новости дня
    Минфин и РСПП согласовали налог на сверхдоходы горнодобывающей отрасли

    Силуанов: Минфин и РСПП согласовали налог на сверхдоходы горнодобывающей отрасли

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр финансов Антон Силуанов сообщил о нахождении взаимоприемлемого решения с предпринимателями по вопросу налогообложения сверхдоходов в горнодобывающей отрасли.

    Министерство финансов России и Российский союз промышленников и предпринимателей достигли договоренности относительно изъятия сверхдоходов в горнодобывающем секторе, сообщил Силуанов, передает ТАСС.

    «Мы на самом деле очень хорошую работу провели, встретились с бизнесом и нашли компромисс по налогу на сверхдоходы. Их больше всего этот налог волновал. Сделали так, что те, у кого всплески есть, там их и сгладили», – подчеркнул глава Минфина в беседе с журналистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Министерство финансов исключило планы по введению налога на сверхприбыль для бизнеса.

    В сентябре заместитель министра Алексей Сазанов констатировал продолжение обсуждения параметров изъятия дополнительных доходов.

    Позже ведомство предложило ставку налога в 30% для большинства горнодобывающих компаний.

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    5 октября 2026, 15:18 • Новости дня
    Женщина получила ранения при детонации дрона в Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В селе Шведуновка Белгородской области местная жительница получила осколочное ранение бедра после взрыва вражеского беспилотника о дорожное покрытие, сообщил оперштаб региона.

    Инцидент произошел на территории Валуйского округа, передает РИА «Новости». Вражеские аппараты нанесли удары сразу по нескольким населенным пунктам региона.

    «В селе Шведуновка Валуйского округа дрон сдетонировал о дорожное полотно. Женщине с осколочным ранением бедра оказана помощь в Валуйской ЦРБ. Лечение будет продолжать в амбулаторных условиях», – говорится в заявлении оперативного штаба.

    В поселке Уразово беспилотник повредил окна социального объекта, а в Колыхалино пострадал легковой автомобиль. В Шебекинском округе взрывы затронули частный дом, местное предприятие и два грузовика.

    Аналогичные происшествия зафиксированы на автодороге Ракитное – Бобрава и в селе Введенская Готня, где дроны атаковали транспортные средства. В населенных пунктах Санково и Никольское осколки пробили крыши жилых домов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября две женщины получили ранения при атаке украинского беспилотника на автомобиль в Борисовском округе.

    В середине того же месяца один человек погиб в результате удара дрона по машине предприятия в селе Ржевка. Несколькими днями ранее в селе Дорогощь два мирных жителя пострадали от взрыва вражеского аппарата.

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    5 октября 2026, 15:21 • Новости дня
    Ростех создал робота для заживления повреждений кожи

    Ростех разработал роботизированный комплекс для лечения повреждений кожи

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госкорпорация «Ростех» совместно с компанией «РобоПро» разработала роботизированный комплекс для лечения поврежденных участков кожи, сообщил статс-секретарь компании Сергей Цыб в кулуарах «Биопрома».

    «Первая разработка – это роботизированный комплекс для лечения повреждений кожных покровов. Это первый разработанный с компанией «РобоПро», нашим партнером, робот, который в режиме реального времени сканирует и наносит определенного рода гель совместно с живыми клетками на поврежденную поверхность, и тем самым происходит быстрое заживание этой поверхности», – заявил Цыб, передает РИА «Новости».

    Статс-секретарь добавил, что комплекс уже прошел испытания на животных. Ростех рассчитывает зарегистрировать оборудование и начать его поставки в клиники страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ростех анонсировал регистрацию инновационного робота для 3D-биопечати.

    Госкорпорация представила новую вакцину от коклюша, дифтерии и столбняка.

    Ростех анонсировал серийный выпуск МРТ-совместимого кардиостимулятора.

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    5 октября 2026, 15:30 • Новости дня
    Путин призвал обеспечить детям в России равные возможности для образования

    Путин заявил о необходимости равных возможностей для образования детей в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Каждый ребенок в России должен иметь равные возможности для получения качественного образования вне зависимости от региона, заявил президент Владимир Путин.

    «Ставим перед собой задачу, чтобы у каждого ребенка в мегаполисе, в малом городе, в северном или дальневосточном поселке были равные возможности для качественного образования. И совместная работа государства и бизнеса делают нашу общую цель реальной», – заявил глава государства, его слова приводит Кремль в Max.

    Соответствующее заявление Путин сделал в ходе открытия по видео-конференц-связи образовательного комплекса «Точка роста» в Якутии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин по видеосвязи открыл образовательный комплекс в Якутии.

    В прошлом месяце президент назвал российское культурное образование одним из лучших в мире.

    Он охарактеризовал московскую систему школьного образования как эталон для России.

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    5 октября 2026, 15:35 • Новости дня
    Путин сообщил об открытии более 1,7 тыс. новых школ в России с 2019 года
    Путин сообщил об открытии более 1,7 тыс. новых школ в России с 2019 года
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин сообщил об успешном запуске свыше 1,7 тыс. новых образовательных учреждений с 2019 года для миллиона российских учеников.

    Глава государства поделился статистикой во время видеоконференции, посвященной запуску образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии, передает РИА «Новости».

    «В общей сложности с 2019 года в рамках госпрограммы «Развитие образования» в России открыто 1719 новых школьных зданий, в которых учатся более миллиона учеников», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа президент открыл по видеосвязи новые образовательные учреждения в пяти регионах страны.

    В начале того же месяца премьер-министр Михаил Мишустин отчитался о готовности системы образования к новому учебному году.

    Весной глава государства оценил расходы на модернизацию образовательной инфраструктуры в 940 млрд рублей.

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