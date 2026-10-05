Участники школьных протестов во Франции начали применять «коктейли Молотова»

Во Франции бастующие старшеклассники начали бросать «коктейли Молотова»

Tекст: Мария Иванова

Об этом сообщает префектура департамента Мерт и Мозель, передает РИА «Новости».

«Правоохранители фиксируют возгорание городского имущества, выстрелы из фейерверков и бросания коктейлей Молотова», – заявили в префектуре.

По информации властей, пострадавших пока нет.

По данным телеканала BFMTV, протестные акции затронули 413 учебных заведений по всей стране, при этом 40% из них столкнулись с протестами впервые, что свидетельствует о расширении движения.

Старшеклассники и студенты протестуют уже вторую неделю из-за перегруженного расписания и нехватки учителей. Протесты сопровождаются беспорядками. Задержаны более пяти тысяч человек, в основном несовершеннолетние. Власти считают, что школьные протесты переросли в уличные беспорядки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье из-за протестов во Франции закрыли более 400 школ. Протестующие подожгли и разгромили 24 учебных заведения.

Сотни школ отменили занятия из-за массовых акций.