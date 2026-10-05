В Еврокомиссии допустили создание европейской сети спутников-шпионов

Евросоюз может развернуть в космосе собственную сеть разведывательных спутников, заявил комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в интервью The Times.
«Кубилюс предположил, что ЕС может развернуть свои собственные совместные спутники-шпионы», – отмечает издание.
По словам Кубилюса, Евросоюзу целесообразно создать группировку спутников для обеспечения «лучшего покрытия», доступ к которой получат все страны-члены, указывает РИА «Новости».
Газета напоминает, что Польша и Швеция недавно запустили проекты по созданию «мини-созвездий» разведывательных спутников. В ЕС идут дискуссии о том, должны ли разведданные оставаться у властей отдельных стран или их следует объединить на европейском уровне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Польша вывела на орбиту три разведывательных спутника.
В прошлом месяце ЕС анонсировал поиск новых площадок для запуска космических аппаратов.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала усилить военное использование космоса.