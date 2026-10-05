В Британии прошли протесты из-за прибытия 149 нелегалов

В британском Госпорте протестующие вступили в стычку с полицией из-за мигрантов

«Протестующие зажигали файеры во время стычки с полицией в Гэмпшире после высадки на берег почти 150 мигрантов, прибывших через Ла-Манш», – пишет The Telegraph.

Демонстранты пытались перекрыть дороги, чтобы помешать увезти мигрантов. Несмотря на это, несколько автобусов под охраной полиции направились в Дувр, где прибывших разместят в центрах временного содержания, отмечает РИА «Новости».

Ранее два судна спасателей доставили мигрантов в Госпорт. Шлюпка с нелегалами отчалила из Нормандии, это уже третий подобный случай за месяц. С начала года Ла-Манш пересекли около 19,5 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Британии вспыхнули протесты из-за прибытия лодки с нелегальными мигрантами, а город Барнем вслед за Пиддингтоном захотел отделиться от страны из-за беженцев.

В начале сентября эксперты объяснили причину массовых протестов европейцев против мигрантов.

Летом масштабные антимигрантские погромы произошли в Белфасте.