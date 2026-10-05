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    5 октября 2026, 14:23 • Новости дня

    Возвращение в Евросоюз назвали причиной возможного роста миграции в Британию

    Tекст: Ольга Иванова

    Возвращение Великобритании в Евросоюз к 2030 году может привести к увеличению чистой миграции на 214 тыс. человек в год по сравнению со сценарием, при котором страна остается вне объединения.

    Возвращение Великобритании в Евросоюз может увеличить приток мигрантов на 214 тыс. в год к 2030 году, пишет РИА «Новости» со ссылкой на The Telegraph.

    По данным исследования партии Reform UK, возврат в ЕС в 2028 году и восстановление миграционных потоков за три года приведут к значительному увеличению чистой миграции по сравнению с сохранением статуса вне объединения.

    Аналитики с помощью моделирования рассчитали потенциальный прирост разницы между въехавшими и выехавшими людьми в 2021–2025 годах, если бы страна не покинула ЕС. Учитывался повышенный приток из европейских государств и пониженный из других стран. Согласно расчетам, к 2025 году чистый прирост мигрантов оказался бы на 204 тыс. человек больше реального показателя. Затем эту модель применили к периоду до 2030 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Евросоюз принял к сведению намерение Кипра начать обсуждение статуса британских баз на острове.

    Франция потребовала от Британии максимальных вложений в европейские контракты для Украины.

    5 октября 2026, 01:07 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским

    Politico: Визит Мерца в Киев омрачили разногласия с Украиной о членстве в ЕС

    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским
    @ dpa/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев оказался омрачен разногласиями с Владимиром Зеленским по вопросу перспектив вступления Украины в Европейский союз, пишет Politico.

    «Визит был омрачен массированными атаками России на Киев, а также напряженностью вокруг перспектив членства Украины в ЕС», – пишет Politico.

    Как отмечает издание, между Мерцем и Зеленским есть разногласия из-за стремления Киева максимально быстро присоединиться к Евросоюзу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц в ходе визита в Киев пообещал продолжить поставки оружия на Украину.

    Германия предоставила Киеву новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро.

    Немецкий канцлер также заявил о несогласии с мнением жителей своей страны по поводу необходимости поддержки украинской стороны.

    Ранее Мерц исключил возможность немедленного вступления страны в Евросоюз.

    В апреле Владимир Зеленский потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. Позже Зеленский отверг инициативу канцлера Германии по ассоциированному членству.

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    4 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Зеленая партия Британии приравняла сионизм к расизму

    Партия зеленых Англии и Уэльса официально признала сионизм формой расизма

    Зеленая партия Британии приравняла сионизм к расизму
    @ Jonathan Nicholson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Партия зеленых Англии и Уэльса на ежегодной конференции приняла политическую резолюцию, определяющую сионизм как расистскую идеологию, и призвала создать единое палестинское государство.

    Участники конференции большинством голосов одобрили документ под названием «Сионизм – это расизм» (1022 голоса против 813). Новая политика партии также требует заменить Израиль единым палестинским государством «с равными правами для всех», пишет Israel National News.

    Министерство иностранных дел Израиля резко отреагировало на это решение. В ведомстве подчеркнули, что партия перестала функционировать как политическая сила и превратилась в «организацию, поддерживающую террор».

    Израильские дипломаты также отметили, что британские политики официально приняли зеленую идеологическую платформу движения ХАМАС, которая призывает к уничтожению Государства Израиль путем вооруженной борьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Британию первой исламской республикой с ядерным оружием. В прошлом году Лондон поставил ультиматум Израилю с требованием признания Палестины. В начале прошлого года йеменские хуситы пообещали скорый ответ на совместную атаку Британии, США и Израиля.

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    5 октября 2026, 01:47 • Новости дня
    Мерц заявил о желании ускорить процесс вступления Украины в ЕС
    Мерц заявил о желании ускорить процесс вступления Украины в ЕС
    @ Tobias Koch/German Federal Government/dpa/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве заявил о намерении добиваться ускорения вступления Украины в Евросоюз.

    «Мы хотим ускорить вступление Украины в Европейский союз. Мы стремимся придать этому процессу темп и работаем над этим в Брюсселе», – сказал Мерц на пресс-конференции в Киеве, трансляцию которой вел телеканал Phoenix.

    Мерц сообщил, что на встрече с Зеленским обсуждались европейские перспективы Украины и его инициатива об ассоциированном членстве страны в Евросоюзе, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев.

    В понедельник издание Politico сообщило о разногласиях между Мерцем и Киевом по вопросу членства Украины в ЕС.

    Ранее Зеленский потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз и отверг инициативу канцлера Германии по ассоциированному членству.

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    5 октября 2026, 08:35 • Новости дня
    Еврокомиссия запланировала ограничить доступ Украины к аграрным рынкам ЕС

    FT: Брюссель решил ограничить доступ Украины к аграрным субсидиям ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Евросоюз может серьезно ограничить доступ Киева к своим сельскохозяйственным рынкам и субсидиям, если Украина вступит в объединение, сообщила газета Financial Times.

    Согласно внутреннему документу Еврокомиссии, в случае присоединения Украины к Евросоюзу Брюссель «значительно ограничит» доступ Киева к аграрным рынкам ЕС и выгодным субсидиям для сельского хозяйства, пишет Financial Times.

    Как отмечает издание, такие меры обсуждаются из-за опасений нынешних членов ЕС, в том числе Польши, Франции и Италии, что украинская продукция может наводнить европейские рынки.

    Ранее Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза принять Украину в объединение в 2027 году. Однако европейские лидеры неоднократно подчеркивали, что украинское законодательство не соответствует стандартам ЕС, и для рассмотрения вопроса о членстве Киеву необходимо провести масштабные реформы, отмечает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу депутат Верховной рады сообщил об отсутствии у Киева шансов на присоединение к объединению.

    В пятницу в Еврокомиссии исключили вступление Украины в ЕС в 2027 году.

    В прошлом месяце министр по делам Европы Венгрии Янош Бока объяснил неготовность Украины к членству в Евросоюзе ее состоянием.

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    4 октября 2026, 19:58 • Новости дня
    Во Франции нашли фургон с убитым мужчиной и мигрантами

    Во Франции обнаружили британский фургон с застреленным мужчиной и мигрантами

    Tекст: Дарья Григоренко

    На севере Франции полицейские нашли брошенный фургон с британскими номерами, внутри которого находились около десяти нелегальных мигрантов и тело мужчины с огнестрельным ранением, сообщили СМИ.

    Как пишет France Presse со ссылкой на прокуратуру, тело 47-летнего мужчины с пулевым ранением в голову находилось на пассажирском сиденье. Внутри машины также скрывались около 10 иностранцев, незаконно пребывающих на территории Франции, передает РИА «Новости».

    Фургон стоял в зоне отдыха у автомагистрали недалеко от Труа на севере Франции. Прокуратура задержала подозреваемого по этому делу.

    По данным следствия, в районе парковки были слышны выстрелы, после чего несколько человек скрылись. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство, незаконном хранении оружия и нарушении миграционного законодательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду газета Telegraph сообщила о планах Британии и Франции расторгнуть сделку по обмену мигрантами.

    В августе нелегального мигранта во Франции обвинили в изнасиловании россиянки.

    В июне Францию застало врасплох письмо о миграционных центрах.

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    5 октября 2026, 01:26 • Новости дня
    Израиль запретил въезд лидеру британской Партии зеленых Полански

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Израиля запретили въезд в страну лидеру британской Партии зеленых Заку Полански после того, как его партия приняла резолюцию, приравнивающую сионизм к расизму, пишет Times of Israel.

    «Министр иностранных дел Гидеон Саар объявляет, что лидеру британской Партии зеленых Заку Полански запрещен въезд в Израиль после того, как партия приняла резолюцию, приравнивающую сионизм к расизму», – пишет Times of Israel.

    В публикации также отмечается, что партия проголосовала в поддержку создания палестинского государства вместо Израиля. При этом уточняется, что сам Полански в голосовании участия не принимал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Партия зеленых Британии приравняла сионизм к расизму.

    В пятницу Израиль обвинил Британию во вмешательстве в выборы.

    В августе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Британию «первой исламской республикой с ядерным оружием».

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    5 октября 2026, 06:09 • Новости дня
    Британия собралась ввести пошлины на китайские электромобили

    Times: Британия собралась обложить пошлинами китайские электромобили

    Tекст: Антон Антонов

    Британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс занялся подготовкой введения импортных пошлин на китайские электромобили на фоне давления Евросоюза и опасений демпинга со стороны китайских автопроизводителей, пишет Times.

    «Великобритания готовится последовать примеру ЕС и ввести импортные пошлины на китайские электромобили», – говорится в публикации Times.

    Разработкой параметров возможных пошлин занимается Рейнольдс. Обсуждение идет на фоне опасений Лондона, что китайские автомобили продаются на британском рынке по искусственно заниженным ценам, передает РИА «Новости».

    Ранее Европейский союз призвал Лондон повысить тарифы на китайские автомобили, пригрозив торговыми барьерами в отношении Британии, писала Financial Times.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году страны ЕС ввели пошлины на импорт китайских электромобилей.

    Позже концерны Mercedes-Benz и BMW объявили о том, что они против пошлин на китайские электрокары, которые одобрили в Европейской комиссии.

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    5 октября 2026, 08:46 • Новости дня
    Сотрудники Еврокомиссии массово запросились за границу из-за сокращения бюджета

    Politico: Сотрудники ЕК массово запросились за границу из-за урезания бюджета

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне перспектив жесткой экономии средств и недовольства условиями труда чиновники Еврокомиссии начали активно подавать заявки на должности в дипломатических представительствах за рубежом.

    Сотрудники Еврокомиссии массово претендуют на высокие посты в зарубежных дипломатических миссиях Евросоюза, возникший внутри институтов ажиотаж сравнивают с золотой лихорадкой, пишет Politico.

    Среди кандидатов числятся высокопоставленные национальные дипломаты и европейские чиновники вплоть до уровня генеральных директоров. В 2027 году в глобальной сети представительств ЕС освободятся около 30 руководящих должностей, в том числе посты при ООН в Нью-Йорке, ОЭСР в Париже, а также в Пекине и Саудовской Аравии, отмечает РИА «Новости».

    Зарубежные назначения привлекают чиновников сохранением высокого дохода, предоставлением жилья и персонала. При этом в самой Еврокомиссии сотрудникам ранее предложили проработать сценарии сокращения бюджета на развитие вплоть до 40%.

    Кроме того, интерес к дипломатическим должностям подогревается недовольством высокоцентрализованной системой управления в ЕК и разногласиями между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и руководителем Европейской внешнеполитической службы Каей Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу психиатр выявил массовую травлю сотрудников Еврокомиссии на работе.

    В прошлом месяце СМИ узнали о планах Брюсселя раздробить дипломатическую службу Каллас.

    В апреле Еврокомиссия заявила о намерении увеличить военный бюджет объединения в десять раз.

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    5 октября 2026, 05:48 • Новости дня
    Дело жительниц Уссурийска о незаконной миграции более 300 человек передано в суд

    Tекст: Антон Антонов

    В Уссурийске перед судом предстанут две местные жительницы, организовавшие канал незаконной миграции, сообщила пресс-служба отдела МВД по городу.

    Следователи в Уссурийске завершили расследование дела о создании канала незаконной миграции в отношении двух местных жительниц 47 и 56 лет. Они организовали фиктивную постановку мигрантов на учет, сообщается на сайте УМВД по Приморскому краю.

    По версии следствия, с февраля по октябрь 2025 года обвиняемые за деньги оформляли фиктивную регистрацию иностранцам через компанию, гендиректором которой была одна из фигуранток.

    Таким образом злоумышленницы помогли легализоваться более чем 300 мигрантам. Уголовное дело направлено в суд, женщинам грозит до десяти лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе суд в Саратове вынес приговор участникам преступного сообщества из 33 человек, которые помогли легализоваться в России более чем 6 тыс. иностранцев.

    В прошлый понедельник в Москве задержали бывших полицейских за организацию нелегальной миграции.

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    5 октября 2026, 10:26 • Новости дня
    В Европарламенте начали сбор подписей за запрет альянса левых сил

    Politico: Правые начали сбор подписей за запрет Европейского левого альянса

    Tекст: Игорь Иножарский

    Заместитель председателя правой группы «Европейские консерваторы и реформисты» в Европарламенте Чарли Веймерс начал сбор подписей за проверку и возможный запрет Европейского левого альянса в связи со школьными беспорядками во Франции.

    Инициатива правых сил может привести к аннулированию регистрации и лишению финансирования Европейского левого альянса, что фактически означает его запрет. Голосование по этому вопросу планируется провести на пленарном заседании Европарламента 19 октября, пишет Politico.

    Поводом для запуска процедуры послужили обвинения со стороны канцелярии премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню. Ведомство обвинило французскую партию «Непокоренная Франция», входящую в альянс левых, в организации школьных протестов, часть из которых переросла в беспорядки. Для вынесения вопроса на голосование автору инициативы необходимо собрать 180 подписей от как минимум трех политических групп до 16 октября.

    «Поддержка молодежи, требующей лучшего образования, не является нарушением ценностей ЕС», – заявила сопредседатель Европейского левого альянса Катарина Мартинс. Она подчеркнула, что правые силы злоупотребляют процедурами, чтобы отвлечь внимание от расследований их собственных нарушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Евросоюзу предрекли неизбежное сотрудничество с Марин Ле Пен. Днем ранее в Европарламенте обвинили Германию и Францию в торможении коллективной обороны ЕС. Весной евродепутат Мариани заявил о рисках ЕС из-за санкций против российских удобрений.

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    5 октября 2026, 07:13 • Новости дня
    Сотрудники ЕК пожаловались на проблемы с прохождением службы в армейском резерве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники Еврокомиссии сталкиваются с трудностями, когда пытаются совмещать работу со службой в резерве армии, сообщает газета Rapporteur.

    Сотрудники Европейской комиссии испытывают серьезные сложности при попытках совместить основную деятельность со службой в армейском резерве, передает РИА «Новости».

    «Европейские страны хотят нарастить число своих резервистов, но для сотрудников Европейской комиссии, которые хотели бы откликнуться на этот призыв, это может обернуться изнурительной полосой препятствий», – отмечает издание Rapporteur.

    Аналитик по правовым вопросам Сара рассказала журналистам, что также состоит в Парижской пожарной бригаде французской армии. Правила Евросоюза предполагают отпуск для прохождения военной службы, но получить его женщина не может.

    Другая служащая ведомства, Джули, пояснила, что комиссия отказывает в отпуске резервистам, не призванным официально. При этом представитель Европейской комиссии отверг подобные обвинения, уточнив, что правила для персонала действуют независимо от обязательности службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, многие сотрудники Еврокомиссии сталкиваются с травлей на рабочем месте. Власти европейских государств запустили масштабные рекламные кампании для привлечения молодежи на военную службу. Немецкие резервисты из-за нехватки оснащения воруют вооружение у регулярных войск.

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    5 октября 2026, 10:24 • Новости дня
    Соратница назвала экономическую программу Бернема безумием

    Tекст: Игорь Иножарский

    Теневой министр труда и пенсий Хелен Уэйтли, соратница главы Консервативной партии Кеми Бэденок, в интервью Politico назвала экономическое послание премьера Энди Бернема «абсолютно безумным» и пообещала ужесточение доступа к пособиям.

    Хелен Уэйтли заявила в Бирмингеме, что в выступлении премьер-министра Энди Бернема на партийной конференции на прошлой неделе прозвучала «абсолютно безумная» экономическая повестка. По словам теневого министра, на конференции Консервативной партии на этой неделе будет представлен «совершенно иной взгляд на страну», пишет Politico.

    «Я вижу, как Энди Бернем говорит: если мы просто будем сильнее надеяться, все будет хорошо, давайте добьемся роста, больше облагая налогами и больше тратя, с большей долей госсобственности и регулирования. Для меня, как консерватора, это абсолютно безумно», – заявила Уэйтли, добавив, что так «экономику делают хуже и людей беднее». Она обвинила Бернема в неверном понимании политики и экономики.

    Уэйтли подчеркнула, что лидер тори Кеми Бэденок «абсолютно однозначно» поддерживает сохранение тройной гарантии роста гос­пенсий как консервативной политики, несмотря на предложения Бернема использовать её для реформы системы соцобслуживания. Она указала, что, по её мнению, решать проблемы следует за счёт вывода на рынок труда части 7 млн трудоспособных граждан, получающих пособия по безработице, а не за счёт «похода за деньгами пенсионеров».

    Политик пообещала ужесточить критерии доступа к пособиям по болезни, назвав текущую систему оценок, которые часто проводятся по телефону и по анкетам без очного осмотра, «очень порочной». Уэйтли отвергла сравнения с мерами администрации Дональда Трампа по сокращению программ продовольственной помощи, заявив, что речь идёт только о тех, кто «может и должен работать», а не об инвалидах.

    Уайтли также прокомментировала уход бывшего единомышленника, экс-претендента на лидерство в партии Роберта Дженрика, в партию Reform UK Найджела Фараджа. Она сказала, что не чувствует его отсутствия, отметив, что считала Дженрика другом, но больше так не воспринимает «из-за того, как он себя повёл, и потому что он лгал и вводил людей в заблуждение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сотрудники антикоррупционного органа ЕС обвинили его руководителя в преследовании разоблачителей. Власти Британии в тот же день заявили о стремлении вернуть страну в ЕС на фоне экономических трудностей после Брекзита. В прошлом году лидер Консервативной партии Британии Кеми Бэденок призвала ограничить ношение паранджи в публичных местах.

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    5 октября 2026, 08:45 • Новости дня
    МИД рассказал о результатах борьбы с незаконной миграцией в России

    МИД: Энергичные меры против незаконной миграции в России приносят результаты

    Tекст: Вера Басилая

    Россия принимает энергичные меры против незаконной миграции, и они уже приносят положительные результаты, сообщил директор третьего департамента стран СНГ МИД Александр Стерник.

    «Нами принимаются энергичные меры в отношении незаконной миграции, профилактики противоправных действий со стороны иностранных граждан, работающих в России. Они приносят положительные результаты. Цель – обеспечить прежде всего безопасность и права наших граждан и законопослушных иностранцев», – заявил Стерник РИА «Новости».

    Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что за первое полугодие 2026 года из России депортировали почти 73 тыс. иностранцев. Кроме того, за тот же период полицейские выявили 27,8 тыс. нарушений миграционного законодательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник дело жительниц Уссурийска о незаконной миграции более 300 человек передали в суд.

    Сотрудники МВД во время рейда на одной из станций московского метрополитена впервые применили новейшие технологии поиска нарушителей, выявив около 140 нелегальных мигрантов.

    Весной глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о росте выявляемости схем незаконной миграции на треть.

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    5 октября 2026, 09:19 • Новости дня
    Британия потеряла 160 млрд долларов из-за отъезда богатейших людей

    Bloomberg: Британия лишилась 160 млрд долларов из-за оттока миллиардеров

    Tекст: Мария Иванова

    Общее состояние богатейших предпринимателей, покинувших Великобританию за последние два года из-за отмены налоговых льгот, достигло 160 млрд долларов.

    Тенденция массового отъезда состоятельных иностранцев из страны набрала обороты в преддверии прошлогодней налоговой реформы, пишет Bloomberg.

    Отток сверхбогатых превратился для Лондона в серьезную финансовую проблему, поскольку потерянные 160 млрд долларов превышают совокупное состояние миллиардеров, продолжающих жить в стране, отмечает РИА «Новости».

    Половина участников рейтинга покинула Британию после решения министра финансов Рэйчел Ривз отменить специальный налоговый режим для нерезидентов, переехав в Монако, Швейцарию и ОАЭ. Кроме того, власти повысили налоги на наследуемые активы и доходы участников сделок на частных рынках.

    Среди уехавших из-за налоговой реформы оказались один из богатейших жителей Британии Дэвид Рубен, магнат Лакшми Миттал и основатель хедж-фонда Rokos Capital Крис Рокос. По данным британского правительства, на долю одного процента самых высокооплачиваемых жителей приходится около 27% всех налоговых отчислений в стране.

    Отток капитала уже оказал давление на лондонский рынок предметов роскоши и элитной недвижимости, где покупатели начали требовать скидки из-за возросших инвестиционных рисков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье британский миллиардер Дэвид Рубен переехал в Монако из-за высоких налогов.

    В прошлом году музыканты группы Queen вошли в список крупнейших налогоплательщиков страны.

    Британия потеряла почти 11 тыс. миллионеров после смены правительства.

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    5 октября 2026, 10:36 • Новости дня
    Экс-принц Эндрю подал в суд на полицию Британии

    Telegraph: Брат Карла III Эндрю оспорил в суде обыски по делу Эпштейна

    Tекст: Мария Иванова

    Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор обратился в суд с иском к полиции, оспорив законность своего задержания и обысков.

    Бывший принц Эндрю потребовал проверить, были ли действия правоохранительных органов законными, в частности выдача ордеров на обыск в его доме, пишет The Telegraph.

    На этой неделе суд проведет закрытое слушание, где решит, следует ли обнародовать документы по этому иску. Это первый с 1649 года случай, когда член королевской семьи оспаривает уголовное преследование, отмечает РИА «Новости».

    Эндрю задержали в феврале по делу о злоупотреблении полномочиями торгового представителя. По версии следствия, он пересылал государственные документы американскому финансисту Джеффри Эпштейну. В конце 2025 года Карл III лишил брата всех титулов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Карл III распорядился допустить полицию к документам брата.

    Полиция Норфолка отключила IT-систему перед задержанием Эндрю.

    Полицейские продлили обыски по делу экс-принца.

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