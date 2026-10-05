Депутаты «Русского союза Латвии» пообещали защищать права русских в Сейме

Tекст: Дарья Григоренко

Политобъединение, в составе которого баллотировались кандидаты от «Русского союза Латвии», смогло преодолеть барьер для прохождения в национальный парламент. Политическая сила намерена продолжить работу по защите прав русскоязычных жителей страны, передает РИА «Новости».

«Объединение «Суверенная власть»/«Объединение младолатышей», где баллотировались в том числе и кандидаты от нашей партии «Русский союз Латвии», уверенно преодолело пятипроцентный барьер и получило 15 мест в новом Сейме! Среди этих достойных людей будут и двое избранных от «Русского союза Латвии», – говорится в заявлении партии.

Уточняется, что в Сейм проходят депутаты местных дум Юлия Сохина и Андрей Пагор. Кроме того, благодаря ротации в Рижскую думу пройдут еще трое членов союза: Анна Бондаре, Наталья Лебедева и Денис Горба. В партии заверили, что голос русских Латвии будет услышан и на муниципальном, и на национальном, и на международном уровнях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье выступающая за нормализацию отношений с Россией партия заняла третье место на выборах в Латвии.

В субботу явка избирателей на участки составила чуть более половины от общего числа граждан.

В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на обвинения Риги в попытках Москвы дестабилизировать процесс голосования.