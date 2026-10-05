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    5 октября 2026, 12:45 • Новости дня

    Летевший из Испании в Германию пассажирский Boeing 737 экстренно сел во Франции

    Самолет из Малаги подал сигнал тревоги и экстренно приземлился в Лионе

    Tекст: Мария Иванова

    Пассажирский самолет Boeing 737, который выполнял рейс из испанской Малаги в немецкий Баден-Баден, совершил экстренную посадку в аэропорту французского Лиона.

    Самолет подал сигнал тревоги во время полета, после чего начал снижение. В результате борт благополучно приземлился в Лионе, который был ближайшим аэропортом на маршруте, сообщает ТАСС со ссылкой на авиадиспетчерские службы Евросоюза.

    Причина, по которой экипаж подал сигнал тревоги и принял решение об экстренной посадке, не уточняется. Посадка самолета прошла в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе пассажиры поблагодарили пилота за экстренную посадку самолета в поле.

    В прошлом году была названа причина экстренной посадки самолета в Астрахани.

    4 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Эксперт: ВС России не остановили удары по Киеву из-за визита Мерца

    Военный эксперт Кнутов: ВС России не остановили удары по Киеву из-за визита Мерца

    Эксперт: ВС России не остановили удары по Киеву из-за визита Мерца
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Наиболее приемлемым ответом Москвы на расширение немецкой поддержки ВСУ является достижение полной логистической изоляции Украины. Задача России – лишить Киев возможности получать оружие и боеприпасы с украино-германских производств, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев.

    «Кроме производства БПЛА для ВСУ в Германии, речь на встрече канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Владимира Зеленского будет идти о выпуске ракеты FP9. Разработка компании FirePoint, вероятно, обретет немецкую систему наведения. Кроме того, стороны планируют усовершенствовать двигатель для увеличения дальности действия в 1 тыс. км. Что касается топлива, то его, возможно, будут производить в Дании», – рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «В целом это довольно серьезный пакет помощи, указывающий на еще большее втягивание Германии в украинский кризис. В этой ситуации у Москвы есть два сценария реагирования. Первый – атаковать немецкие объекты ВПК, работающие в интересах ВСУ. Это, скажем так, максимально прямое воздействие на ситуацию. Однако оно грозит широкомасштабным конфликтом России и НАТО», – предупредил собеседник.

    Вторым и наиболее приемлемым в данной ситуации вариантом собеседник назвал полную логистическую изоляцию Украины. «Вопрос отрезания противника от Черного моря пока можно считать условно решенным. Теперь необходимо лишить украинскую сторону транспортного сообщения с Польшей и Румынией. Собственно, для этого российские силы поражают мосты в Киеве и точечно бьют по магистралям, связывающим украинскую столицу со Львовом, Харьковом и Одессой», – продолжил Кнутов.

    Спикер также обратил внимание на изменение тактики Москвы в плане приостановки атак по Киеву во время визитов иностранных делегаций. «Россия прекратила воздерживаться от ударов по украинской столице на период пребывания в городе высоких «гостей». Думаю, это было сделано целенаправленно, чтобы более доходчиво показать им реальную опасность их планов по милитаризации Украины и вовлечения своих стран в конфликт», – полагает эксперт.

    «Вероятно, именно поэтому визит Мерца держался в тайне. Российские силы теоретически могли ударить по локомотиву, везущему состав с немецкой делегацией. Думаю, на этом визит Мерца закончился бы – канцлер как можно быстрее возвратился бы в Берлин. При этом не уверен, что в Германии общество безусловно осудило бы произошедшее, учитывая растущее недовольство поддержкой Украины в убыток тратам на внутренние нужды», – резюмировал Кнутов.

    В воскресенье канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев. Его сопровождают министр экономики Катарина Райхе и главы компаний Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems, сообщает Reuters.

    По словам представителей немецкого правительства, Мерц объявит о пакете мер, который включает выделение 1 млрд евро военной помощи и 350 млн евро на ремонт объектов энергетического сектора. Ожидается также, что в ходе визита будет заключено соглашение о совместном производстве различных видов БПЛА.

    По словам Мерца, визит призван подтвердить, что Берлин и в дальнейшем будет поддерживать Киев. Ожидается также, что канцлер будет настаивать на том, чтобы украинское правительство добилось прогресса в проведении реформ, запрошенных партнерами по ЕС, в том числе в борьбе с коррупцией.

    Несколько дней назад Владимир Зеленский после телефонного разговора с Мерцем заявил, что Украина в ближайшее время завершит сделку с Германией по производству БПЛА, ракет и соответствующего программного обеспечения. Ожидается, что ключевым направлением станет ускоренное производство противотанковых беспилотников, которые уже успешно протестировала немецкая оборонно-технологическая компания Quantum.

    Ранее стороны объявили о создании Quantum WIY Industries – совместного предприятия по производству беспилотника-перехватчика Strila и сопутствующих технологий ПВО. Соглашение также предусматривает совместную разработку и выпуск оружия с дальностью действия более 1 тыс. км, которое Украина сможет использовать для нанесения ударов вглубь территории России.

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    4 октября 2026, 09:04 • Новости дня
    Названа цель визита Мерца в Киев

    Мерц в Киеве намерен объявить о передаче ВСУ тысяч дронов-перехватчиков

    Названа цель визита Мерца в Киев
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен во время своего визита в Киев объявить о передаче украинской стороне тысяч дронов-перехватчиков и производстве дальнобойного оружия, сообщает dpa.

    Мерц во время визита в Киев намерен объявить о передаче Украине тысяч дронов-перехватчиков. На эти цели власти Германии планируют выделить 1 млрд евро из бюджетных средств, сообщает dpa со ссылкой на правительственные источники. Еще 350 млн евро пойдут на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, передает ТАСС.

     «Украине предстоят решающие недели», – отметил Мерц на своей странице в соцсети X.

    Канцлера ФРГ сопровождают в поездке представители деловых кругов.

    Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений украинским властям ведут лишь к затягиванию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев с необъявленным визитом. В субботу рейтинг партии Мерца упал до исторического минимума. В пятницу Мерца и Марка Рютте освистали в Мюнстере во время вручения премии мира.

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    2 октября 2026, 17:34 • Новости дня
    Германия запустила реприватизацию бывшей дочерней компании «Газпрома»

    Borsen-Zeitung: Германия запустила продажу бывшей «дочки» «Газпрома»

    Германия запустила реприватизацию бывшей дочерней компании «Газпрома»
    @ Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Германии начало процесс реприватизации бывшей дочерней компании «Газпрома» Sefe, стоимость которой оценивается в 6 млрд евро, пишет Borsen-Zeitung.

    Власти ФРГ инициировали процесс подачи заявок на приобретение бывшей дочерней компании «Газпрома» Sefe, которая ранее имела название Gazprom Germania. Стоимость актива оценивается примерно в 6 млрд евро, пишет ТАСС со ссылкой на Borsen-Zeitung.

    В ноябре 2022 года правительство Германии национализировало Sefe, владеющую крупнейшим в Западной Европе подземным газохранилищем «Реден». Министерство по делам экономики и защиты климата страны тогда объяснило этот шаг угрозой неплатежеспособности предприятия, что могло поставить под удар безопасность энергоснабжения ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне российский суд запретил Sefe продолжать зарубежный арбитраж против «Газпрома».

    Ранее Германия не смогла отказаться от оплаты российского сжиженного природного газа. В то же время власти страны нашли способ для Sefe выйти из договора с предприятием «Ямал СПГ».

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    3 октября 2026, 18:43 • Новости дня
    Штайнмайер признал разочарование немцев спустя 36 лет после объединения

    Президент ФРГ заявил о недоверии немцев к политическому устройству страны

    Штайнмайер признал разочарование немцев спустя 36 лет после объединения
    @ Uli Deck/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в День германского единства заявил, что значительная часть немцев выражает недоверие к нынешнему политическому устройству страны спустя 36 лет после объединения ГДР и ФРГ.

    «Спустя почти четыре десятилетия после объединения Германии... значительная часть граждан выражает свое недоверие к политическому устройству федеративной республики», – заявил Штайнмайер, передает РИА «Новости».

    «Мы сейчас живем не в том мире уверенности и надежды, из которого вышли. Многие из нас – и действительно не только на востоке страны – выражают разочарование в своих ожиданиях», – сказал глава государства на торжествах по случаю 36-й годовщины объединения Германии.

    По мнению Штайнмайера, политическая реальность продемонстрировала немцам «свою жесткую и горькую сторону», отмечает ТАСС.

    Ранее канцлера ФРГ Фридриха Мерца и генсека НАТО Марка Рютте освистали на вручении Вестфальской премии мира в Мюнстере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Штайнмайер не согласился с проведением Олимпиады-2036 в Германии.

    В прошлом году президент ФРГ подписал поправки для увеличения государственного долга на оборону. В феврале 2025 года он сравнил лидеров ЕС с оленями.

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    5 октября 2026, 01:07 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским

    Politico: Визит Мерца в Киев омрачили разногласия с Украиной о членстве в ЕС

    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским
    @ dpa/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев оказался омрачен разногласиями с Владимиром Зеленским по вопросу перспектив вступления Украины в Европейский союз, пишет Politico.

    «Визит был омрачен массированными атаками России на Киев, а также напряженностью вокруг перспектив членства Украины в ЕС», – пишет Politico.

    Как отмечает издание, между Мерцем и Зеленским есть разногласия из-за стремления Киева максимально быстро присоединиться к Евросоюзу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц в ходе визита в Киев пообещал продолжить поставки оружия на Украину.

    Германия предоставила Киеву новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро.

    Немецкий канцлер также заявил о несогласии с мнением жителей своей страны по поводу необходимости поддержки украинской стороны.

    Ранее Мерц исключил возможность немедленного вступления страны в Евросоюз.

    В апреле Владимир Зеленский потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. Позже Зеленский отверг инициативу канцлера Германии по ассоциированному членству.

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    4 октября 2026, 13:58 • Новости дня
    Эксперт раскритиковал заявление Штайнмайера об угрозах для Германии

    Политолог Ткаченко: Штайнмайер перекладывает на АдГ собственные ошибки

    Эксперт раскритиковал заявление Штайнмайера об угрозах для Германии
    @ Sina Schuldt/dpa-Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер пытается переложить на другие партии собственные ошибки в экономике и миграционной политике. Его аналогии современной Германии с Веймарской республикой совершенно некорректны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Штайнмайер заявил об угрозе для ФРГ со стороны «экстремистских политических сил».

    «Основных причин падения Веймерской республики было две. Первая – Великая депрессия. Страна не смогла преодолеть мировой экономический кризис. Вторая причина политическая. В государстве было создано огромное количество малых политических партий, которые не могли между собой договориться, принимать законы, утверждать бюджеты. В итоге законодательная ветвь власти в Германии попросту не работала», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    В связи с этим, заметил спикер, немецкая политическая система дрейфовала сначала к авторитаризму, а затем – к тоталитаризму и нацизму. «Избиратели, видя неэффективность политической системы, стали выбирать, что называется, «сильную руку», – детализировал собеседник.

    По его словам, сейчас две крупнейшие исторические партии Германии – Христианско-демократический союз (ХДС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) – находятся в острейшем кризисе. «Лидеры этих политических сил пытаются сваливать на других игроков ответственность за отсутствие авторитета у избирателей, за ошибочную экономическую и миграционную политику», – подчеркнул аналитик.

    «Заявления Шнайнмайера говорят, что у него нет никакого нового курса и идей, которые могли бы дать положительную перспективу. Ни одна из крупных политических сил в Германии не видит вариантов реформирования экономики или путей выхода страны из опосредованного участия в военном конфликте против России», – продолжил политолог.

    Эксперт также подверг сомнению намеки Штайнмайера на то, что ФРГ может повторить судьбу Веймарской республики из-за деятельности «экстремистских политических сил», имея в виду партию «Альтернатива для Германии» (АдГ).

    «Один из лидеров партии Алис Вайдель и консервативная часть АдГ, которая сейчас определяет политику и в Бундестаге, и на выборах в землях, не ищет врагов, в том числе в лице России, а также выступает за выгодное для Германии экономическое сотрудничество», – отметил спикер.

    «АдГ пытается предложить положительную повестку. А инициативы, касающиеся ограничения миграции и проектов, связанных с зеленой энергетикой, – это рутинный политический процесс, в котором точно нет никакого радикализма», – подчеркнул Ткаченко. Политолог добавил: на фоне всего происходящего часть немецкого общества подходит к определенной черте недоверия риторике, которой придерживается Штайнмайер.

    Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил, что Германия рискует вернуться к расколу, существовавшему в Веймарской республике до Второй мировой войны, из-за потока дезинформации, распространяемой «антидемократическими экстремистами». Об этом политик заявил в ходе мероприятий, посвященных годовщине воссоединения Германии, передает Reuters.

    В речи не было явных упоминаний какой-либо партии, но Штайнмайер осудил «невыносимую политическую демагогию экстремистских сил», которые, по его словам, угрожают свободе и демократии и ставят под сомнение единство страны.

    Штайнмайер признал, что многие в Восточной и Западной Германии не доверяют политической системе. По его словам, около трети избирателей «своими решениями на выборах демонстрируют, что они отворачиваются от ключевых фундаментальных прав республики».

    Выборы в восточных землях Саксония-Анхальт и Мекленбург – Передняя Померания, где консервативные христианские демократы канцлера Фридриха Мерца потерпели самое сокрушительное поражение в своей истории, потрясли правящую коалицию.

    Стоит отметить, что рейтинг популярности правящего блока ХДС/ХСС опустился до исторического минимума в 18%, тогда как поддержка АдГ достигла рекордных 30%. Об этом пишет Bild со ссылкой на опрос института INSA.

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    5 октября 2026, 11:40 • Новости дня
    Эксперт назвал главные итоги визита Мерца в Киев

    Политолог Рар: Визит в Киев не помог Мерцу решить внутренние проблемы

    Эксперт назвал главные итоги визита Мерца в Киев
    @ Thomas Peter/REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев помог Владимиру Зеленскому сделать еще один шаг к своей цели: втянуть Европу в прямой конфликт с Россией. Но в самой Германии многие опасаются такого сценария, поэтому критикуют действия главы немецкого правительства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Берлин объявил о выделении Киеву военной помощи в размере более 1 млрд евро.

    «В контексте внешней политики визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев был воспринят частью немецких СМИ и общественности скорее положительно. Однако вряд ли это скажется на его общенациональном рейтинге, который находится на предельно низких значениях. Нельзя утверждать, что украинский вояж улучшил позиции председателя правительства ФРГ среди избирателей», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Спикер отметил: для немецких оборонных компаний и других предприятий, рассчитывающих на госзаказы в связи с украинским кризисом, визит имел положительное деловое значение. «В целом сторонники приезда Мерца в Киев видят в этом жесте проявление европейской солидарности с Украиной и решительное противодействие «российской агрессии», – пояснил собеседник.

    Другая часть немецкого общества придерживается противоположной точки зрения, продолжил эксперт. «Критики считают, что Мерц недостаточно сделал для дипломатии и мирного урегулирования. Тем самым, по их словам, канцлер способствует продолжению конфликта и росту опасной напряженности в отношениях с Россией», – детализировал политолог.

    Аналитик также напомнил: немецкие внутриполитические проблемы по-прежнему актуальны. «Предположение, что успех во внешней политике может временно компенсировать слабость внутри страны, остается личным суждением самого Мерца», – подчеркнул спикер.

    Впрочем, главный итог визита Мерца Рар видит в том, что Зеленский сделал еще один шаг навстречу заветной мечте: втянуть Запад в прямой военный конфликт с Россией. «Только в этом сценарии глава киевского режима усматривает для себя последний шанс устоять на поле боя», – пояснил эксперт.

    Рар заметил, что большинство стран Запада постепенно абстрагируется от участия в военном конфликте. «Мерц же недооценивает опасность ситуации или проявляет самонадеянность. Он приближается к красным линиям, которые будут означать столкновение с ядерной державой – Россией. Многие в Германии опасаются такого развития событий, но предпочитают «не замечать» происходящего», – резюмировал политолог.

    В воскресенье Фридрих Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев. Его сопровождали министр экономики Катерина Райхе и главы компаний Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems, сообщает Reuters. В украинской столице канцлер заявил, что не разделяет мнение тех немецких граждан, которые выступают против оказания военной помощи Украины. «Я вижу эти опросы, слышу эти мнения, серьезно к ним отношусь», – добавил он.

    На встрече с Владимиром Зеленским Мерц заявил, что Германия не позволит себя запугать и не откажется от поддержки Украины. Канцлер ФРГ объявил о выделении военной помощи в размере 1 млрд евро. По его словам, Берлин профинансирует совместное производство БПЛА, предназначенных для перехвата российских реактивных дронов. Также немецкая сторона выделит 350 млн евро на восстановление украинского энергетического сектора.

    Руководители немецких компаний, сопровождавшие Мерца в поездке, подписали с Украиной 14 соглашений на сумму около 6,6 млрд евро. В их числе – договор с Diehl Defence о поставке зенитных ракет IRIS-T, а также сделка по радиолокационному оборудованию с Hensoldt, сообщает The Guardian.

    При этом между Мерцем и Зеленским существуют разногласия касательно стремления Украины к скорейшему вступлению в Евросоюз. Ранее канцлер выражал скептицизм по поводу украинского членства в ЕС в ближайшие годы.

    Вместо членства Мерц предложил Киеву «ассоциированное членство», предоставляющее доступ к единому рынку, а также статус наблюдателя в Совете ЕС, Еврокомиссии и Европарламенте, но без права голоса. Зеленский отклонил это предложение, заявив, что Украине необходимо «полноправное и равноправное» членство, сообщало Politico.

    Стоит отметить, что перед визитом Мерца Зеленский пообещал рост атак на российские НПЗ. В ответ Минобороны России анонсировало усиление ударов по объектам, использующимся в интересах ВСУ. Газета ВЗГЛЯД выясняла, что стоит за украинским вояжем главы немецкого правительства.

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    4 октября 2026, 15:35 • Новости дня
    Мерц в Киеве заявил о несогласии с мнением немцев о поддержке Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Киев заявил, что не разделяет мнение немецких граждан по вопросу оказания военной поддержки Украине.

    Глава германского правительства признался в несогласии с позицией населения своей страны относительно поставок оружия Киеву, передает ТАСС.

    «Я вижу эти опросы, я слышу эти мнения, я отношусь к ним серьезно, хотя и не разделяю их», – сказал Мерц.

    Ряд политиков называют Мерца «канцлером Украины», который ведет Германию к эскалации конфликта и ухудшению отношений с Россией.

    Согласно опросу исследовательской группы Wahlen, поддержка увеличения военной помощи Киеву среди немцев падает. Доля сторонников усиления поддержки снизилась с 43% в феврале до 32% в июне, в то время как число выступающих за ее сокращение выросло с 24% до 31%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Мерц привез в Киев новый пакет помощи на 1,35 млрд евро. Партия «Альтернатива для Германии» раскритиковала этот визит на фоне нехватки средств в стране.

    В июле главу правительства уже называли канцлером Украины, а не Германии.

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    4 октября 2026, 10:37 • Новости дня
    В Германии прошли митинги против призыва и наращивания вооружений

    DW: В Германии прошли акции против наращивания вооружений и воинского призыва

    В Германии прошли митинги против призыва и наращивания вооружений
    @ IMAGO/jess flom/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    В городах Германии состоялись протестные акции против милитаризации страны и возвращения обязательного воинского призыва.

    В ряде городов Германии состоялись митинги против милитаризации страны и планов по возвращению обязательного призыва в армию, пишет Deutsche Welle.

    На акции в Берлине были замечены пророссийские лозунги. В Бремене демонстранты сожгли флаг ФРГ и совершили нападения на полицейских.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в центре Берлина прошел антивоенный митинг с флагами России. В прошлом месяце в Германии прошли забастовки школьников против призыва в армию. В прошлом году тысячи школьников Германии также вышли на протесты против призыва в армию.

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    4 октября 2026, 08:15 • Новости дня
    Мерц прибыл в Киев с необъявленным визитом

    Reuters: Канцлер Германии Мерц неожиданно прибыл в Киев

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и министр экономики ФРГ Катарина Райхе в воскресенье утром неожиданно прибыли в Киев, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, в поездке Мерца также сопровождает экономическая делегация, передает РИА «Новости».

    В мае в Киев приезжал министр обороны Германии Борис Писториус, чтобы обсудить вопросы производства вооружений. Впоследствии он сообщил о планах ФРГ и Украины совместно разрабатывать и производить беспилотники с дальностью полета до 1,5 тыс. километров.

    Ранее, во второй половине августа, с необъявленным визитом Украину посещал глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Мерц заявил о переговорах с лидерами стран об усилении ПВО Киева. В прошлом месяце Мерц отменил визит в США. Политолог Александр Рар объяснил отсутствие Мерца и Макрона в Киеве на 35-летии независимости Украины.

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    3 октября 2026, 13:53 • Новости дня
    Рейтинг партии канцлера ФРГ упал до исторического минимума

    Bild: Поддержка партии канцлера ФРГ Мерца упала до исторического минимума в 18%

    Tекст: Мария Иванова

    Рейтинг популярности правящего блока ХДС/ХСС, возглавляемого канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, опустился до исторического минимума в 18%, тогда как поддержка оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» достигла рекордных 30%.

    Рейтинг популярности возглавляемого канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем блока ХДС/ХСС упал до исторического минимума, в то время как оппозиционная «Альтернатива для Германии» (АдГ) поднялась до рекордных 30%, пишет Bild со ссылкой на опрос института INSA.

    По данным исследователей, ХДС/ХСС потерял один процентный пункт и набирает 18% голосов. АдГ, напротив, прибавила один процентный пункт и впервые достигла отметки в 30%. Разрыв между двумя партиями увеличился до нового рекордного уровня в 12 процентных пунктов, отмечает РИА «Новости».

    Социал-демократическая партия Германии и «Зеленые» сравнялись по уровню поддержки на отметке 14%. За ними следует Левая партия с 10% голосов. Рейтинг остальных политических сил среди избирателей на данный момент не превышает 4%.

    Опрос также зафиксировал рекордно высокий уровень недовольства населения работой главы немецкого правительства Фридриха Мерца. Его деятельностью удовлетворены лишь 15% опрошенных, тогда как 79% высказались о ней негативно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье рейтинг блока ХДС/ХСС рухнул до 19%.

    В прошлом месяце Фридрих Мерц после провала партии на выборах пообещал обсудить корректировку реформ.

    Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» подала заявление в полицию на канцлера страны.

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    3 октября 2026, 18:37 • Новости дня
    В центре Берлина прошел антивоенный митинг с флагами России

    Berliner Morgenpost: На митинге в Берлине потребовали закрыть базы США

    Tекст: Мария Иванова

    В День германского единства в центре Берлина состоялась масштабная акция протеста против милитаризации Германии, участники которой принесли с собой флаги России.

    Митинг прошел перед Бранденбургскими воротами. Участники размахивали флагами с голубями мира, палестинскими и отдельными российскими флагами, пишет Berliner Morgenpost.

    Организатором выступила инициатива «Никогда больше войне – сложить оружие», к ней присоединились левые политические силы, включая партию «Левых» и «Союз за социальную справедливость и разумную экономику», отмечает РИА «Новости».

    В манифесте протестующие потребовали от властей остановить милитаризацию, прекратить поставки оружия в зоны конфликтов, отменить санкции и отказаться от возвращения обязательного призыва. Активисты также настаивают на закрытии военных баз США, выводе американского ядерного оружия и создании общеевропейской архитектуры безопасности с включением России.

    В документе подчеркивается, что за последние пять лет расходы на армию в ФРГ удвоились, а к 2030 году их планируют увеличить еще вдвое. Активисты назвали несостоятельными заявления властей о российской угрозе, отметив, что за гонку вооружений расплачиваются граждане ростом налогов и снижением качества соцуслуг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Берлине в защиту Русского дома спели песню «Пусть всегда будет солнце».

    Летом жители столицы Германии вышли на митинг против поставок оружия Украине.

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    4 октября 2026, 16:44 • Новости дня
    Мерц: Берлин зимой соберет «коалицию желающих» по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Предстоящей зимой Германия организует встречу союзников для координации помощи Киеву, сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе визита на Украину.

    Власти ФРГ совместно с Францией и Британией планируют провести новые переговоры по поддержке Киева, передает ТАСС. Об этом стало известно во время необъявленного визита немецкого руководства в украинскую столицу.

    «Мы намерены зимой вместе с Францией и Британией провести встречу коалиции желающих в Берлине для координации дальнейшей помощи», – подчеркнул канцлер. Известно, что в поездке его сопровождала министр экономики Катерина Райхе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц неожиданно прибыл в Киев.

    По итогам встречи Владимир Зеленский анонсировал выделение нового пакета немецкой помощи на сумму более 1,3 млрд евро.

    Правительство Франции уже назначало совещание подобной «коалиции желающих» по оказанию поддержки Украине.

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    2 октября 2026, 16:52 • Новости дня
    Германия отказалась продавать дизель из запасов ЕС по требованию США

    Politico: Германия отказалась продавать дизель из запасов ЕС по требованию США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Германия и Франция разошлись во мнениях относительно требования США о продаже 120 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов Евросоюза, пишет газета Politico.

    Германия и ряд других стран ЕС отказываются поддаваться давлению Соединенных Штатов в вопросе продажи дизельного топлива из стратегических запасов Евросоюза. Они считают, что распродажу можно начинать только в случае реального прекращения поставок, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    В то же время Франция фактически согласилась с требованием США. Париж предложил выпустить на рынок 50 млн баррелей нефти и 50 млн баррелей дизельного топлива.

    Еврокомиссия ранее заявляла, что решение о продаже части стратегического запаса должно приниматься на уровне Международного энергетического агентства совместно с «Группой семи». Таким образом, терять запасы должны не только страны ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США.

    Накануне ЕС в ответ на ультиматум США отказался продавать дизель без рекомендации МЭА.

    В тот же день США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля.

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    3 октября 2026, 16:50 • Новости дня
    Штайнмайер предупредил об опасности повторения ФРГ судьбы Веймарской республики

    Президент ФРГ Штайнмайер заявил об опасном усилении экстремистских сил в стране

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил об опасности усиления экстремистских сил и предупредил о риске повторения сценария Веймарской республики.

    Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в День германского единства предупредил об опасности усиления в стране экстремистских сил и повторения сценария Веймарской республики (неофициальное название Германии в 1918–33 годах, когда в стране царила нестабильность в политике и экономике, итогом стал приход к власти Гитлера – прим. ред.). Выступая в Бремене на торжествах по случаю 36-й годовщины объединения Германии, глава государства указал на недоверие широких слоев общества к политическому порядку страны, передает ТАСС.

    «Дискредитация демократических процессов, радикализация общественности, диффамация компромисса – все это должно быть для нас предостережением. Станет ли Берлинская республика более похожей на Веймарскую – этот вопрос пока остается открытым», – заявил Штайнмайер.

    Он призвал граждан не позволять втягивать себя в политическую истерию и разгул оскорблений представителей власти. По его словам, экстремистские силы проявляют жажду разрушения и угрожают внутреннему единству ФРГ.

    Президент Германии добавил, что руководство государства не может игнорировать тот факт, что более четверти избирателей своими голосами на выборах демонстрируют неприятие важных решений республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресса сообщила о несогласии Штайнмайера с идеей проведения Олимпийских игр в Германии. В прошлом году глава государства подписал поправки, позволяющие увеличить государственный долг на нужды обороны.

    До этого президент ФРГ распустил Бундестаг после вынесения вотума недоверия правительству.

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