Новак спрогнозировал рост производительности труда в ТЭК

Новак сообщил о повышении производительности труда в ТЭК

Tекст: Дмитрий Зубарев

Проекты цифровой трансформации в рамках энергетической стратегии России до 2050 года повысят производительность труда в ТЭК в полтора-два раза, передает ТАСС. Об этом вице-премьер Александр Новак сообщил в статье для журнала «Энергетическая политика».

«Распространение проектов цифровой трансформации даст возможность в полтора-два раза повысить производительность труда в отраслях ТЭК. Это станет достойным ответом на вызовы времени и важным шагом к экономике знаний и высоких технологий», – подчеркнул вице-премьер.

По его словам, цифровизация и роботизация увеличат долю автоматизации процессов до 70-80%, а уровень промышленной роботизации – до 60-70%. Среднегодовой темп прироста производительности в 2023–2030 годах должен составить от 1,1% до 3,9%.

Новак отметил, что крупные компании ТЭК уже выступают инициаторами изменений. Они внедряют цифровые двойники, системы управления бурением и технологии цифровых подстанций.

Вице-премьер добавил, что модернизация промышленных объектов и оптимизация производственных процессов также способствуют росту эффективности. Среди примеров он назвал разработку угольных месторождений в Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктике, а также модернизацию электростанций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер РФ Александр Новак заявил о необходимости масштабного внедрения современных технологий во всех отраслях.

Политик обозначил технологические преобразования главным стимулом для развития российской экономики.

При этом он отнес дефицит кадров к числу основных внутренних рисков для страны.