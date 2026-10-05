Песков оценил возможности разведки России по контролю за границами

Песков заявил о наличии у России разведпотенциала для контроля границ

Tекст: Елизавета Шишкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о переброске эстонских войск ближе к российской границе, передает РИА «Новости».

По его словам, отечественные спецслужбы внимательно следят за развитием событий.

«Здесь не должно быть сомнений, что наше Министерство обороны и другие соответствующие службы обладают необходимым разведывательным потенциалом для того, чтобы должным образом отслеживать и оценивать ситуацию вокруг нашей границы», – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на чиновников написала, что Эстония перебрасывает элитные подразделения к границе с Россией. По данным издания, Таллин объясняет эти действия необходимостью «активной обороны».

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии перебросили элитные подразделения ближе к российской границе.

Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на публикации западной прессы об этих маневрах.

Летом эстонские вооруженные силы обустроили 10 км противотанковых рвов на псковском участке границы.