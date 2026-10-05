Лжесотрудник антикоррупционного бюро на Украине попался на вымогательстве

На Украине задержали мошенника за вымогательство 500 тыс. долларов у бизнесмена

Tекст: Денис Тельманов

Злоумышленник, выдававший себя за сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины, был задержан в Киеве, передает РИА «Новости».

По данным офиса украинского генерального прокурора, мошенник узнал о налоговых проверках предпринимателя и его жены.

«При процессуальном руководстве… офиса генерального прокурора в Киеве задержан мужчина, который выдавал себя за сотрудника НАБУ и под предлогом помощи с налоговыми проверками получил от предпринимателя 280 тыс. долларов. В сентябре 2026 года он потребовал передать еще 200 тыс. долларов», – сообщило ведомство.

Мужчина убеждал жертв, что имеет связи в налоговой службе, НАБУ, бюро экономической безопасности и судах. Задержание произошло в момент получения 200 тыс. долларов. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах.

Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 998 тыс. гривен (22,2 тыс. долларов). Прокуроры настаивали на аресте с залогом в 11 млн гривен (244,3 тыс. долларов).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре сотрудники НАБУ обыскали офис генерального прокурора Украины для пресечения деятельности преступной группы.

В том же месяце представители антикоррупционного ведомства начали следственные мероприятия в офисе Владимира Зеленского.

Весной другой мошенник под видом работника СБУ выманил у народной артистки Украины более 130 тыс. долларов.